కాళేశ్వరం కుంభకోణం : సీబీఐ దర్యాప్తు ప్రారంభం.. బీఆర్ఎస్లో గుబులు మొదలు
తెలంగాణను కుదిపేసిన కాళేశ్వరం కుంభకోణం కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. కాళేశ్వరంపై గురువారం నుంచి సీబీఐ ప్రాథమిక విచారణ ప్రారంభించింది. నిధుల దుర్వినియోగం, అక్రమాలు, అవినీతి ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం సీబీఐని కోరింది.
ఈ కేసులో సీబీఐ ఇప్పుడు ప్రాథమిక సమాచారాన్ని సేకరిస్తోంది. ఇంకా ఈ కేసు ముందుకు సాగడానికి ముఖ్యమైన రికార్డులను సమీక్షిస్తోంది. తదుపరి దశను నిర్ణయించడానికి అధికారులు పత్రాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు.
ఎన్డీఎస్ఏ, పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదికలు సమీక్షలో ఉన్నాయి. విచారణ తర్వాత, సీబీఐ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి దర్యాప్తును మరింత ముందుకు తీసుకువెళుతుంది. బీఆర్ఎస్ ఈ వ్యవహారాన్ని ఎలా ఎదుర్కొంటుందనే దానిపై రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ పెరుగుతోంది.
కాళేశ్వరం కుంభకోణంలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కర్త, కర్మ, క్రియ అని పీసీ ఘోష్ కమిషన్ ఇప్పటికే పేర్కొంది. అవినీతి, బ్యారేజీలు మునిగిపోవడం వల్ల రాష్ట్రానికి భారీ నష్టం వాటిల్లిందని కమిషన్ కూడా హైలైట్ చేసింది. ఇప్పుడు, సీబీఐ కేసీఆర్ని ప్రశ్నించడానికి సిద్ధమవుతోంది. విచారణ ముదిరే కొద్దీ బీఆర్ఎస్లో గుబులు మొదలైంది.