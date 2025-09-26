సుగాలి ప్రీతి కేసు: ఇచ్చిన మాట నెలబెట్టుకున్న పవన్- చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ను కుదిపేసిన సుగాలి ప్రీతి కేసు ఇప్పుడు సీబీఐకి వెళ్లింది. సున్నితమైన ఈ కేసుపై ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుంటూ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసి దర్యాప్తును బదిలీ చేసింది. ఈ కేసును మొదట 2017 ఆగస్టులో కర్నూలు పోలీస్ స్టేషన్లో దాఖలు చేశారు.
హోం మంత్రిత్వ శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి ఇప్పుడు దానిని సీబీఐకి అప్పగించారు. ఈ కేసు సీబీఐకి చేరుతుందని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గతంలో హామీ ఇచ్చారు. చంద్రబాబు తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, పవన్ కళ్యాణ్ ఈ కేసుపై దృష్టి సారించారు. ఆయన సీఐడీ అధికారులతో మాట్లాడి సరైన దర్యాప్తు చేయాలని కోరారు.
గతంలో, వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు, ఆయన కర్నూలులో పెద్ద ర్యాలీ నిర్వహించి, కేసును సీబీఐకి తరలించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఒత్తిడితో, వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం ప్రీతిబాయి కేసును సీబీఐకి బదిలీ చేయాలని జీవో నంబర్ 37 జారీ చేసింది. కానీ ఆ తర్వాత కేసులో ఎటువంటి పురోగతి కనిపించలేదు.
2017లో, కర్నూలులోని ఒక పాఠశాలలో అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో ప్రీతిబాయి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఆమె తల్లిదండ్రులు ఇతరులపై వేధింపుల ఆరోపణలు చేశారు. 2019లో, వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు, పవన్ కళ్యాణ్ మళ్లీ కేసును ముందుకు తీసుకెళ్లారు. ప్రభుత్వం ఆమె కుటుంబానికి ప్రయోజనాలను అందించింది. ఇప్పుడు, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు తిరిగి అధికారంలోకి రావడంతో, ఈ కేసును అధికారికంగా సీబీఐకి అప్పగించారు.