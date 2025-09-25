గురువారం, 25 సెప్టెంబరు 2025
తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్‌ పేరు తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్‌గా మారింది

తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్‌ను తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్‌గా పేరు మార్చాలనే డిమాండ్‌ను జీహెచ్ఎంసీ బోర్డు ప్రతిపాదించింది.  ఈ ప్రతిపాదనను ఆమోదించబడింది. ఈ నిర్ణయం తెలంగాణ ప్రజల ప్రయోజనాల కోసమేనని, ఇది వారి గౌరవాన్ని మరింత పెంచుతుందని మేయర్ విజయలక్ష్మి మీడియాకు తెలియజేశారు. 
 
ఈ ఐకానిక్ ఫ్లైఓవర్ 1997 లో నిర్మాణం ప్రారంభించి దిగువ ట్యాంక్ బండ్, సచివాలయం మధ్య ట్రాఫిక్ సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించింది. కానీ 2014 లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుండి, దీనికి తెలంగాణ తల్లి అని పేరు మార్చాలని అనేక డిమాండ్లు ఉన్నాయి. 
 
గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం గురించి చాలాసార్లు ఆలోచించింది. కానీ ఎప్పుడూ తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు. కానీ కాంగ్రెస్ హయాంలో కొత్త జీహెచ్ఎంసీ బోర్డు చివరకు నిర్ణయం తీసుకుంది.

Richard Rishi : హిస్టారికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా రిచర్డ్ రిషి చిత్రం ద్రౌపది 2రిచర్డ్ రిషి ముఖ్య పాత్రలో రక్షణ ఇందుసుదన్ కథానాయికగా నటిస్తున్న చిత్రం ద్రౌపది 2. 14వ శతాబ్దంకు చెందిన హిస్టారికల్ యాక్షన్ డ్రామాకు సంబంధించిన షూటింగ్ ముగిసింది. జి.ఎం. ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్‌తో కలిసి నేతాజీ ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్ మీద చోళ చక్రవర్తి నిర్మిస్తున్న తమిళ-తెలుగు ద్విభాషా చిత్రంగా రాబోతోన్న చిత్రానికి మోహన్.జి దర్శకత్వం వహించారు.

OG Review: పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ.. ఒరిజినల్ గ్యాంగ్ స్టర్.. ఓజీ ఒరిజినల్ రివ్యూరాజకీయాల్లోకి వచ్చాక పవన్ తన అభిమానులను అలరించడానికి చేసిన హరిహర వీరమల్లు కూడా తీవ్ర నిరాశకు గురి చేసింది. కానీ అభిమానుల కోసం దే కాల్ హిమ్ ఓజీ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూశారు. విడుదలకు ముందు రకరకాల పబ్లిసిటీలతో అలరించిన ఓజీ కొద్దిరోజుల ముందు థమన్ సంగీత దర్శకత్వంలో వచ్చిన పబ్లిసిటీ సాంగ్ ఆకట్టుకునే వుంది. దాంతో దర్శకుడు సుజీత్ స్టయిలిష్ మూవీని తీశాడనేది అర్థమయింది. ఇక ఈరోజే విడుదలైన ఓజీ ఎలా వుందో చూద్దాం.

11 నెలల పాటు ఈఎంఐ కట్టలేదు.. వేలానికి రవి మోహన్ ఇల్లు.. నోటీసులు అంటించేశారు..ప్రముఖ తమిళ నటుడు జయం రవి ఇల్లు వేలానికి సిద్ధమైంది. 11 నెలల పాటు ఈఎంఐ కట్టకపోవడంతో చెన్నై, ఇంజంబాక్కంలోని ఆయన ఇంటిని ఓ ప్రైవేట్ బ్యాంకు వేలం వేయడానికి సిద్ధమైంది. తీసుకున్న రుణానికి సంబంధించిన వాయిదాలు చెల్లించకపోవడంతో, బ్యాంకు అధికారులు ఆయన ఇంటికి వేలం నోటీసులు అంటించారు. ఈ ఘటన కోలీవుడ్‌లో సంచలనంగా మారింది. జయం రవి తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

