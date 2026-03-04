నారా దేవాన్ష్ ఈ తరం పిల్లలలాగా టెలివిజన్, ఫోన్లలో లేడు.. నారా లోకేష్
ఏపీ శాసనసభలో మానవ వనరుల శాఖ, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఆసక్తికరమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యాశాఖ మంత్రి పంచుకున్న ఆసక్తికరమైన సమాచారం ఏంటంటే? తన 11 ఏళ్ల కుమారుడు దేవాన్ష్ ఈ తరం పిల్లలలాగా టెలివిజన్, ఫోన్లలో లేడని లోకేష్ పంచుకున్నారు. తన భార్య బ్రాహ్మణికి అన్ని క్రెడిట్లు ఇస్తూ, బ్రాహ్మణి తనకు పుస్తకాలు చదవడానికి శిక్షణ ఇచ్చిందని లోకేష్ అన్నారు.
తన కొడుకు తనకు ఇచ్చే ఏదైనా పుస్తకాన్ని చదవడానికి కేవలం ఒక రోజు పడుతుందని నారా లోకేష్ అన్నారు. తానైతే ఒక నెల లేదా నెలన్నరలో ఒక పుస్తకాన్ని పూర్తి చేస్తానని లోకేష్ ఒప్పుకున్నారు. రాష్ట్రంలోని టీడీపీ మద్దతుదారులలో లోకేష్ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి.
దీన్ని బట్టి చూస్తే, సభలో నారా లోకేష్ పిల్లల్లో సరైన నైతికత విలువలను పెంపొందించడం గురించి మాత్రమే మాట్లాడారు. తన కుమారుడి గొప్పలు చెప్పుకోవడం గురించి కాదని అనుకోవచ్చు. ఏది ఏమైనా నారా లోకేష్, బ్రాహ్మణి.. దేవాన్ష్ను చాలా పద్ధతిగా పెంచుతున్నారని అర్థం చేసుకోవచ్చు.