Pawan Kalyan : నాలుగు రోజులు వైరల్ ఫీవర్- హైదరాబాద్కు పవన్ కల్యాణ్
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గత నాలుగు రోజులుగా వైరల్ జ్వరంతో బాధపడుతున్నారు. చికిత్స పొందుతున్నప్పటికీ జ్వరం తగ్గలేదు. జ్వరంతో పాటు, తీవ్రమైన దగ్గు కూడా ఆయనకు ఉంది. మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్కు వెళ్లాలని వైద్యులు సూచించారు.
తదుపరి చికిత్స కోసం శుక్రవారం మంగళగిరి నుండి హైదరాబాద్కు ప్రయాణం చేయనున్నారు. అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పటికీ, పవన్ సోమవారం అసెంబ్లీకి హాజరయ్యారు. ఆ తర్వాత ఆయన పరిస్థితి మరింత దిగజారింది.
వైద్యులు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సిఫార్సు చేసినప్పటికీ, ఆయన అధికారులతో శాఖ సంబంధిత టెలికాన్ఫరెన్స్లు నిర్వహించారని జన సైనికులు తెలిపారు. ఆయన ఆరోగ్య సమస్యలు బిజీ షెడ్యూల్లతో ముడిపడి ఉన్నాయని చాలామంది భావిస్తున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నప్పటికీ ఆయన తన సినిమా ఓజీని ప్రమోట్ చేశారు. ఇది జ్వరం రావడానికి కారణమై ఉండవచ్చు. అసెంబ్లీ సమావేశాల కారణంగా విశ్రాంతి తీసుకోకపోవడం ఆయన అనారోగ్యాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేసింది.