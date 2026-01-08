గురువారం, 8 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 8 జనవరి 2026 (07:58 IST)

Anil Ravipudi: విమర్శలను తట్టుకుని ఎంటర్టైన్మెంట్ తో ఆదరణ పొందడం కష్టమైన పని : అనిల్ రావిపూడి

AniL Ravipudi, Chiru, Venky, sushmita, sahu
AniL Ravipudi, Chiru, Venky, sushmita, sahu
ఇది నాకు తొమ్మిదో సినిమా. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ముందుగా ఈ సినిమాకు పనిచేసిన రైటర్స్ కి థాంక్యూ. మీసాల పిల్ల పెద్ద హిట్.  అక్కడినుంచి ప్రతి సాంగ్ సూపర్ హిట్ అయింది.నయనతార గారు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. అలాగే మా కోసం రెండు ప్రమోషన్స్ కూడా చేశారు. విక్టరీ వెంకటేష్ గారు ఫ్రెండ్, గైడ్.  టెక్నికల్ గా వెంకటేష్ గారితో ఇది నాలుగో సినిమా. ఆయన చాలా పాజిటివ్ పర్సన్ అని డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి అన్నారు. ఆయన దర్శకత్వంలో మన శంకరవరప్రసాద్ గారు సినిమా సంక్రాంతికి వచ్చేస్తుంది. 
 
ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ, వెంకీ గారు ఈ సినిమాలోకి రావడానికి ప్రధాన కారణం చిరంజీవి గారు. నేను ఈ కథ చెప్పిన తర్వాత ఈ ఆలోచన ఇచ్చింది చిరంజీవి గారే. చిరంజీవి గారి వెంకటేష్ గారి కాంబినేషన్ మీరందరూ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. వెంకీ గౌడ గా కర్ణాటక బ్యాక్ డ్రాప్ లో రాబోతున్నారు. చిరంజీవి గారు వెంకటేష్ గారిని ఒకే ఫ్రేమ్ లో చూడాలని ఉంది ఎన్నో ఏళ్ల కల. అది నాకు కుదిరింది. అది నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఒక కన్నుల విందు ఇవ్వాలనేది వాళ్ళిద్దరూ కలిసి తీసుకున్న నిర్ణయం అది.  తెలుగు సినిమా చరిత్రలో వారి కాంబినేషన్ మెమొరబుల్ గా మిగిలిపోతుంది.

చిరంజీవి గారు 150 పైగా సినిమాలు చేశారు. కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేశారు. గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్, పద్మ భూషణ్, పద్మ విభూషణ్.. ఇలా ఒక మనిషి ఎన్ని సాధించాలో అంతా ఉన్నత స్థాయి సాధించారు. కానీ చాలా గ్రౌండ్ గా, హంబుల్ గా ఉంటారు. అలా ఎలా ఉంటారో అనేది నాకు అర్ధం కాదు.  ఆయనతో గడిపిన ఈ ఆరు నెలల జర్నీ నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. ఇది నాకు ఒక నాస్టాలజికి ఫీలింగ్. ఆయన అనుభవాలన్నీ కలిపి ఒక ఆవకాయ అన్నం ముద్దలా మాకు పెట్టారు. ఒక హీరోగా ఆయన నాకు నమ్మి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆయన చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. అలాంటి లెజెండ్రీ హీరోతో నేను పని చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా నేను ఫీల్ అయ్యాను.ఈ సినిమా ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్ అనుకుంటున్నారు కానీ అంతకుమించి ఎమోషనల్ డ్రామా ఉంది. కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ సెంటిమెంట్ డాన్స్ సాంగ్స్, వెంకటేష్ గారు వచ్చిన తర్వాత  అల్లరి.. ఇలా ఫుల్ మీల్స్ లాంటి సినిమా ఇది.  చిరంజీవి గారు వెంకటేష్ గారితో కలిసి ఈ సంక్రాంతికి రాబోతున్నాను. నా ప్రతి సినిమాని ఆదరిస్తున్న ఆడియన్స్ కి  థాంక్యూ. వాళ్ళు లేకపోతే నేనులేను. కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయడం చాలా కష్టం. క్రిటిసిజం తట్టుకుని ఒక అద్భుతమైన ఎంటర్టైన్మెంట్ మీ ముందుకు తెచ్చి మీ ఆదరణ పొందడం అనేది పెద్ద ప్రాసెస్. ఇంత ధైర్యంగా చేయగలుగుతున్నామంటే అది ఆడియన్స్ వళ్ళనే. ఫ్యామిలీ జోనర్ కి ఇంత బలం ఉందని నిరూపించిన తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ పాదాభివందనాలు. 
 
