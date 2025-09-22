Nara Lokesh : మెగా డీఎస్సీ వేడుక.. పవన్కు నారా లోకేష్ ఆహ్వానం
మెగా డీఎస్సీలో ఎంపికైన అభ్యర్థులకు సెప్టెంబర్ 25న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నియామక లేఖలను పంపిణీ చేయనుంది. ఈ సందర్భంగా భారీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. వెలగపూడి సచివాలయం సమీపంలో వేదికను సిద్ధం చేస్తున్నారు. గతంలో, సెప్టెంబర్ 19న లేఖలను అందజేయాలని నిర్ణయించారు.
అయితే, భారీ వర్షాల కారణంగా ఈ కార్యక్రమం వాయిదా పడింది. సవరించిన తేదీని ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ 25కి నిర్ణయించారు. జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి కార్యాలయం అభ్యర్థులను పిలవడం ప్రారంభించింది.
మెగా డీఎస్సీ కార్యక్రమానికి హాజరు కావాలని మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ను వ్యక్తిగతంగా ఆహ్వానించారు. ఆయన అసెంబ్లీ ఛాంబర్లో పవన్ కళ్యాణ్ను కలిసి ఆహ్వానం పంపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మెగా డీఎస్సీ నియామక లేఖలను పంపిణీ చేస్తారు. ఈ నియామకాలతో, చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తన సూపర్ సిక్స్ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చింది. ఈ నియామకం ద్వారా మొత్తం 16,347 ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు.