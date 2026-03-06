టీమిండియాకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు భారత క్రికెట్ జట్టును అభినందించారు. ఇంగ్లాండ్ను ఓడించి ఐసిసి పురుషుల టి20 క్రికెట్ ప్రపంచ కప్లో ఫైనల్కు చేరినందుకు చంద్రబాబు జట్టును అభినందించారు. సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్పై భారత్ విజయం దేశానికి ఒక ఉత్తేజకరమైన, గర్వకారణమైన క్షణం అని ముఖ్యమంత్రి అభివర్ణించారు. జట్టు ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శనను ప్రశంసించారు.
ఇంగ్లాండ్పై అద్భుతమైన విజయం సాధించి, ఐసిసి పురుషుల టి-20 ప్రపంచ కప్లో ఫైనల్కు చేరిన టీం ఇండియాకు అభినందనలు అని చంద్రబాబు గురువారం రాత్రి ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. సంజు సామ్సన్, శివమ్ దూబే వారి అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ను ఆయన ప్రశంసించారు.
జస్ప్రీత్ బుమ్రా, హార్దిక్ పాండ్యా అద్భుతమైన బౌలింగ్ను కూడా ప్రశంసించారు. అక్షర్ పటేల్ ఫీల్డింగ్ను ముఖ్యమంత్రి మరింతగా ప్రశంసించారు. మ్యాచ్ను పూర్తి జట్టు ప్రదర్శనగా అభివర్ణించారు.