హైదరాబాద్లో మైక్రో బ్రూవరీలు- హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, టిఫిన్ సెంటర్లలో ఇక బీర్, వైన్
రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ కొత్త మార్గదర్శకాల ప్రకారం హైదరాబాద్లో మైక్రో బ్రూవరీలు విజృంభించనున్నాయి. త్వరలో బీరు వైన్ షాపుల్లోనే కాకుండా తెలంగాణ అంతటా హోటళ్ళు, రెస్టారెంట్లు, టిఫిన్ సెంటర్లు, పర్యాటక ప్రదేశాలలో కూడా అందుబాటులోకి రానుంది. నిబంధనల ప్రకారం, 1,000 చదరపు అడుగుల స్థలం ఉన్న ఎవరైనా రూ.1 లక్ష చెల్లించి లైసెన్స్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
మార్గదర్శకాలు పాటించినంత వరకు దరఖాస్తులపై ఎటువంటి పరిమితి లేదని ఎక్సైజ్ శాఖ స్పష్టం చేసింది. హైదరాబాద్ జీహెచ్ఎంసీ చుట్టుపక్కల పట్టణ ప్రాంతాలలోనే కాకుండా నిజామాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం, ఆదిలాబాద్, మహబూబ్ నగర్, కరీంనగర్ వంటి ఇతర మునిసిపల్ కార్పొరేషన్లలో కూడా అనుమతులు మంజూరు చేయబడుతున్నాయి. ఇది రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మైక్రో బ్రూవరీల విస్తరణను నిర్ధారిస్తుంది.
ఈ విధానం క్రాఫ్ట్ బీర్ కోసం పెరుగుతున్న డిమాండ్ను తీర్చడమే కాకుండా బ్రూయింగ్లో ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహిస్తుందని అధికారులు విశ్వసిస్తున్నారు. అదనంగా, ఇది పర్యాటకం, పట్టణ జీవనశైలిని పెంచుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి గణనీయమైన ఆదాయాన్ని సృష్టిస్తుంది.