ప్రొడ్యూసర్ సుస్మిత కొణిదెల మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా నా జీవితంలో బిగ్ మైల్స్టోన్ ప్రాజెక్ట్. సంక్రాంతికి ఒక సినిమా రిలీజ్ చేయడమే చాలా పెద్ద విషయం. అలాంటిది డాడీ సినిమాతో  మీ ముందుకు రావడం చాలా గొప్ప విషయం. నాకు ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన నాన్నగారికి థాంక్యూ. ఇది ఎప్పటికి నా మనసులో నిలిచిపోతుంది. వెంకటేష్ గారు నయనతార నయనతార గారు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ సినిమాకి అనిల్ రావిపూడి గారు బ్యాక్ బోన్. ఆయన పాజిటివ్ ఎనర్జీ నింపేస్తారు. ఆయనతో వర్క్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ సంక్రాంతి కూడా ఆయనదే స్టాంప్. బీమ్స్, ఈ సినిమాకి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు. రామ్ చరణ్ నా స్ట్రెంత్. నా ప్రతి అడుగులో తన ప్రోత్సహం ఉంటుంది.
 
ప్రొడ్యూసర్ సాహు గారపాటి మాట్లాడుతూ.. నాకు మా అనిల్ బ్రదర్ ద్వారా ఇద్దరు స్టార్స్ తో చేసే అవకాశం దొరికింది. దానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. గత సంక్రాంతికి అనిల్ బాక్సాఫీస్ ని ఎలా షేక్ చేశారో మీరందరూ చూశారు. ఈ సినిమాతో మొత్తం అదిరిపోద్ది. సినిమా మీద చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాం. మా టెక్నికల్ టీమ్ అందరికీ థాంక్యు. అందరూ చాలా కోపరేట్ చేశారు. అందరికీ చాలా థాంక్స్. మాతో పాటు ప్రభాస్ గారు శర్వానంద్ గారు నవీన్ పోలిశెట్టి గారు నవీన్ రవితేజ గారి సినిమాలు వస్తున్నాయి. అన్ని సినిమాలు బాగా ఆడాలి. ఈ ప్రాసెస్ లో నాకు అన్ని విధాలుగా హెల్ప్ గా ఉన్న సుస్మిత గారికి థాంక్యూ. ఇది చాలా మంచి జర్నీ. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వెంకటేష్ గారికి చిరంజీవి గారికి థాంక్యూ సో మచ్. 
 
రామ జోగయ్య శాస్త్రి మాట్లాడుతూ.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి సినిమాలకు పాటలు రాయడం ఎప్పుడూ ఆనందకరమైన విషయం. ఈ సినిమాలు కూడా చక్కని పాట రాయించుకున్నారు. నా పాట ఈ సందర్భంగా రిలీజ్ కాబోతోంది.ఆ పాట చూడ్డానికి నేను కూడా ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నాను.  ఈ సినిమా సంక్రాంతికి గొప్ప విజయాన్ని నమోదు చేయబోతోంది. 
 
