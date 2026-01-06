Sushmita Konidela: చిరంజీవి శ్రస్త చికిత్సపై సుష్మిత కొణిదెల వివరణ
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన సంక్రాతి సినిమా మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. ఈ సినిమా ప్రమోషన్ లో ఎక్కడా చిరంజీవి కనిపించలేదు. నయనతార తో కూడా ప్రమోషన్ వీడియో విడుదల చేశారు. కాగా, చిరంజీవికి మోకాలి గాయమైందనీ, అందుకు శస్త్ర చికిత్స చేశారనే వార్త బయటకు వచ్చింది. అందుకే ప్రమోషన్ కు రావడంలేదనే వార్త వినిపిస్తుంది. దీనిపై చిత్ర నిర్మాత సుష్మిత కొణిదెల ఈరోజు వివరణ ఇచ్చారు.
బయట ఎటువంటి వార్తలు వస్తున్నాయనేది నాకు సరిగ్గా తెలీదు. నాన్న గారికి శస్త్రచికిత్స అనేది జరగలేదు. పోస్ట్ ప్రొక్షన్ పనుల్లో బిజీగా వున్నారు. ఇటీవలే గోవా వెళ్ళి చికిత్స చేసుకున్నారనేది కూడా విన్నాను. గోవా వెళితే ఎవరైనా చికిత్సకు వెళతారా? అంటూ సెటైర్ వేసింది. అంతేకాకుండా రెండు రోజుల్లో చిరంజీవిగారి వర్క్ కూడా పూర్తవుతుంది. రేపు ప్రీరిలీజ్ వేడుక హైదరాబాద్ లో జరగబోతోంది. దానికి అందరూ హాజరవుతారు అని వివరించారు.
ఈ సినిమాలో నేను నాన్నగారి పాత్రకు తగినట్లుగా కాస్ట్యూమ్స్ ను సెజెషన్ చేయడం జరిగింది. మరోవైపు వెంకటేష్ గారు కూడా వుండడంతో ఇద్దరి ఎనర్జీతో సంక్రాంతికి ప్రేక్షకుల్లో సందడి చేయబోతున్నారని తెలిపారు.