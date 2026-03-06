శుక్రవారం, 6 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : శుక్రవారం, 6 మార్చి 2026 (13:57 IST)

Axar Patel అద్భుత క్యాచ్, నీకు ఆ ఐడియా ఎలా వచ్చిందిరా నాయనా? వీడియో వైరల్

Axar Patel wonderful catch
అక్సర్ పటేల్ (Axar Patel) ఆ అద్భుతమైన క్యాచ్ పట్టకపోయినట్లయితే ఇండియా పరాజయం ఖరారైపోయేదే. ఇంగ్లాండ్ బ్యాట్సమన్ విల్ జాక్స్ అత్యంత దూకుడుగా ఆడుతున్నాడు. అప్పటికే రెండు 6లు నాలుగు 4లు కొట్టి అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారిపోయాడు. ఆ పరిస్థితుల్లో ఆర్షదీప్ సింగ్ వేసిన బంతిని జాక్స్ బౌండరీకి తరలించాడు. అక్కడే అద్భుతం జరిగింది. బౌండరీ లైన్ వైపు పరుగులు పెడుతూ అక్సర్ పటేల్ వచ్చాడు. క్యాచ్ పట్టాడు. ఐతే క్యాచ్ పట్టాక కంట్రోల్ తప్పి లైన్ దాటేస్తానని తెలిసి వెంటనే ఆ బంతిని శివమ్ దూబే వైపు విసిరాడు. వెంటనే ఆ బంతిని దూబె పట్టేసాడు. ఇలాంటి అద్భుతమైన క్యాచ్ కారణంగా జాక్స్ అవుటయ్యాడు. కానీ ఇంగ్లాండ్ బ్యాట్సమన్లు లక్ష్య ఛేదనకు గాను చేసిన వీరోచితమైన బ్యాటింగ్ పట్ల క్రీడాభిమానులంతా ఫిదా అవుతున్నారు.
 
అభిషేక్ ఫైనల్లో విజృంభిస్తాడు
టీమిండియా క్రికెటర్ అభిషేక్ శర్మ బ్యాటింగ్‌లో వరుసగా వైఫల్యం చెందుతున్నారు. దీనిపై మరో ఓపెనర్ సంజూ శాంసన్ స్పందించాడు. అభిషేక్ శర్మను తక్కువ అంచనా వేయొద్దని హితవు పలికాడు. ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో విజృంభించే అవకాశాలు లేకపోలేదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డాడు. క్రికెట్‌లో ప్రతి క్రికెటర్ ఫామ్ కోల్పోవడం సాధారణమేనన్నాడు. కానీ, తనదైన రోజున అభిషేక్‌ విజృంభిస్తాడని, అది వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్‌ అవుతుందేమో ఎవరికి తెలుసన్నాడు. 
 
మా డ్రెస్సింగ్‌ రూమ్ వాతావరణం బాగుంటుంది. మాకు అభిషేక్‌ శర్మ మీద విపరీతమైన నమ్మకం ఉంది. మేమంతా అతడికి మద్దతుగా నిలుస్తున్నాం. ప్రతి క్రికెటర్‌ కెరీర్‌లో ఎత్తుపల్లాలు ఉంటాయి. ఈ ఫార్మాట్లో ఒకటి, రెండు మంచి షాట్లు కొడితే.. అంతా కుదురుకుంటుంది. మాకు అతడి మీద ఇంకా నమ్మకముంది. తనదైన రోజున అతడు విధ్వంసం సృష్టిస్తాడు. ఎవరికి తెలుసు.. అది టీ20 ప్రపంచకప్‌ ఫైనలే అవుతుందేమో అని సంజు శాంసన్ అన్నాడు. 
 
అలాగే అతడు న్యూజిలాండ్‌ సిరీస్‌లో తన వైఫల్యం గురించి కూడా మాట్లాడాడు. నాకు అది చాలా ఛాలెంజింగ్‌గా అనిపించింది. ఖచ్చితంగా ఫామ్ అందిపుచ్చుకొని మళ్లీ దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించాలనుకున్నాను. నిజానికి నేను న్యూజిలాండ్‌ సిరీస్‌లో కాస్త ఎక్కువ ప్రయత్నించాననిపించింది. టీ20 క్రికెట్ చాలా విచిత్రమైంది. ప్రపంచంలోకెల్లా అత్యుత్తమమైనవారు సైతం ఈ ఫార్మాట్లో పరుగులు చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు అని సంజు శాంసన్‌ పేర్కొన్నాడు

పోలవరం ప్రాజెక్టులో సాంకేతిక అవకతవకలు.. బాబుకు ఉండవల్లి లేఖ

పోలవరం ప్రాజెక్టులో సాంకేతిక అవకతవకలు.. బాబుకు ఉండవల్లి లేఖపోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో జరిగిన సాంకేతిక అవకతవకలపై మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ కుమార్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై తక్షణ జోక్యం కోరుతూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు లేఖ రాశారు. ఒక లేఖలో, పోలవరం ప్రాజెక్టు రాష్ట్రంలో నీటిపారుదల, తాగునీటి సరఫరా, వరద నియంత్రణ, నావిగేషన్, జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తిని గణనీయంగా మెరుగుపరిచేందుకు ఇది కీలకమని అరుణ్ కుమార్ అన్నారు.

భర్తతో కలిసి శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కవిత - త్వరలోనే రాజకీయ పార్టీ

భర్తతో కలిసి శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కవిత - త్వరలోనే రాజకీయ పార్టీతెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాల కల్వకుంట్ల కవిత శుక్రవారం తన భర్త కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, త్వరలోనే రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించనున్నట్టు ప్రకటించారు. గత నాలుగేళ్లుగా తాను పడుతున్న మనో వేదన వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దయతో తీరిందన్నారు. ఢిల్లీ మద్యం స్కామ్ కేసులో ఆమెకు కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది.

ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్‌ను మేం ఎంపిక చేస్తాం : డోనాల్డ్ ట్రంప్

ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్‌ను మేం ఎంపిక చేస్తాం : డోనాల్డ్ ట్రంప్ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్‌ను తామే ఎంపిక చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త క్షిపణి దాడుల్లో ఇరాన్ అగ్రనేత అయాతుల్లా అలీ ఖమేనీ టెహ్రాన్‌లో మరణించిన నేపథ్యంలో, ఆయన వారసుడి ఎంపికపై ట్రంప్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశమయ్యాయి.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేడిగాలులు.. అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు.. ప్రజలకు అలెర్ట్

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేడిగాలులు.. అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు.. ప్రజలకు అలెర్ట్తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఈ ఏడాది వేసవి తీవ్రత ఎక్కువగా వుండనుంది. సాధారణంగా ఏప్రిల్- మే నెలల్లో నమోదయ్యే ఉష్ణోగ్రతలు ఇప్పటికే మార్చిలో నమోదవుతాయి. శుక్రవారం, మార్చి 6న అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని, కొన్ని ప్రాంతాలలో 41 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు చేరే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. తెలంగాణలో, గత కొన్ని రోజులుగా పాదరసం క్రమంగా పెరుగుతోంది. గురువారం ములుగు జిల్లాలోని మంగపేటలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత 39 డిగ్రీలు నమోదైంది. ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల, ఖమ్మం వంటి జిల్లాలు కూడా తీవ్రమైన వేడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి.

మూడో సంతానం కంటే రూ.25 వేలు... 18 యేళ్ల వరకు ఉచిత విద్య : ఏపీ సర్కారు

మూడో సంతానం కంటే రూ.25 వేలు... 18 యేళ్ల వరకు ఉచిత విద్య : ఏపీ సర్కారుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జనాభా సమతుల్యతను కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో పడిపోతున్న జననాల రేటును అరికట్టి, జనాభా వృద్ధిని ప్రోత్సహించేందుకు సరికొత్త జనాభా నిర్వహణ విధానం ముసాయిదాను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం అసెంబ్లీలో ఆవిష్కరించారు. ఇందులోభాగంగా, మూడో బిడ్డను కనే దంపతులకు రూ.25 వేల ప్రోత్సాహం అందించాలని నిర్ణయించింది.

