Anil Ravipudi: విమర్శలను తట్టుకుని ఎంటర్టైన్మెంట్ తో ఆదరణ పొందడం కష్టమైన పని : అనిల్ రావిపూడి
ఇది నాకు తొమ్మిదో సినిమా
AniL Ravipudi, Chiru, Venky, sushmita, sahu
. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ముందుగా ఈ సినిమాకు పనిచేసిన రైటర్స్ కి థాంక్యూ. మీసాల పిల్ల పెద్ద హిట్. అక్కడినుంచి ప్రతి సాంగ్ సూపర్ హిట్ అయింది.నయనతార గారు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. అలాగే మా కోసం రెండు ప్రమోషన్స్ కూడా చేశారు. విక్టరీ వెంకటేష్ గారు ఫ్రెండ్, గైడ్. టెక్నికల్ గా వెంకటేష్ గారితో ఇది నాలుగో సినిమా. ఆయన చాలా పాజిటివ్ పర్సన్ అని డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి అన్నారు. ఆయన దర్శకత్వంలో మన శంకరవరప్రసాద్ గారు సినిమా సంక్రాంతికి వచ్చేస్తుంది.
ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ, వెంకీ గారు ఈ సినిమాలోకి రావడానికి ప్రధాన కారణం చిరంజీవి గారు. నేను ఈ కథ చెప్పిన తర్వాత ఈ ఆలోచన ఇచ్చింది చిరంజీవి గారే. చిరంజీవి గారి వెంకటేష్ గారి కాంబినేషన్ మీరందరూ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. వెంకీ గౌడ గా కర్ణాటక బ్యాక్ డ్రాప్ లో రాబోతున్నారు. చిరంజీవి గారు వెంకటేష్ గారిని ఒకే ఫ్రేమ్ లో చూడాలని ఉంది ఎన్నో ఏళ్ల కల. అది నాకు కుదిరింది. అది నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఒక కన్నుల విందు ఇవ్వాలనేది వాళ్ళిద్దరూ కలిసి తీసుకున్న నిర్ణయం అది. తెలుగు సినిమా చరిత్రలో వారి కాంబినేషన్ మెమొరబుల్ గా మిగిలిపోతుంది.
చిరంజీవి గారు 150 పైగా సినిమాలు చేశారు. కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేశారు. గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్, పద్మ భూషణ్, పద్మ విభూషణ్.. ఇలా ఒక మనిషి ఎన్ని సాధించాలో అంతా ఉన్నత స్థాయి సాధించారు. కానీ చాలా గ్రౌండ్ గా, హంబుల్ గా ఉంటారు. అలా ఎలా ఉంటారో అనేది నాకు అర్ధం కాదు. ఆయనతో గడిపిన ఈ ఆరు నెలల జర్నీ నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. ఇది నాకు ఒక నాస్టాలజికి ఫీలింగ్. ఆయన అనుభవాలన్నీ కలిపి ఒక ఆవకాయ అన్నం ముద్దలా మాకు పెట్టారు. ఒక హీరోగా ఆయన నాకు నమ్మి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆయన చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. అలాంటి లెజెండ్రీ హీరోతో నేను పని చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా నేను ఫీల్ అయ్యాను.ఈ సినిమా ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్ అనుకుంటున్నారు కానీ అంతకుమించి ఎమోషనల్ డ్రామా ఉంది. కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ సెంటిమెంట్ డాన్స్ సాంగ్స్, వెంకటేష్ గారు వచ్చిన తర్వాత అల్లరి.. ఇలా ఫుల్ మీల్స్ లాంటి సినిమా ఇది. చిరంజీవి గారు వెంకటేష్ గారితో కలిసి ఈ సంక్రాంతికి రాబోతున్నాను. నా ప్రతి సినిమాని ఆదరిస్తున్న ఆడియన్స్ కి థాంక్యూ. వాళ్ళు లేకపోతే నేనులేను. కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయడం చాలా కష్టం. క్రిటిసిజం తట్టుకుని ఒక అద్భుతమైన ఎంటర్టైన్మెంట్ మీ ముందుకు తెచ్చి మీ ఆదరణ పొందడం అనేది పెద్ద ప్రాసెస్. ఇంత ధైర్యంగా చేయగలుగుతున్నామంటే అది ఆడియన్స్ వళ్ళనే. ఫ్యామిలీ జోనర్ కి ఇంత బలం ఉందని నిరూపించిన తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ పాదాభివందనాలు.
ప్రొడ్యూసర్ సుస్మిత కొణిదెల మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా నా జీవితంలో బిగ్ మైల్స్టోన్ ప్రాజెక్ట్. సంక్రాంతికి ఒక సినిమా రిలీజ్ చేయడమే చాలా పెద్ద విషయం. అలాంటిది డాడీ సినిమాతో మీ ముందుకు రావడం చాలా గొప్ప విషయం. నాకు ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన నాన్నగారికి థాంక్యూ. ఇది ఎప్పటికి నా మనసులో నిలిచిపోతుంది. వెంకటేష్ గారు నయనతార నయనతార గారు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ సినిమాకి అనిల్ రావిపూడి గారు బ్యాక్ బోన్. ఆయన పాజిటివ్ ఎనర్జీ నింపేస్తారు. ఆయనతో వర్క్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ సంక్రాంతి కూడా ఆయనదే స్టాంప్. బీమ్స్, ఈ సినిమాకి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు. రామ్ చరణ్ నా స్ట్రెంత్. నా ప్రతి అడుగులో తన ప్రోత్సహం ఉంటుంది.
