Afghan Boy: కాబూల్ నుంచి ఓ బాలుడు ఢిల్లీకి ల్యాండ్ అయ్యాడు.. ల్యాండింగ్ గేర్లో దాక్కుని?
కాబూల్ నుంచి ఓ బాలుడు ఢిల్లీకి ల్యాండ్ అయ్యాడు. కాబూల్ నుండి బయలుదేరిన విమానం ల్యాండింగ్ గేర్ కంపార్ట్మెంట్లోకి ఎలాగోలా ప్రవేశించిన, 13 ఏళ్ల ఆఫ్ఘన్ బాలుడు.. ఢిల్లీకి తీసుకువచ్చిందని అధికారిక వర్గాలు సోమవారం తెలిపాయి.
ఆదివారం ఉదయం 11 గంటల ప్రాంతంలో కేఏఎం ఎయిర్లైన్స్ విమానం నంబర్ ఆర్క్యూ-4401 2 గంటల ప్రయాణం తర్వాత ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ (IGI) విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది.
అయితే, ఆ యువకుడిని ఆదివారం అదే విమానంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్కు తిరిగి పంపించినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. ల్యాండింగ్ గేర్లో దాక్కుని కొన్ని గంటల పాటు ఆ బాలుడు అలాగే ఉండిపోయాడు. ఈ విషయం తెలియని సిబ్బంది కాబూల్ నుంచి విమానాన్ని ఢిల్లీకి తీసుకవచ్చారు.
ఆదివారం ఢిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ (ఐజీఐ) విమానాశ్రయానికి కామ్ ఎయిర్ విమానం ల్యాండింగ్ గేర్ కంపార్ట్మెంట్ లోపల కూర్చున్న ప్రయాణీకుడిగా కాకుండా చక్రాల బావిలో ఉన్న వ్యక్తిగా దాక్కుని వచ్చిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్కు చెందిన 13 ఏళ్ల బాలుడు విమానాశ్రయ అధికారులను ఆశ్చర్యపరిచాడని సోమవారం ఈ విషయం తెలిసిన అధికారులు తెలిపారు.
ఆదివారం ఉదయం 11.10 గంటల ప్రాంతంలో కాబూల్ నుండి వచ్చిన కామ్ ఎయిర్లైన్స్ విమానం RQ-4401 1.5 గంటల ప్రయాణం తర్వాత ఢిల్లీలో ల్యాండ్ అయినప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది. విమానం టాక్సీ ఎక్కుతుండగా, ఎయిర్లైన్ చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ ఆ బాలుడు విమానం సమీపంలోని టాక్సీవేలో నడుస్తున్నట్లు గుర్తించి వెంటనే విమానాశ్రయ భద్రతా కార్యకలాపాల నియంత్రణ కేంద్రానికి సమాచారం అందించాడని విమానాశ్రయ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.
బాలుడిని వెంటనే అదుపులోకి తీసుకుని కేంద్ర పారిశ్రామిక భద్రతా దళం (CISF)తో సహా భద్రతా సంస్థలకు అప్పగించారు, వారు టెర్మినల్-3 వద్ద అనేక గంటలు అతనిని ప్రశ్నించారు. కుందుజ్కు చెందిన ఆ బాలుడు, తాను కాబూల్ విమానాశ్రయంలోకి చొరబడి విమానం బయలుదేరే ముందు వెనుక సెంట్రల్ ల్యాండింగ్ గేర్లోకి ఎక్కానని విచారణాధికారులతో చెప్పాడు. ఇటువంటి ప్రయత్నాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీల్-వెల్ స్టోవేస్ అని పిలుస్తారు.
ఇందులో నిరాశ చెందిన ప్రయాణికులు వీల్ బే లేదా విమానాల అండర్ క్యారేజ్ లోపల దాక్కుంటారు. ఈ స్థలం ఇరుకుగా ఉండటమే కాకుండా, క్రూజింగ్ ఎత్తులలో తీవ్రమైన చలి, ఆక్సిజన్ కొరతకు కూడా గురవుతారు. ఇటువంటి ప్రయత్నాలు ప్రాణాంతకం. బాలుడు ప్రాణాలతో బయటపడి అదే రోజు తరువాత కాబూల్కు తిరిగి పంపబడ్డాడు.