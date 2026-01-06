Chiranjeevi: వెన్నునొప్పి.. చిన్నపాటి సర్జరీ చేసుకున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇటీవల నడుము భాగంలో అసౌకర్యం కారణంగా చిన్న వెన్ను శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు. వైద్యులు వెన్నెముక సంబంధిత సమస్యలను నిర్ధారించి శస్త్రచికిత్స చేయాలని సూచించారు. తీవ్రమైన నొప్పితో బాధపడుతున్నప్పటికీ, మెగాస్టార్ షూటింగ్ను కొసాగించి, తన మిగిలి ఉన్న షూటింగ్ భాగాలను పూర్తి చేశారు. షూటింగ్ పూర్తిగా పూర్తయిన తర్వాతే ఆయన శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు.
ప్రస్తుతం చిరంజీవి పూర్తిగా కోలుకున్నారు. ఇక జనవరి 12, 2026న ఘనంగా విడుదల కానున్న తన రాబోయే చిత్రం మన శంకర వర ప్రసాద్ గురు ప్రమోషన్లలో చురుకుగా పాల్గొనడానికి ఆయన సిద్ధమవుతున్నారు. గతంలో చిరంజీవికి మోకాలి శస్త్రచికిత్స జరిగినప్పటికీ, అది ఆయనను ఏమాత్రం నెమ్మదింపజేయలేదు.
ఇక అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు చిత్రంపై భారీ అంచనాలు నెలకొని ఉన్నాయి. ఈ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్కు మెగాస్టార్ హాజరై, విస్తృత ప్రచార కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారని భావిస్తున్నారు.