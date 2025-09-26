శుక్రవారం, 26 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 26 సెప్టెంబరు 2025 (21:04 IST)

సుగాలి ప్రీతి కేసు: ఇచ్చిన మాట నెలబెట్టుకున్న పవన్- చంద్రబాబు

Pawan Kalyan
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను కుదిపేసిన సుగాలి ప్రీతి కేసు ఇప్పుడు సీబీఐకి వెళ్లింది. సున్నితమైన ఈ కేసుపై ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుంటూ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసి దర్యాప్తును బదిలీ చేసింది. ఈ కేసును మొదట 2017 ఆగస్టులో కర్నూలు పోలీస్ స్టేషన్‌లో దాఖలు చేశారు. 
 
హోం మంత్రిత్వ శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి ఇప్పుడు దానిని సీబీఐకి అప్పగించారు. ఈ కేసు సీబీఐకి చేరుతుందని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గతంలో హామీ ఇచ్చారు. చంద్రబాబు తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, పవన్ కళ్యాణ్ ఈ కేసుపై దృష్టి సారించారు. ఆయన సీఐడీ అధికారులతో మాట్లాడి సరైన దర్యాప్తు చేయాలని కోరారు. 
 
గతంలో, వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు, ఆయన కర్నూలులో పెద్ద ర్యాలీ నిర్వహించి, కేసును సీబీఐకి తరలించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఒత్తిడితో, వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ ప్రభుత్వం ప్రీతిబాయి కేసును సీబీఐకి బదిలీ చేయాలని జీవో నంబర్ 37 జారీ చేసింది. కానీ ఆ తర్వాత కేసులో ఎటువంటి పురోగతి కనిపించలేదు. 
 
2017లో, కర్నూలులోని ఒక పాఠశాలలో అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో ప్రీతిబాయి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఆమె తల్లిదండ్రులు ఇతరులపై వేధింపుల ఆరోపణలు చేశారు. 2019లో, వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు, పవన్ కళ్యాణ్ మళ్లీ కేసును ముందుకు తీసుకెళ్లారు. ప్రభుత్వం ఆమె కుటుంబానికి ప్రయోజనాలను అందించింది. ఇప్పుడు, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు తిరిగి అధికారంలోకి రావడంతో, ఈ కేసును అధికారికంగా సీబీఐకి అప్పగించారు.  

Allu Arjun: సాయి అభ్యాంకర్.. బాల్టి కోసం రూ.2 కోట్లు అందుకున్నారా?

Allu Arjun: సాయి అభ్యాంకర్.. బాల్టి కోసం రూ.2 కోట్లు అందుకున్నారా?సాయి అభ్యాంకర్ తన మలయాళ అరంగేట్రం బాల్టి సినిమాతో సెప్టెంబర్ 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా విడుదలకు ముందే ఈ సినిమాను చిత్ర బృందం ఇంటర్వ్యూలు, కార్యక్రమాల ద్వారా చురుగ్గా ప్రమోట్ చేస్తోంది, బలమైన బజ్‌ను సృష్టిస్తోంది. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో, బాల్టి కోసం సాయి అభ్యాంకర్ 2 కోట్లు అందుకున్నారని నిర్మాత వెల్లడించారు. ఇది ఆయనను మలయాళ సినిమాలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే సంగీత దర్శకుడిగా నిలిపింది.

Sethupathi: పూరి సేతుపతి టైటిల్, టీజర్ విడుదల తేదీ ప్రకటన

Sethupathi: పూరి సేతుపతి టైటిల్, టీజర్ విడుదల తేదీ ప్రకటనడాషింగ్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, వెర్సటైల్ యాక్టర్ విజయ్ సేతుపతి తొలిసారిగా కలిసి చేస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ పాన్-ఇండియా మూవీ #పూరిసేతుపతి. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను జెబి మోషన్ పిక్చర్స్‌ జెబి నారాయణ్ రావు కొండ్రోల్లా కొలాబరేషన్ లో పూరి కనెక్ట్స్ బ్యానర్‌పై పూరి జగన్నాథ్ నిర్మిస్తున్నారు. చార్మీ కౌర్ సమర్పిస్తున్నారు.

NTR: హైదరాబాద్‌లో కాంతార: చాప్టర్ 1 ప్రీ-రిలీజ్ కు ఎన్టీఆర్

NTR: హైదరాబాద్‌లో కాంతార: చాప్టర్ 1 ప్రీ-రిలీజ్ కు ఎన్టీఆర్ఈ సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాలు జోరుగా జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల విడుదలైన థియేట్రికల్ ట్రైలర్ అన్ని భాషలలో హ్యుజ్ బజ్‌ క్రియేట్ అంచనాలను భారీగా పెంచింది. హైప్‌ను నెక్స్ట్ లెవల్ లోకి తీసుకెళ్తు సెప్టెంబర్ 28న హైదరాబాద్‌లో మ్యాసీవ్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను టీం అనౌన్స్ చేసింది. ఈ ఈవెంట్ కు ముఖ్య అతిథిగా యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ హాజరు కానున్నారు. ఎన్టీఆర్ హాజరుకావడంతో సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ప్రమోషన్‌కి మరింత బలాన్ని చేకూర్చనున్నారు.