భాస్కరభట్ల మాట్లాడుతూ.. ఇందులో మీసాల పిల్ల 100 మిలియన్స్ మెట్టు మీద దాన్ని కూర్చోబెట్టారు. అంత మంచి హిట్ సాంగ్స్ నాకు ఇచ్చిన అనిల్ రావిపూడి గారికి ధన్యవాదాలు. ప్రతి రైటర్ కి మెగాస్టార్ గారితో పని చేయాలని ఉంటుంది. ఆయనకి బ్లాక్ బస్టర్ రాయాలనేది నా 25 ఏళ్ల కల. ఈ పాటతో అది నెరవేరింది. లాస్ట్ ఇయర్ గోదావరి గట్టుమీద పాట హైలెట్ అయింది. ఈ సంక్రాంతికి మీసాల పిల్ల హైలెట్ అయింది. అనిల్ రావిపూడి గారు రుణం తీర్చుకోలేను. మెగాస్టార్ గారు నా పాటకి స్టెప్పులు వేయడం, నయనతార గారి కాంబినేషన్ చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. 
 
రఘురాం మాట్లాడుతూ..  ఈ సినిమాలో ఒక మంచి పాటను రాసే అవకాశం కల్పించిన బీమ్స్ గారికి దర్శకులు అనిల్ గారికి థాంక్యూ సో మచ్. ఇది నాకు చాలా మెమొరబుల్. పవర్ స్టార్ గారికి ఓజీ లో హంగ్రీ చీత రాశాను. ఇప్పుడు చిరంజీవి గారికి రాసే అవకాశం రావడం నా కెరీర్లో హైలైట్స్. సంక్రాంతికి ఈ సినిమా తప్పకుండా బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది
 
కాసర్ల శ్యామ్ మాట్లాడుతూ.. చిరంజీవి గారు వెంకటేష్ గారు ఇద్దరూ తెరపై కనిపించే అద్భుతమైన సన్నివేశానికి నా కలం తోడవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మెగా విక్టరీ సాంగ్ రాయించినందుకు దర్శకులు అనిల్ రావిపూడి గారికి ధన్యవాదాలు. ఈ పాటని అత్యద్భుతంగా స్వర కల్పన చేసిన నా మిత్రుడు భీమ్స్ కి ధన్యవాదాలు. చిరంజీవి గారికి వెంకటేష్ గారికి ఒకే సినిమాలో రాసే అవకాశం రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ సంక్రాంతి మనదే. ఈ సంక్రాంతి అదిరిపోద్ది. 
 
అనంత శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ.. ఇందులో శశిరేఖ పాట రాశాను. ఆ పాట బీమ్స్ గారు అద్భుతంగా కంపోజ్ చేశారు. 50 మిలియన్ వ్యూస్  పైగా సాంగ్ దూసుకెళ్తుంది. ప్రేక్షకుల కోసమే పని చేస్తున్న దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి గారికి ధన్యవాదాలు. ఈ పండక్కి తోడు అల్లుడు వెంకటేష్ గారితో పాటు వస్తున్న మన పెద్దల్లుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు. చిరంజీవి గారు ఇంట్లో తన సతీమణి సురేఖ గారిని సరదాగా ఉన్నప్పుడు రేఖ అని పిలుస్తుంటారు. ఈ పాటలో ఆ పదాన్ని ప్రయోగించే అవకాశం వచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అది మీ అందరికీ నచ్చడం చాలా సంతోషం. మన శంకర వరప్రసాద్ గారు పండగను తెస్తున్నారు.  మూవీ యూనిట్, భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు పాల్గొన్న ఈ వేడుక చాలా గ్రాండ్ గా జరిగింది.

ప్రియురాలిని పెళ్లి చేసుకునేందుకు యాక్సిడెంట్ ప్లాన్

ప్రియురాలిని పెళ్లి చేసుకునేందుకు యాక్సిడెంట్ ప్లాన్ప్రియురాలిని వివాహం చేసుకునేందుకు ఓ యువకుడు వేసిన యాక్సిడెంట్ ప్లాన్ బెడిసికొట్టింది. ఈ ఘటన కేరళ రాష్ట్రంలో వెలుగు చూసింది. పథనందిట్టకు చెందిన రంజిత్ రాజన్ ఓ యువతిని ప్రేమించాడు. ఆ కుటుంబానికి మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడేందుకు ఓ ప్రణాళిక చేశాడు.