Allu Sirish: అల్లు కుటుంబానికి మార్చి 6న కలిసి వచ్చే కాలంగా మారింది

Allu Sirish: అల్లు కుటుంబానికి మార్చి 6న కలిసి వచ్చే కాలంగా మారిందిఅల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహ రెడ్డి కి వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సోషల్ మీడియాలోనూ బయట బంధువులు, స్నేహితులు తెలియజేస్తున్నారు. మార్చి 6, 2011 నుండి వివాహం చేసుకున్నారు, నేటితో 15 సంవత్సరాలు కలిసి జీవిస్తున్నారు. కాగా, ఇదే మార్చి 6, 2026న అల్లు శిరీష్ వివాహం జరగనుంది. హైదరాబాద్ లో ఓ స్టూడియోలో అంగరంగవైభవంగా జరగనున్న ఈ వేడుకకు సినీరాజకీయ ప్రముకులు సిద్ధమయ్యారు. నయనిక రెడ్డిని శిరీష్ వివాహం చేసుకుంటున్నారు.

Sharva: గంగలోని ప్రశాంతత క్రోధం భోగి లో చూపించనున్న శర్వానంద్

Sharva: గంగలోని ప్రశాంతత క్రోధం భోగి లో చూపించనున్న శర్వానంద్హీరో శర్వానంద్‌ తాజా చిత్రం ‘భోగి’ కోసం పూర్తి స్థాయిలో మాస్ అవతారమెత్తారు. సంపత్ నంది దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రం నుంచి మాస్ లుక్ ను నేడు చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది. చెమటతో కూడిన అవతారంలో సీరియస్ చూస్తే నోటిలో బీడీ తాగుతూ తీక్షణంగా చూస్తున్న ఈ లుక్ ను నేడు శర్వానంద్ కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. గంగ అనే పాత్రలో నటిస్తున్నారు.

Revanth Reddy: ఇంటికి వెళ్లి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

Revanth Reddy: ఇంటికి వెళ్లి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డినూతన దంపతులు విజయ్ దేవరకొండ ,రష్మిక ల వివాహ అనంతరం వేడుక హైదరాబాద్ లో తాజ్ లో జరిగింది. రాజకీయనాయకులు, సినీ ప్రముఖులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. తెలంగాణకు చెందిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉపముఖ్యమంత్రి, ఇతర మంత్రులు హాజరయ్యారు. మార్చి 4న జరిగిన ఈ వేడుకలెో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కనిపించలేదు. ఆయన బిజీగా వున్నందున రాలేకపోయినట్లు తెలుస్తోంది.

ఇతరుల బాధలో కూడా వినోదం వెతికేవారిని నిలదీసే రోజు రావాలి : అనసూయ

ఇతరుల బాధలో కూడా వినోదం వెతికేవారిని నిలదీసే రోజు రావాలి : అనసూయఈ మధ్య కాలంలో టీవీ యాంకర్ అనసూయ భరద్వాజ్‌ను నెటిజన్లు లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు చేస్తున్నారు. తరచుగా ఆమె ట్రోలింగ్ ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనిపై ఆమె తాజాగా పెట్టిన ఓ పోస్ట్ ఇపుడు వైరల్ అయింది. తప్పు చేసే వారిని వదిలేసి, దాన్ని ఎదురించే వారిని టార్గెట్ చేయడంపై తాజాగా అసహనం వ్యక్తంచేశారు.

Nani Review: మృత్యుంజయ్ నాకు చాలా నచ్చింది : నేచురల్ స్టార్ నాని రివ్యూ

Nani Review: మృత్యుంజయ్ నాకు చాలా నచ్చింది : నేచురల్ స్టార్ నాని రివ్యూశ్రీ విష్ణు హీరోగా హుస్సేన్ షా కిరణ్ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం ‘మృత్యుంజయ్’. ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్‌ని లైట్ బాక్స్ మీడియా, పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్లపై సందీప్ గుణ్ణం, వినయ్ చిలకపాటి నిర్మించారు. ‘సామజవరగమన’తో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ పెయిర్‌గా నిలిచిన శ్రీ విష్ణు, రెబా మోనికా జాన్ ఈ చిత్రంతో మరోసారి అలరించేందుకు సిద్దంగా ఉన్నారు.
