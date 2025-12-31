బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025 (18:27 IST)

Chiranjeevi: 100 మిలియన్ వ్యూస్ దాటి చార్ట్‌బస్టర్‌గా నిలిచిన మీసాల పిల్ల

Chiranjeevi meesalaapilla
Chiranjeevi meesalaapilla
మ్యూజిక్ ప్రేక్షకుల మనసులను తాకితే ఆ సినిమా హైప్ ఒక్కసారిగా ఆకాశాన్ని తాకుతుంది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి–హిట్ మిషన్ అనిల్ రావిపూడి క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ అదే విషయాన్ని నిరూపించింది. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం తన చార్ట్‌బస్టర్ మ్యూజికల్ ఆల్బమ్ తో దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది.
 
ఈ చిత్రంలోని ఫస్ట్ సింగిల్ మీసాల పిల్ల ఇప్పుడు అధికారికంగా 100 మిలియన్ల వ్యూస్ మార్కును దాటింది, 2025లో బిగ్గెస్ట్ తెలుగు చార్ట్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది.
 
భీమ్స్ సిసిరోలియో స్వరపరిచిన ‘మీసాల పిల్ల’లో నోస్టాల్జిక్ ఫీల్‌కు మోడ్రన్ ఎనర్జీని అద్భుతంగా మేళవించారు. ఉదిత్ నారాయణ్, శ్వేతా మోహన్‌ల వోకల్స్ పాటకు క్లాసిక్ టచ్ ఇవ్వగా, చిరంజీవి–నయనతారల మధ్య కనిపించే కెమిస్ట్రీ విజువల్ ట్రీట్‌గా నిలిచింది. ఒక్కసారి వింటే మళ్లీ మళ్లీ వినాలనిపించేలా ఈ పాట ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది.
 
ఈ పాటను నిజంగా బ్లాక్‌బస్టర్ స్థాయికి తీసుకెళ్లింది మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌. ఆయన స్టైల్, గ్రేస్, సిగ్నేచర్ డాన్స్ మూమెంట్స్ అభిమానులని మెస్మరైజ్ చేశాయి.  
 
ఇదే జోరును కొనసాగిస్తూ విడుదలైన రెండో సింగిల్ ‘శశిరేఖ’ కూడా వేగంగా 35 మిలియన్ వ్యూస్ దాటింది.
 
తాజాగా విడుదలైన మూడో సింగిల్ ‘మెగా విక్టరీ మాస్’  హైప్‌ను మరో లెవెల్‌కు తీసుకెళ్లింది. చిరంజీవి, వెంకటేశ్ కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసిన ఈ హై-వోల్టేజ్ సాంగ్ విడుదలైన రోజే వైరల్‌గా మారి, ప్లేలిస్టులు, రీల్స్, ఫెస్టివల్ సెలబ్రేషన్స్‌ను షేక్ చేస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ పాట దాదాపు 8 మిలియన్ వ్యూస్ సొంతం చేసుకుని, న్యూ ఇయర్, సంక్రాంతి వేడుకలకు ఫేవరెట్ నంబర్‌గా మారింది.
 
వరుసగా క్రౌడ్‌ను మెప్పించే పాటలను విడుదల చేస్తూ, మేకర్స్ మ్యూజికల్ బజ్‌ను భారీ ప్రీ-రిలీజ్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్‌గా మలిచారు.
 
‘మీసాల పిల్ల’ రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తుండగా, మొత్తం ఆల్బమ్ చార్ట్స్‌ను డామినేట్ చేస్తూ ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ పక్కా ఫెస్టివల్ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది.

