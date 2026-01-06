మంగళవారం, 6 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 6 జనవరి 2026 (12:09 IST)

Chiranjeevi: వెన్నునొప్పి.. చిన్నపాటి సర్జరీ చేసుకున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి

Meghastar Chiranjeevi looks
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇటీవల నడుము భాగంలో అసౌకర్యం కారణంగా చిన్న వెన్ను శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు. వైద్యులు వెన్నెముక సంబంధిత సమస్యలను నిర్ధారించి శస్త్రచికిత్స చేయాలని సూచించారు. తీవ్రమైన నొప్పితో బాధపడుతున్నప్పటికీ, మెగాస్టార్ షూటింగ్‌ను కొసాగించి, తన మిగిలి ఉన్న షూటింగ్ భాగాలను పూర్తి చేశారు. షూటింగ్ పూర్తిగా పూర్తయిన తర్వాతే ఆయన శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు. 
 
ప్రస్తుతం చిరంజీవి పూర్తిగా కోలుకున్నారు. ఇక జనవరి 12, 2026న ఘనంగా విడుదల కానున్న తన రాబోయే చిత్రం మన శంకర వర ప్రసాద్ గురు ప్రమోషన్లలో చురుకుగా పాల్గొనడానికి ఆయన సిద్ధమవుతున్నారు. గతంలో చిరంజీవికి మోకాలి శస్త్రచికిత్స జరిగినప్పటికీ, అది ఆయనను ఏమాత్రం నెమ్మదింపజేయలేదు. 
 
ఇక అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు చిత్రంపై భారీ అంచనాలు నెలకొని ఉన్నాయి. ఈ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు మెగాస్టార్ హాజరై, విస్తృత ప్రచార కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారని భావిస్తున్నారు.

ఏపీ పోలవరం, నల్లమలసాగర్ ప్రాజెక్టుకు అనుమతి ఇవ్వొద్దు.. సుప్రీంలో స్టే కోరతాం..?

ఏపీ పోలవరం, నల్లమలసాగర్ ప్రాజెక్టుకు అనుమతి ఇవ్వొద్దు.. సుప్రీంలో స్టే కోరతాం..?ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన పోలవరం-నల్లమలసాగర్ అనుసంధాన ప్రాజెక్టుకు (పీఎన్ఎల్‌పి) ఎలాంటి అనుమతులు ఇవ్వవద్దని కేంద్రాన్ని ఆదేశించాలని కోరుతూ తెలంగాణ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై సుప్రీంకోర్టులో జరిగే తదుపరి విచారణకు తాను హాజరవుతానని నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఎన్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. అలాగే, తెలంగాణ తరపు న్యాయవాదులతో రాబోయే రెండు రోజుల్లో మరో సమావేశం నిర్వహిస్తామని ఆయన చెప్పారు.

బంగ్లాదేశ్‌లో హిందూ వితంతువుపై అత్యాచారం.. చెట్టుకు కట్టేసి.. జుత్తు కత్తిరించి...

బంగ్లాదేశ్‌లో హిందూ వితంతువుపై అత్యాచారం.. చెట్టుకు కట్టేసి.. జుత్తు కత్తిరించి...బంగ్లాదేశ్‌లో మైనార్టీ హిందువులపై హత్యలు, అఘాయిత్యాలు, దాడులు, అత్యాచారాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఆ దేశంలో నెలకొన్న అస్థిరత కారణంగా దారుణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికే పలువురు హిందూ యువకులను కొందరు దుండగులు హత్య చేశారు.

వివాహేతర సంబంధాన్ని నిరాకరించిన మహిళ.. హత్య చేసిన గ్యాస్ డెలివరీ బాయ్

వివాహేతర సంబంధాన్ని నిరాకరించిన మహిళ.. హత్య చేసిన గ్యాస్ డెలివరీ బాయ్ఏపీలోని తిరుపతి పట్టణంలో దారుణం జరిగింది. తనతో వివాహేతర సంబంధాన్ని నిరాకరించిన ఓ మహిళను గ్యాస్ డెలివరీ బాయ్ హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత తాను కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ దారుణం కొర్లగుంట మారుతీ నగర్‌లో వెలుగుచూసింది.

Konaseema: కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ బావిలో పేలుడు.. మంగళవారం కాస్త తగ్గింది..

Konaseema: కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ బావిలో పేలుడు.. మంగళవారం కాస్త తగ్గింది..డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని మాలికిపురం మండలం ఇరుసుమండ గ్రామం సమీపంలో ఉన్న మోరి-5 చమురు, గ్యాస్ బావిలో జరిగిన పేలుడు నుండి వెలువడుతున్న మంటల తీవ్రత, ఈ ఘటన జరిగిన ఒక రోజు తర్వాత, మంగళవారం ఉదయం కొద్దిగా తగ్గింది. సోమవారంతో పోలిస్తే మంటల ఎత్తు స్పష్టంగా తగ్గిందని అధికారులు తెలిపారు. ఓఎన్‌జీసీ అధికారుల ప్రకారం, చమురు, గ్యాస్ పీడనం క్రమంగా తగ్గిపోతుండటంతో మంటల తీవ్రత సుమారు 23 శాతం మేర తగ్గింది. అయితే, మంగళవారం కూడా వరుసగా రెండో రోజు పేలుడు కొనసాగింది

భార్య కాపురానికి రాలేదు.. కోపంతో ఇద్దరు పిల్లల్ని హత్య చేసిన తండ్రి.. ఎక్కడ?

