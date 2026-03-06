శుక్రవారం, 6 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 6 మార్చి 2026 (11:46 IST)

టీమిండియాకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు

team india
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు భారత క్రికెట్ జట్టును అభినందించారు. ఇంగ్లాండ్‌ను ఓడించి ఐసిసి పురుషుల టి20 క్రికెట్ ప్రపంచ కప్‌లో ఫైనల్‌కు చేరినందుకు చంద్రబాబు జట్టును అభినందించారు. సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్‌పై భారత్ విజయం దేశానికి ఒక ఉత్తేజకరమైన, గర్వకారణమైన క్షణం అని ముఖ్యమంత్రి అభివర్ణించారు. జట్టు ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శనను ప్రశంసించారు. 
 
ఇంగ్లాండ్‌పై అద్భుతమైన విజయం సాధించి, ఐసిసి పురుషుల టి-20 ప్రపంచ కప్‌లో ఫైనల్‌కు చేరిన టీం ఇండియాకు అభినందనలు అని చంద్రబాబు గురువారం రాత్రి ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు. సంజు సామ్సన్, శివమ్ దూబే వారి అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్‌ను ఆయన ప్రశంసించారు. 
 
జస్ప్రీత్ బుమ్రా, హార్దిక్ పాండ్యా అద్భుతమైన బౌలింగ్‌ను కూడా ప్రశంసించారు. అక్షర్ పటేల్ ఫీల్డింగ్‌ను ముఖ్యమంత్రి మరింతగా ప్రశంసించారు. మ్యాచ్‌ను పూర్తి జట్టు ప్రదర్శనగా అభివర్ణించారు. 

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేడిగాలులు.. అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు.. ప్రజలకు అలెర్ట్

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేడిగాలులు.. అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు.. ప్రజలకు అలెర్ట్తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఈ ఏడాది వేసవి తీవ్రత ఎక్కువగా వుండనుంది. సాధారణంగా ఏప్రిల్- మే నెలల్లో నమోదయ్యే ఉష్ణోగ్రతలు ఇప్పటికే మార్చిలో నమోదవుతాయి. శుక్రవారం, మార్చి 6న అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని, కొన్ని ప్రాంతాలలో 41 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు చేరే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. తెలంగాణలో, గత కొన్ని రోజులుగా పాదరసం క్రమంగా పెరుగుతోంది. గురువారం ములుగు జిల్లాలోని మంగపేటలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత 39 డిగ్రీలు నమోదైంది. ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల, ఖమ్మం వంటి జిల్లాలు కూడా తీవ్రమైన వేడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి.

మూడో సంతానం కంటే రూ.25 వేలు... 18 యేళ్ల వరకు ఉచిత విద్య : ఏపీ సర్కారు

మూడో సంతానం కంటే రూ.25 వేలు... 18 యేళ్ల వరకు ఉచిత విద్య : ఏపీ సర్కారుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జనాభా సమతుల్యతను కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో పడిపోతున్న జననాల రేటును అరికట్టి, జనాభా వృద్ధిని ప్రోత్సహించేందుకు సరికొత్త జనాభా నిర్వహణ విధానం ముసాయిదాను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం అసెంబ్లీలో ఆవిష్కరించారు. ఇందులోభాగంగా, మూడో బిడ్డను కనే దంపతులకు రూ.25 వేల ప్రోత్సాహం అందించాలని నిర్ణయించింది.

ZP Polls: కొత్త జిల్లాల ఆధారంగా జెడ్పీ ఎన్నికలు.. పవన్ కల్యాణ్

ZP Polls: కొత్త జిల్లాల ఆధారంగా జెడ్పీ ఎన్నికలు.. పవన్ కల్యాణ్కొత్తగా పునర్వ్యవస్థీకరించబడిన జిల్లాల ఆధారంగా రాబోయే జిల్లా పరిషత్ (జెడ్‌పి) ఎన్నికలను నిర్వహించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం యోచిస్తోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి కె. పవన్ కళ్యాణ్ గురువారం ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభకు తెలియజేశారు. ఈ చర్యకు ప్రభుత్వం అవసరమైన సన్నాహాలు చేస్తోందని, కొత్త జిల్లా నిర్మాణానికి అనుగుణంగా పంచాయతీలను పునర్వ్యవస్థీకరించడంలో ఎటువంటి చట్టపరమైన అడ్డంకులు లేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

హైదరాబాద్‌లో 36 గంటల పాటు తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం

హైదరాబాద్‌లో 36 గంటల పాటు తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయంమంజీర ఫేజ్-III వ్యవస్థలో మరమ్మతులు, భర్తీ పనుల కారణంగా హైదరాబాద్ నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో శనివారం ఉదయం నుండి 36 గంటల పాటు తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలుగుతుంది. పెద్దాపూర్‌లోని పంప్ హౌస్‌లోని 35 సంవత్సరాలకు పైగా పాతబడిన హై టెన్షన్ (HT) విద్యుత్ ప్యానెల్‌లను తొలగించి కొత్త ప్యానెల్‌లతో భర్తీ చేస్తామని హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ఎస్‌బీ అధికారులు తెలిపారు.

కూలిపోయిన సుఖోయ్-30 యుద్ధ విమానం.. పైలెట్లు మృతి

కూలిపోయిన సుఖోయ్-30 యుద్ధ విమానం.. పైలెట్లు మృతిభారత వాయుసేనకు చెందిన సుఖోయ్-30 రకం యుద్ధ విమానం కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో అందులోని ఇద్దరు పైలెట్లు దుర్మరణం పాలయ్యారు. ఈ విషయాన్ని ఇండియన్ ఎయిర్‌ఫోర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. అస్సాం రాష్ట్రంలోని కర్బి ఆంగ్లాంగ్ జిల్లాలో ఈ ఘటన జరిగినట్టు తెలిపింది.