గుజరాత్ బ్రాండ్ కాన్‌ప్లెక్స్ సినిమాస్ ప్రారంభించిన స్పీకర్, సిద్దు జొన్నలగడ్డహైదరబాద్‌లోని పంజాగుట్ట ఏరియాలోని నాగార్జున సర్కిల్‌లో ఓ లగ్జరీ మల్టీప్లెక్స్‌ను బుధవారం నాడు ఘనంగా ప్రారంభించారు. విజ్ఞాన్ యార్లగడ్డ, హర్ష కొత్తపల్లి, సుజిత్ రెడ్డి గోలి భాగస్వామ్యంలో నిర్మించిన కాన్‌ప్లెక్స్ సినిమాస్ లగ్జరియన్ థియేటర్‌ను తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్, స్టార్ బాయ్ సిద్దు జొన్నలగడ్డ, ఎస్. రాధాకృష్ణ (చినబాబు), నిర్మాత నాగవంశీ, ప్రణీత్ గ్రూప్ ఎండీ నరేంద్ర కామరాజు ముఖ్య అతిథులుగా ఈ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది.

Pawan: డల్లాస్ లో ఓజీ 25 అడుగుల కటౌట్ - నైజాంలో పుష్ప 2: ది రూల్ ను క్రాస్ చేస్తుందా....పవర్‌స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నిస్సందేహంగా భారీ ప్రేక్షకులను ఆకర్షిస్తాడు, కానీ అతని ఇటీవలి సినిమాలు ఆశించిన ఉత్సాహాన్ని సృష్టించలేకపోయాయి. OG తో, స్టార్ నటుడు ఇప్పుడు ఆశాజనకమైన కంటెంట్‌తో వస్తున్నాడు. ఫలితంగా, అన్ని ప్రాంతాలలో ముందస్తు బుకింగ్‌లు అద్భుతమైనవి.

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?తెల్లవారుజామున అలారం పెట్టడం చాలామందికి అలవాటు. ఉదయం పూట అలారం పెట్టుకుంటే.. స్కూళ్లకు పిల్లలను సమయానికి పంపడం, ఉద్యోగాలకు సరైన టైమ్‌కి వెళ్లడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఆరోగ్య నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే.. అలారం పెట్టుకుని నిద్రలేవడం చేస్తే మెదడుకు, గుండెకు ఒత్తిడి తెచ్చే అవకాశం వుందని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలు

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలుకిడ్నీలు. వీటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పదార్థాలను తింటుండాలి. ఐతే కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేసే పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుని వాటిని దూరం పెట్టాలి. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కిడ్నీలను పాడు చేస్తాయి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు సోడియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు కృత్రిమ స్వీటెనర్లు చక్కెర కలిపిన పానీయాలు ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ సోడా, డెయిరీ ఉత్పత్తుల వంటి అధిక ఫాస్పరస్ ఉండే ఆహారాలు ఆల్కహాల్ అధిక ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాలు

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులు

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులుహైదరాబాద్: ఇండియా హైపర్‌టెన్షన్ కంట్రోల్ ఇనిషియేటివ్ ప్రకారం, భారత దేశంలో 20 కోట్ల మంది వయోజనులు రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారని అంచనా, వీరిలో దాదాపు 2 కోట్ల మంది మాత్రమే దీనిని నియంత్రణలో ఉంచుకున్నారు. ఇది దేశంలో అత్యంత అత్యవసర ప్రజారోగ్య సమస్యలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఏఐజీ హాస్పిటల్ లోని వైద్య నిపుణులు- డాక్టర్ రాజీవ్ మీనన్, డాక్టర్ అనుజ్ కపాడియా, డాక్టర్ స్వరూప్ జి భరది, డాక్టర్ ప్రసాద రెడ్డి- దేశంలో హైపర్ టెన్షన్(రక్తపోటు), రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్లకు పెరుగుతున్న ప్రాబల్యాన్ని చాటిచెప్పారు.

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?శనగలు. వీటిలో అనేక రకాల పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని పోషకాల పవర్‌హౌస్ అని అంటారు. శనగలలో ఉండే ముఖ్యమైన పోషకాల వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగలు ప్రోటీన్‌కు మంచి వనరు. శాకాహారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పోషకం. కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర పెరుగుదలకు ప్రోటీన్ అవసరం. శనగలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. శనగలలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, విటమిన్ బి9, థయామిన్(బి1), నియాసిన్(బి3) వంటి విటమిన్లు ఉంటాయి.