భార్య కాపురానికి రాలేదు.. కోపంతో ఇద్దరు పిల్లల్ని హత్య చేసిన తండ్రి.. ఎక్కడ?మహబూబాబాద్ నారాయణపేటలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఒక వ్యక్తి తన ఇద్దరు పిల్లలను హత్య చేసి, ఆ తర్వాత ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. శివరాములు అనే వ్యక్తి తన భార్య కాపురానికి తిరిగి రావడానికి నిరాకరించడంతో ఆగ్రహానికి గురై తన పిల్లలను హత్య చేశాడు. ఆ వ్యక్తి ఇద్దరు పిల్లలను ఉరివేసి చంపి, ఆ తర్వాత వారి మృతదేహాలను యాపల్ చెరువులో పడేశాడు.

Watch More Videos

ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే రాగులతో చేసిన రొట్టెలు తినకుండా వుండరు

ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే రాగులతో చేసిన రొట్టెలు తినకుండా వుండరుచిరుధాన్యాలలో రాగులకి మంచి పేరు ఉంది. రాగులు శరీరానికి మంచి బలాన్ని ఇస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. రాగి పిండిని చిన్నపిల్లలకు కూడా ఆహారంగా పెడతారు. రాగి జావ, రాగి సంగటి, రాగి దోశ, రాగి లడ్డు, రాగి రొట్టె ఇలా ఏ విధంగానైనా మనం వీటిని తీసుకోవచ్చు. వీటి ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగి పిండిని జావగా చేసుకుని, పాలతో లేదా మజ్జిగతో కలిపి సేవిస్తే ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు. డ్రైఫ్రూట్స్‌లో ఉన్న అనేక గుణాలు ఒక్క రాగులలో ఉన్నాయంటే ఎంత మాత్రం ఆశ్చర్యం లేదు.

వాకింగ్ ఎలా చేస్తే ఆరోగ్యకరం?

వాకింగ్ ఎలా చేస్తే ఆరోగ్యకరం?తరచుగా చాలా మంది మార్నింగ్ వాక్‌కి వెళుతుంటారు. కానీ చాలా మందికి ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది, వారు ఖాళీ కడుపుతో మార్నింగ్ వాక్ చేయవచ్చా? లేదా అనేది. దీనికి సంబంధించిన వివరం తెలుసుకుందాము. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, వాకింగ్ ఎల్లప్పుడూ ఖాళీ కడుపుతోనే చేయాలి. అంటే అల్పాహారానికి 30 నిమిషాల ముందు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఖాళీ కడుపుతో నడవడం వల్ల జీవక్రియ పెరుగుతుంది. కొవ్వు వేగంగా కరిగిపోయి బరువు అదుపులో ఉంటుంది. నడుస్తున్నప్పుడు, శరీరం శక్తి కోసం కొవ్వును ఉపయోగిస్తుంది.

2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన తలసేమియా- సికిల్ సెల్ సొసైటీ

2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన తలసేమియా- సికిల్ సెల్ సొసైటీహైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో ఒక ముఖ్యమైన విజయంతో నూతన సంవత్సరాన్ని ప్రారంభిస్తూ, జన్యు రక్త రుగ్మతలను నిర్మూలించడానికి తాము చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలలో ఒక ప్రధాన మైలురాయిని సాధించినట్లు తలసేమియా-సికిల్ సెల్ సొసైటీ(TSCS) వెల్లడించింది. మే 2025 మరియు జనవరి 1, 2026 మధ్య, కమలా హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్‌లో 54 ప్రినాటల్ డయాగ్నసిస్(PND) పరీక్షలను TSCS విజయవంతంగా నిర్వహించింది. తలసేమియా మరియు సికిల్ సెల్ అనీమియాకు సంబంధించి పిండం యొక్క స్థితిని అంచనా వేయడానికి ఈ పరీక్షలు చాలా కీలకమైనవి, తద్వారా ఈ తీవ్రమైన వ్యాధులతో బాధపడే పిల్లల జననాన్ని నివారించడానికి సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.

Ginger Milk in winter అల్లం పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

Ginger Milk in winter అల్లం పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఆరోగ్యానికి అల్లం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ అల్లాన్ని ప‌లు అనారోగ్య స‌మ‌స్య‌ల‌ను త‌గ్గించుకునేందుకు ఉప‌యోగిస్తున్నారు. ఈ అల్లంను పాలలో కలుపుకుని అల్లం పాలు తాగితే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. అల్లం పాలుతో జ‌లుబు, ఫ్లూ, అజీర్ణం, ఇత‌ర జీర్ణ స‌మ‌స్య‌లు త‌గ్గుతాయి. అల్లం పాలు తాగితే రోగనిరోధ‌కశ‌క్తి పెరగడమే కాకుండా వ్యాధులు, ఇన్ఫెక్ష‌న్లు రాకుండా ఉంటాయి. అల్లం, పాలు రెండింటినీ క‌లిపి తాగ‌డం వ‌ల్ల ల‌భించే పోష‌కాలు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. అల్లం పాలు త‌యారీకి ఒక కప్పు పాలు, ఒక టీ స్పూన్ తురిమిన అల్లం తీసుకోవాలి.

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కొబ్బరి నీళ్ళు తాగి కొబ్బరిని తింటుంటాము. అయితే మార్కెట్లలో ప్రత్యేకంగా కొబ్బరి పువ్వులు అమ్ముతుంటారు. ఈ కొబ్బరి పువ్వులను తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి పువ్వులో ఉండే యాంటీవైరల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ పరాన్నజీవి వల్ల మన రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు మధుమేహంతో సంబంధం ఉన్న లక్షణాలను మెరుగుపరచడం ద్వారా మధుమేహాన్ని నివారిస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగించడం ద్వారా క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు కొలెస్ట్రాల్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది, గుండె జబ్బులను నివారిస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు థైరాయిడ్‌ను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com