Pawan: హృతిక్, అమీర్ ఖాన్ కన్నా పవన్ కళ్యాణ్ స్టైల్ సెపరేట్ : రవి కె చంద్రన్

Pawan: హృతిక్, అమీర్ ఖాన్ కన్నా పవన్ కళ్యాణ్ స్టైల్ సెపరేట్ : రవి కె చంద్రన్ఓజీ షూటింగ్ సమయంలో తన అనుభవాలను తలచుకుంటూ సినిమాటోగ్రాఫర్ రవి కె చంద్రన్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి అభిమానులను అలరించారు. సుజిత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు ప్రతి సన్నివేశానికి గంట ముందే వచ్చి పరిశీలించేవాడని తెలియజేస్తున్నారు. పవన్ లో తెలీని శక్తి వుంది. ఆయన చుట్టూ ఓ ఆరా వుంటుంది అన్నారు.

OG collections: ఓజీ తో ప్రేక్షకులు రికార్డ్ కలెక్టన్లు ఇచ్చారని దానయ్య ప్రకటన

OG collections: ఓజీ తో ప్రేక్షకులు రికార్డ్ కలెక్టన్లు ఇచ్చారని దానయ్య ప్రకటనదర్శకుడు సుజీత్ చేసిన ఈ ఓజీ ఫస్ట్ డే ఓపెనింగ్స్ మామూలుగా లేవు. ఓవర్ సీస్ తో సహా మొత్తం అద్భుతమైన వసూళ్ళు రాబట్టాయి. అభిమానులు, యూత్ సినిమాను బాగా ఆదిరిస్తున్నారని నిర్మాత తెలియజేస్తున్నారు. ఈ ఏడాదిలోనే హైయెస్ట్ గ్రాసర్ ఓపెనింగ్స్ కొల్లగొట్టిన సినిమాగా నిలిచి హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది.

Watch More Videos

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమం

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమంటైప్ 1 మధుమేహంతో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు మరింత అవగాహన కల్పించటంతో పాటుగా వారికి అవసరమైన మద్దతు అందిస్తూనే వారి తక్షణ అవసరానికి ప్రతిస్పందనగా, బియాండ్ టైప్ 1 భారతదేశానికి తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోన్నట్టు వెల్లడించింది. అవగాహన పెంచడం, సహాయక సంఘాలను నిర్మించడం, ప్రాణాలను రక్షించే వనరులను అందించడం, తరచుగా విస్మరించబడే స్వరాలను వినిపించటం ద్వారా డయాబెటిస్‌తో జీవించే తీరును మార్చడానికి ప్రపంచ లాభాపేక్షలేని సంస్థ పనిచేస్తుంది.

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శి

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శిమన హృదయ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. గుండెకు సంబంధించిన ప్రమాదాల విషయానికి వస్తే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అని పిలువబడే ఎలివేటెడ్ ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రాథమిక ఆందోళనగా పరిగణించబడుతుంది. మన నియంత్రణలో లేని కుటుంబ చరిత్ర లేదా వృద్ధాప్యం వంటి ఇతర కారకాల మాదిరిగా కాకుండా, ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్‌డిఎల్‌సి)ని సరిగా నిర్వహించవచ్చు, సిఫార్సు చేయబడిన స్థాయిలలో ఉంచవచ్చు. స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎల్‌డిఎల్‌సి ధమనులలో ఫలకాలు సృష్టిస్తుంది, దీనివల్ల రక్త ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసే అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటులు, స్ట్రోక్‌లకు దారితీస్తుంది. అందుకే ఎల్‌డిఎల్‌సిని అరికట్టడం, అవసరమైన స్థాయిలో నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం.

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?తెల్లవారుజామున అలారం పెట్టడం చాలామందికి అలవాటు. ఉదయం పూట అలారం పెట్టుకుంటే.. స్కూళ్లకు పిల్లలను సమయానికి పంపడం, ఉద్యోగాలకు సరైన టైమ్‌కి వెళ్లడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఆరోగ్య నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే.. అలారం పెట్టుకుని నిద్రలేవడం చేస్తే మెదడుకు, గుండెకు ఒత్తిడి తెచ్చే అవకాశం వుందని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలు

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలుకిడ్నీలు. వీటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పదార్థాలను తింటుండాలి. ఐతే కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేసే పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుని వాటిని దూరం పెట్టాలి. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కిడ్నీలను పాడు చేస్తాయి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు సోడియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు కృత్రిమ స్వీటెనర్లు చక్కెర కలిపిన పానీయాలు ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ సోడా, డెయిరీ ఉత్పత్తుల వంటి అధిక ఫాస్పరస్ ఉండే ఆహారాలు ఆల్కహాల్ అధిక ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాలు

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com