రూ.150 కోట్లతో ప్రపంచ స్థాయి రాష్ట్ర గ్రంథాలయం.. 24 నెలల్లో పూర్తవుతుంది.. నారా లోకేష్
రాష్ట్ర గ్రంథాలయ వ్యవస్థను పునరుద్ధరించే లక్ష్యంతో మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రణాళికను ప్రకటించారు. విద్యా మౌలిక సదుపాయాలలో ఒక ప్రధాన అడుగుగా అమరావతిలో రూ.150 కోట్లతో ప్రపంచ స్థాయి రాష్ట్ర గ్రంథాలయం 24 నెలల్లో పూర్తవుతుందని ఆయన వెల్లడించారు.
అమరావతి గ్రంథాలయ ప్రాజెక్టు కోసం శోభా డెవలపర్స్ రూ.100 కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చారు. విశాఖపట్నంలో రూ.20 కోట్లతో ఒక నమూనా గ్రంథాలయం నిర్మిస్తున్నారు. మంగళగిరిలో మరొకటి అక్టోబర్ నాటికి ప్రారంభించనున్నారు. 175 నియోజకవర్గాల్లోనూ మోడల్ గ్రంథాలయాలు ఏర్పాటు చేయబడతాయి.
జిల్లా గ్రంథాలయాలను 13 నుండి 26కి రెట్టింపు చేస్తారు. ప్రభుత్వం లైబ్రరీ సెస్ బకాయిల వసూలును వేగవంతం చేస్తుందని లోకేష్ చెప్పారు. డిజిటల్ లైబ్రరీలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెడతామని, 100 రోజుల్లో కొత్త మొబైల్ యాప్ ప్రారంభించబడుతుందని చెప్పారు.
సివిల్ సర్వీసుల ఆశావహులు భౌతిక, డిజిటల్ ఫార్మాట్లలో పుస్తకాలను పొందగలుగుతారు. విద్యార్థులు, సబ్జెక్టు ఔత్సాహికులు వారి విద్యా, వృత్తిపరమైన కార్యకలాపాలకు సహాయపడటానికి విలువైన వనరులను కలిగి ఉండేలా చూసుకోవాలని నారా లోకేష్ చెప్పారు.