Ranga Reddy: రంగారెడ్డి జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం.. నలుగురు విద్యార్థుల మృతి

Ranga Reddy: రంగారెడ్డి జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం.. నలుగురు విద్యార్థుల మృతిరంగారెడ్డి జిల్లాలోని మోకిల సమీపంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు విద్యార్థులు మృతి చెందగా, మరో విద్యార్థి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడని పోలీసులు తెలిపారు. చేవెళ్ల ప్రాంతంలోని మీర్జాగూడ గేట్ సమీపంలో ఈ ఘటన జరిగింది. వేగంగా వెళ్తున్నట్లు భావిస్తున్న ఒక స్పోర్ట్స్ కారు అదుపుతప్పి రోడ్డు డివైడర్‌ను ఢీకొని, ఆ తర్వాత ఒక చెట్టును బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాద తీవ్రతకు కారులో ప్రయాణిస్తున్న నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో విద్యార్థి తీవ్రంగా గాయపడగా, చికిత్స నిమిత్తం హైదరాబాద్‌లోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.

రాజధాని అభివృద్ధి కోసం సేకరించిన భూములను త్వరలోనే అభివృద్ధి చేస్తాం.. నారాయణ

రాజధాని అభివృద్ధి కోసం సేకరించిన భూములను త్వరలోనే అభివృద్ధి చేస్తాం.. నారాయణరాజధాని అభివృద్ధి కోసం సేకరించిన భూములను త్వరలోనే అభివృద్ధి చేస్తామని నారాయణ ప్రకటించారు. అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, ప్రపంచ స్థాయి క్రీడా ప్రాంగణం మూడేళ్లలో పూర్తి చేస్తామని ఆయన అన్నారు. తుళ్లూరు మండలం వడ్డమానులో భూ సమీకరణ రెండో దశను ప్రారంభించిన అనంతరం ఏపీ పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

175 లక్షల బిర్యానీలు మొదలుకుని 39.9 లక్షల వెజ్ దోశల వరకు…

175 లక్షల బిర్యానీలు మొదలుకుని 39.9 లక్షల వెజ్ దోశల వరకు…హైదరాబాద్, భారతదేశానికి బిర్యానీ రాజధాని అని చెప్పటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. 2025లో కూడ హైదరాబాద్ తన ఫుడ్ ప్రైడ్ కిరీటాన్ని పదిలంగా నిలబెట్టుకున్నది. శాకపాకాల విషయంలో తనకు ఉన్న ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకుంటూ హైదరాబాద్ వారి ఫుడ్ కార్ట్ 2025లో బిర్యానీలు ప్రథమ స్థానాన్ని దక్కించుకోగా, దానికి ప్రాంతీయమైన బ్రేక్-ఫాస్ట్ లు ఊతంగా నిలువగా, స్నాక్ సమయంలోనూ, రాత్రి పొద్దుపోయిన తర్వాత తీసుకునే సౌకర్యవంతమైన ఫుడ్ దీనికి ఉత్ప్రేరకంగా నిలిచాయి. తనకు రుచించే సాహసోపేతమైన, బాగా తెలిసిన, ఎంతో సంతృప్తిని కలిగించే దానిని నగరం ఎన్నుకున్నది.

ఏపీలో మాల్దీవుల స్టైల్‌లో సముద్ర తీర ప్రాంతం.. సూర్యలంక, పులికాట్, వైజాగ్ బెల్ట్‌ను..?

ఏపీలో మాల్దీవుల స్టైల్‌లో సముద్ర తీర ప్రాంతం.. సూర్యలంక, పులికాట్, వైజాగ్ బెల్ట్‌ను..?ఏపీలో మాల్దీవుల స్టైల్‌లో సముద్ర తీర ప్రాంతం ఏర్పాటు కానుంది. ఏపీ సర్కారు కీలకమైన తీరప్రాంతాలలో మాల్దీవుల శైలి బీచ్, ద్వీప పర్యాటకాన్ని ప్లాన్ చేస్తోంది. సూర్యలంక బీచ్‌ను శుభ్రమైన, విలాసవంతమైన గమ్యస్థానంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా సూర్యలంక, పులికాట్, వైజాగ్ బెల్ట్‌ను ప్రపంచ స్థాయి బీచ్‌లతో ద్వీప పర్యాటక కేంద్రాలుగా మార్చనున్నారు. సహజ తీరప్రాంతానికి హాని కలిగించకుండా స్థిరమైన అభివృద్ధిని నిర్ధారించడానికి పర్యాటక శాఖ పర్యావరణ అనుకూల రిసార్ట్‌లు, ప్రీమియం బసలను ప్లాన్ చేస్తోంది.

Watch More Videos

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ సీజన్‌కి తగ్గట్లుగా మన ఆహారం కూడా మార్చుకోవాలి. గుండె ఆరోగ్యంతో ఇతరత్రా వ్యాధులు దరిచేరకుండా వుండాలంటే శీతాకాలంలో ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. శీతాకాలంలో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె వున్నటువంటి ఆకుకూరలను తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. క్యారెట్లు, బీట్ రూట్ వంటి దుంపకూరలను తీసుకుంటే వాటితో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. నారింజ, ద్రాక్ష, నిమ్మ, స్ట్రాబెర్రీ, కివీ వంటి పండ్లను తింటుండాలి. వాటిలో విటమిన్ సి అధికంగా వుంటుంది. కోడిగుడ్డు తెల్లసొన, పాలు, పుట్టగొడుగులు తింటుంటే విటమిన్ డి అందుతుంది. చిక్కుడు కాయలు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే వాటి ద్వారా అమైనా యాసిడ్లు చేరి మేలు కలుగుతుంది.

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుకాఫీ. ఈ కాఫీని తాగితే టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కాఫీ శరీర శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది. టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. మెదడు ఆరోగ్యానికి కాఫీ దోహదపడుతుంది. బరువు నిర్వహణను ప్రోత్సహింస్తుంది. కాఫీ తాగితే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. కాలేయ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి రక్షించవచ్చు. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌ప్రముఖ ఆరోగ్య మరియు ఫిట్‌నెస్ సప్లిమెంట్ కంపెనీ అయిన NRoute, దాని తాజా ఆవిష్కరణ, హార్టిసేఫ్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన హార్టిసేఫ్ అనేది... పేటెంట్ పొందిన టమోటా సారం, గ్రేప్ సీడ్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ యొక్క శక్తివంతమైన మిశ్రమం. సాంప్రదాయ గుండె ఆరోగ్య సలహా ఏమిటంటే తరచుగా కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటుపై దృష్టి పెడుతుంది. హార్టిసేఫ్ కీలకమైన కానీ విస్మరించబడిన కారకాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది రక్త ప్రవాహం. సప్లిమెంట్ రక్త ప్లేట్‌లెట్‌లను సున్నితంగా చేయడానికి మరియు ఆరోగ్యకరమైన ప్రసరణను నిర్వహించడానికి సహజ బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు అవసరం.

నూతన సంవత్సరం, నూతన అలవాట్లు: బరువు నియంత్రణలో కాలిఫోర్నియా బాదం కీలక పాత్ర

నూతన సంవత్సరం, నూతన అలవాట్లు: బరువు నియంత్రణలో కాలిఫోర్నియా బాదం కీలక పాత్రనూతన సంవత్సరం ప్రారంభం కాగానే, ఆరోగ్య లక్ష్యాలు ప్రధానాంశంగా మారతాయి. వీటిలో బరువు నియంత్రణ తరచుగా తీర్మానాల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది. ప్రజలు తమ దినచర్యలను సరిచేసుకుని, ఫిట్‌గా, మరింత శక్తివంతంగా ఉండటానికి సుస్థిర మార్గాలను వెతుకుతున్నారు. ఈ క్రమంలో, అవగాహనతో కూడిన ఆహారపు అలవాట్లు, సమతుల్య పోషణ కొత్త ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటున్నాయి. ఈ మార్పును ప్రతిబింబిస్తూ, ఆల్మండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా సహకారంతో- యూగవ్ (YouGov) నిర్వహించిన తాజా సర్వే, భారతీయ వినియోగదారులు ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికల వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారని వెల్లడించింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com