ప్రొడ్యూసర్ సాహు గారపాటి మాట్లాడుతూ.. నాకు మా అనిల్ బ్రదర్ ద్వారా ఇద్దరు స్టార్స్ తో చేసే అవకాశం దొరికింది. దానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. గత సంక్రాంతికి అనిల్ బాక్సాఫీస్ ని ఎలా షేక్ చేశారో మీరందరూ చూశారు. ఈ సినిమాతో మొత్తం అదిరిపోద్ది. సినిమా మీద చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాం. మా టెక్నికల్ టీమ్ అందరికీ థాంక్యు. అందరూ చాలా కోపరేట్ చేశారు. అందరికీ చాలా థాంక్స్. మాతో పాటు ప్రభాస్ గారు శర్వానంద్ గారు నవీన్ పోలిశెట్టి గారు నవీన్ రవితేజ గారి సినిమాలు వస్తున్నాయి. అన్ని సినిమాలు బాగా ఆడాలి. ఈ ప్రాసెస్ లో నాకు అన్ని విధాలుగా హెల్ప్ గా ఉన్న సుస్మిత గారికి థాంక్యూ. ఇది చాలా మంచి జర్నీ. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వెంకటేష్ గారికి చిరంజీవి గారికి థాంక్యూ సో మచ్.
రామ జోగయ్య శాస్త్రి మాట్లాడుతూ.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి సినిమాలకు పాటలు రాయడం ఎప్పుడూ ఆనందకరమైన విషయం. ఈ సినిమాలు కూడా చక్కని పాట రాయించుకున్నారు. నా పాట ఈ సందర్భంగా రిలీజ్ కాబోతోంది.ఆ పాట చూడ్డానికి నేను కూడా ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నాను. ఈ సినిమా సంక్రాంతికి గొప్ప విజయాన్ని నమోదు చేయబోతోంది.
భాస్కరభట్ల మాట్లాడుతూ.. ఇందులో మీసాల పిల్ల 100 మిలియన్స్ మెట్టు మీద దాన్ని కూర్చోబెట్టారు. అంత మంచి హిట్ సాంగ్స్ నాకు ఇచ్చిన అనిల్ రావిపూడి గారికి ధన్యవాదాలు. ప్రతి రైటర్ కి మెగాస్టార్ గారితో పని చేయాలని ఉంటుంది. ఆయనకి బ్లాక్ బస్టర్ రాయాలనేది నా 25 ఏళ్ల కల. ఈ పాటతో అది నెరవేరింది. లాస్ట్ ఇయర్ గోదావరి గట్టుమీద పాట హైలెట్ అయింది. ఈ సంక్రాంతికి మీసాల పిల్ల హైలెట్ అయింది. అనిల్ రావిపూడి గారు రుణం తీర్చుకోలేను. మెగాస్టార్ గారు నా పాటకి స్టెప్పులు వేయడం, నయనతార గారి కాంబినేషన్ చాలా ఆనందంగా అనిపించింది.
రఘురాం మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమాలో ఒక మంచి పాటను రాసే అవకాశం కల్పించిన బీమ్స్ గారికి దర్శకులు అనిల్ గారికి థాంక్యూ సో మచ్. ఇది నాకు చాలా మెమొరబుల్. పవర్ స్టార్ గారికి ఓజీ లో హంగ్రీ చీత రాశాను. ఇప్పుడు చిరంజీవి గారికి రాసే అవకాశం రావడం నా కెరీర్లో హైలైట్స్. సంక్రాంతికి ఈ సినిమా తప్పకుండా బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది
కాసర్ల శ్యామ్ మాట్లాడుతూ.. చిరంజీవి గారు వెంకటేష్ గారు ఇద్దరూ తెరపై కనిపించే అద్భుతమైన సన్నివేశానికి నా కలం తోడవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మెగా విక్టరీ సాంగ్ రాయించినందుకు దర్శకులు అనిల్ రావిపూడి గారికి ధన్యవాదాలు. ఈ పాటని అత్యద్భుతంగా స్వర కల్పన చేసిన నా మిత్రుడు భీమ్స్ కి ధన్యవాదాలు. చిరంజీవి గారికి వెంకటేష్ గారికి ఒకే సినిమాలో రాసే అవకాశం రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ సంక్రాంతి మనదే. ఈ సంక్రాంతి అదిరిపోద్ది.
అనంత శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ.. ఇందులో శశిరేఖ పాట రాశాను. ఆ పాట బీమ్స్ గారు అద్భుతంగా కంపోజ్ చేశారు. 50 మిలియన్ వ్యూస్ పైగా సాంగ్ దూసుకెళ్తుంది. ప్రేక్షకుల కోసమే పని చేస్తున్న దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి గారికి ధన్యవాదాలు. ఈ పండక్కి తోడు అల్లుడు వెంకటేష్ గారితో పాటు వస్తున్న మన పెద్దల్లుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు. చిరంజీవి గారు ఇంట్లో తన సతీమణి సురేఖ గారిని సరదాగా ఉన్నప్పుడు రేఖ అని పిలుస్తుంటారు. ఈ పాటలో ఆ పదాన్ని ప్రయోగించే అవకాశం వచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అది మీ అందరికీ నచ్చడం చాలా సంతోషం. మన శంకర వరప్రసాద్ గారు పండగను తెస్తున్నారు. మూవీ యూనిట్, భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు పాల్గొన్న ఈ వేడుక చాలా గ్రాండ్ గా జరిగింది.