సొరంగంలో ఢీకొన్న లోకోమోటివ్ రైళ్లు - 60 మందికి గాయాలు

సొరంగంలో ఢీకొన్న లోకోమోటివ్ రైళ్లు - 60 మందికి గాయాలుకొత్త సంవత్సర వేళ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని చమోలీ జిల్లాలో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. టీ.హెచ్.డి.సి. నిర్మిస్తున్న విష్ణుగఢ్ - పీపల్ కోటి జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన పీపల్ కోటి సొరంగంలో మంగళవారం అర్థరాత్రి రెండు లోకోమోటివ్ రైళ్ళు ఢీకొన్నాయి. షిఫ్ట్ మార్తున్న సమయంలో కార్మికులు, అధికారులను తీసుకెళుతున్న రైలు, నిర్మాణ సామాగ్రితో వస్తున్న మరో రైలును ఢీకొట్టింది.

పులిహోరలో నత్తను పెట్టి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారనే అనుమానం: సింహాచలం ఈవో

పులిహోరలో నత్తను పెట్టి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారనే అనుమానం: సింహాచలం ఈవోసింహాచలం పులిహోర ప్రసాదంలో నత్త కనబడిందంటూ ఇద్దరు భక్తులు వీడియో వైరల్ చేయడంపై ఆలయ ఈవో స్పందించారు. పులిహోరలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నత్త వచ్చే పరిస్థితి లేదని అన్నారు. గత మూడు దశాబ్దాలుగా ఇలాంటి ఘటన ఎన్నడూ జరగలేదన్న ఆయన పులిహోరలో కావాలనే నత్తను కలిపి దాన్ని వీడియో తీసి వైరల్ చేస్తున్నట్లు తమకు అనుమానం వుందని అన్నారు. అందుకే దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలియజేసారు.

ఫ్రెండ్స్, సింహాచలం ప్రసాదంలో నత్త కనబడింది: భక్తులు ఆరోపణ (video)

ఫ్రెండ్స్, సింహాచలం ప్రసాదంలో నత్త కనబడింది: భక్తులు ఆరోపణ (video)సింహాచలం అప్పన్నను దర్శించుకుని స్వామివారి ప్రసాదం తీసుకుని తినబోతుండగా అందులో నత్త కనిపించిందని భక్తులు చెబుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసారు. స్వామివారి ప్రసాదం పులిహోర తింటుండగా పొట్లం లోపల నుంచి నత్త బైటకు వచ్చిందని, దాంతో దాన్ని తీసుకుని కౌంటర్ వద్దకు వెళ్లి ప్రశ్నిస్తే వారి నుంచి సరైన స్పందన రాలేదని ఆరోపించారు. పైగా తమ వద్ద వున్న ప్యాకెట్ తీసుకుని వేరే ప్యాకెట్ చేతిలో పెట్టి పొమ్మన్నారనీ, తాము ఆ ప్యాకెట్ కూడా వెనక్కి ఇచ్చేసి వచ్చామని చెప్పారు.

వాటర్ టెస్టులో పాసైన వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్ (వీడియో)

వాటర్ టెస్టులో పాసైన వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్ (వీడియో)ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా వందే భారత్ రైళ్ళు పగటి పూట మాత్రమే పరుగులు తీస్తున్నాయి. త్వరలోనే స్లీపర్ క్లాస్ రైళ్లు పట్టాలెక్కనున్నాయి. ఈ రైళ్లు గంటకు 100 నుంచి 180 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకుని వెళ్లనున్నాయి. ఈ రైళ్ల భద్రత తనిఖీల్లో భాగంగా వివిధ రకాలైన పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు.

మహిళ ప్రాణాలు తీసిన కోతుల గుంపు

మహిళ ప్రాణాలు తీసిన కోతుల గుంపుతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో కొన్ని కోతుల గుంపు ఓ మహిళ ప్రాణాలు తీశాయి. ఈ కోతుల మంద ఇంట్లోకి చొరబడతాయన్న భయంతో వాటిని వెళ్లగొట్టేందుకు ప్రయత్నించి ఓ మహిళ కాలుజారి కింద పడటంతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ విషాదకర ఘటన కరీంనగర్ జిల్లా శంకరపట్నం మండలం లింగాపూర్‌లో చోటుచేసుకుంది.

అధిక బరువు వదిలించుకునేందుకు 2 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తింటే?

