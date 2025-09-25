ఓటు చోరీపై రాహుల్ ఆరోపణలు... ఈసీ కఠినమైన నియమాలు.. ఏంటవి?
భారత ఎన్నికల కమిషన్ ఓటరు పేరు తొలగింపు కోసం కఠినమైన నియమాలను ప్రవేశపెట్టింది. ఇప్పటి నుండి, ప్రతి తొలగింపుకు ఆధార్-లింక్డ్ మొబైల్ వెరిఫికేషన్, ఓటీపీ ద్వారా ఈ-సైన్ అవసరం. తప్పుడు తొలగింపులను నిరోధించడం, పారదర్శకతను నిర్ధారించడం లక్ష్యంగా ఈ చర్యను తీసుకోవడం జరిగింది.
బీహార్ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ సందర్భంగా ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ పెద్ద ఎత్తున ఓటు చోరీ జరిగిందని ఆరోపించిన నేపథ్యంలో.. మైనారిటీలు, వెనుకబడిన ఓటర్ల పేర్లను ఈసీ తొలగిస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. కమిషన్ ఈ వాదనలను తీవ్రంగా తిరస్కరించింది.
ఆరోపించిన ఓటు చోరీ గురించి అవగాహన పెంచడానికి రాహుల్ గాంధీ బీహార్లో యాత్ర నిర్వహించారు. ప్రభుత్వం, ఈసీఐ ఉద్దేశపూర్వకంగా తొలగింపులు జరగలేదని పేర్కొన్నప్పటికీ, ఆయన ప్రచారం దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీసింది.
ఈ వివాదాన్ని గమనించిన ఈసీ ప్రస్తుతం తొలగింపుల కోసం తప్పనిసరి మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. స్మార్ట్ఫోన్లు పేద కుటుంబాలకు కూడా చేరుకోవడంతో, ఓటర్లు వారి స్థితిని సులభంగా తనిఖీ చేయవచ్చు. వారి అనుమతి లేకుండా వారి పేర్లు తొలగించబడితే అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేయవచ్చు.