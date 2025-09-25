తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్ పేరు తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్గా మారింది
తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్ను తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్గా పేరు మార్చాలనే డిమాండ్ను జీహెచ్ఎంసీ బోర్డు ప్రతిపాదించింది. ఈ ప్రతిపాదనను ఆమోదించబడింది. ఈ నిర్ణయం తెలంగాణ ప్రజల ప్రయోజనాల కోసమేనని, ఇది వారి గౌరవాన్ని మరింత పెంచుతుందని మేయర్ విజయలక్ష్మి మీడియాకు తెలియజేశారు.
ఈ ఐకానిక్ ఫ్లైఓవర్ 1997 లో నిర్మాణం ప్రారంభించి దిగువ ట్యాంక్ బండ్, సచివాలయం మధ్య ట్రాఫిక్ సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించింది. కానీ 2014 లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుండి, దీనికి తెలంగాణ తల్లి అని పేరు మార్చాలని అనేక డిమాండ్లు ఉన్నాయి.
గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం గురించి చాలాసార్లు ఆలోచించింది. కానీ ఎప్పుడూ తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు. కానీ కాంగ్రెస్ హయాంలో కొత్త జీహెచ్ఎంసీ బోర్డు చివరకు నిర్ణయం తీసుకుంది.