అధిక బరువు వదిలించుకునేందుకు 2 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తింటే?వెల్లుల్లిని తినాలంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు. కొందరికి ఆ వాసన అంటే ఇష్టం వుండదు. ముఖ్యంగా మహిళలు ఖాళీ కడుపున రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను తీసుకుంటే ఆరోగ్యం వారి సొంతం అవుతుంది. సులభంగా బరువు తగ్గుతారు. ఖాళీ కడుపుతో వెల్లుల్లి తినడం వల్ల అజీర్ణం దరిచేరకుండా ఉంటుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్య నుండి బయటపడటానికి వెల్లుల్లి సహాయపడుతుంది. మొటిమలు, యాక్నె, నల్లమచ్చలు, చర్మం మెరవాలన్నా పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బలు రెండింటిని తీసుకుని వాటిని బాగా నూరి గోరువెచ్చటి నీళ్లల్లో ఆ గుజ్జును కలుపుకుని ఉదయాన్నే తాగితే మంచిది.

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలుతులసి టీ. తులసి అనగానే ఎన్నో వ్యాధులకు సంజీవిని అనే పేరు గుర్తుకు వస్తుంది. తులసి టీ తాగితే సూర్యకిరణాలు, రేడియేషన్ థెరపీ మరియు ఇతర రేడియేషన్ మూలాల నుండి సెల్ మరియు కణజాల నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. తులసి టీతో కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది, దీర్ఘాయువుకు దోహదపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. ఒత్తిడి ప్రతికూల శారీరక- మానసిక ప్రభావాలను తగ్గిస్తుంది. ఆక్సిజన్‌ను ఉపయోగించడంలో శరీర సామర్థ్యాన్ని పెంచి బలాన్నిస్తుంది. శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. జీర్ణక్రియ, జీర్ణశయాంతర సమస్యల నుంచి బయటపడవేస్తుంది. క్యాన్సర్, అకాల వృద్ధాప్యానికి దోహదం చేసే ప్రమాదకరమైన జీవరసాయనాలను తటస్థీకరిస్తుంది.

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు1. పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుల మధ్య బీమా చేయబడిన సభ్యులలో 27 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరుగుదలను చూస్తే పెరుగుతున్న అవగాహనను ప్రతిబింబిస్తుంది. 2. డెంగ్యూ, మలేరియా, కామన్ ఫ్లూ వంటి అనారోగ్యాలు, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వంటి జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్, ఆర్థరైటిస్ భారతీయులలో పెరుగుతున్నాయి. 3. గుండె మరియు క్యాన్సర్‌కు అధిక-విలువ క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్న వైద్య సంక్లిష్టతను నొక్కి చెబుతున్నాయి. 4. వినియోగదారులు సౌకర్యవంతముగా ఆన్‌లైన్ అనుభవాలను స్వీకరించడంతో డిజిటల్ పునరుద్ధరణలు, యాప్-నేతృత్వంలోని సేవలు పెరుగుతున్నాయి.

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలు

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలుమైగ్రేన్‌తో బాధపడేవారికి పనిదినాన్ని కోల్పోవడం లేదా అనారోగ్య సెలవు తీసుకోవడం సాధారణ అనుభవమే. అయితే, ఇది ఉత్పాదకత తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిగా మారుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. ముఖ్యంగా 20 నుంచి 50 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల నిపుణుల్లో, అంటే పని చేసే జనాభాలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. క్రమరహితంగా షెడ్యూల్ అయ్యే పనులు లేదా సమావేశాలు, అధిక స్క్రీన్ వినియోగం, దీర్ఘకాలం పాటు తప్పైన భంగిమలో కూర్చోవడం, అలాగే నిరంతర ఒత్తిడి లేదా బర్నౌట్‌కు దగ్గరైన భావన వంటి అనేక కారణాలు మైగ్రేన్‌ను ప్రేరేపిస్తున్నాయి. ఈ సవాళ్లను గుర్తించి పరిష్కరించడం అత్యవసరం.

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పు

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పుపిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.
