బస్టాండులోనే ప్రేయసికి ప్రియుడు బహిరంగ ముద్దులు, సీసీ కెమేరాలో రికార్డ్ (video)
ఈమధ్య కాలంలో బహిరంగ ప్రదేశాల్లో సైతం కొంతమంది యువతీయువకులు సరస సల్లాపాలతో మునిగిపోతున్నారు. తోటివారు పక్కనే వున్నారన్న స్పృహ కూడా వుండటంలేదు. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో తాము అనుకున్నది చేసేస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో తాజాగా ఓ వీడియో హల్చల్ చేస్తోంది. ఓ యువకుడు ఓ యువతి ఇద్దరూ ముద్దుల్లో మునిగిపోయిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కెర్లు కొడుతోంది. బస్టాపులో ప్రయాణికులు వుండగా వారి వెనకవైపుకి వచ్చి యువతిని తనకు ముద్దు ఇవ్వాలంటూ అతడు ఒత్తిడి చేస్తున్నాడు. ఆమె భయపడుతుండగానే రెండుసార్లు ముద్దు పెట్టేసాడు. ఆ తర్వాత తిన్నగా అక్కడి నుంచి జారుకున్నారు.