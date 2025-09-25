భారతదేశంలో బిసిజి ఐదవ కార్యాలయంగా హైదరాబాద్
హైదరాబాద్: మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టింగ్లో గ్లోబల్ లీడర్ అయిన బోస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ (BCG), హైదరాబాద్లో కొత్త కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించడం ద్వారా భారతదేశంలో తన ఉనికిని విస్తరిస్తోంది. ఈ వ్యూహాత్మక విస్తరణ ముంబై, ఢిల్లీ, బెంగళూరు మరియు చెన్నై తర్వాత భారతదేశంలో BCG యొక్క ఐదవ కార్యాలయాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ ప్రాంతంలో పెరుగుతున్న తన క్లయింట్ బేస్కు మెరుగైన సేవలను అందించడానికి సంస్థను సిద్ధం చేస్తుంది.
BCG భారతదేశంలో బలమైన వృద్ధి పథాన్ని చూసింది, గత దశాబ్దంలో 20% కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ (CAGR) సాధించింది. భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని, సంస్థ బహుముఖ వృద్ధిని అంచనా వేస్తోంది, ఈ ఆశయంలో హైదరాబాద్ కేంద్ర పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ కొత్త కార్యాలయం ఒక కీలక కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది, భారతదేశ వేగంగా మారుతున్న వ్యాపార వాతావరణంలో కీలక పరిశ్రమలు, క్లయింట్లతో తన సంబంధాలను మరింతగా పెంచుకోవడానికి సంస్థకు వీలు కల్పిస్తుంది.
భారతదేశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా BCG యొక్క అత్యంత డైనమిక్ వృద్ధి మార్కెట్లలో ఒకటిగా మిగిలిపోయింది, ఇది బలమైన ప్రతిభావంతుల బేస్ మరియు పరిశ్రమలలో పరివర్తన వేగంతో బలపడింది, అని BCG ఇండియా హెడ్, రాహుల్ జైన్ అన్నారు. మా హైదరాబాద్ కార్యాలయం ప్రారంభం దేశం పట్ల మా దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను మరియు పారిశ్రామిక, ఫార్మాస్యూటికల్స్, టెక్నాలజీ, మౌలిక సదుపాయాలు, మరియు రియల్ ఎస్టేట్ వంటి రంగాలలో రాబోయే అవకాశాలపై మాకున్న విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది - ఇవన్నీ అసాధారణమైన స్థానిక ప్రతిభతో శక్తివంతం చేయబడ్డాయి.
హైదరాబాద్ భారతదేశపు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న వ్యాపార కేంద్రాలలో ఒకటి, ఇది అత్యంత నైపుణ్యం కలిగిన ప్రతిభావంతుల మద్దతుతో బలమైన తయారీ, R&D మరియు టెక్ సామర్థ్యాలచే బలపడింది. ఈ నగరం దేశంలోని ఫార్మాస్యూటికల్ ఉత్పత్తిలో దాదాపు మూడింట ఒక వంతు మరియు దాని ఫార్మాస్యూటికల్ ఎగుమతులలో ఐదింట ఒక వంతు వాటాను కలిగి ఉంది మరియు భారతదేశ ఫార్మా రాజధానిగా విస్తృతంగా గుర్తించబడింది. తెలంగాణ GSDPకి తయారీ రంగం 19.5% వాటాను అందిస్తుంది (జాతీయ సగటు 17.7%తో పోలిస్తే) మరియు FY23 మరియు FY24 మధ్య సుమారు 9% వృద్ధి చెందింది. ఈ బలాలతో పాటు, హైదరాబాద్ గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్స్ (GCCs), R&D హబ్స్, మరియు స్టార్టప్లకు కూడా ఒక ప్రముఖ గమ్యస్థానంగా ఉంది, ఇది ఒక శక్తివంతమైన టెక్నాలజీ ఎకోసిస్టమ్ మరియు వ్యూహాత్మక మౌలిక సదుపాయాల మద్దతుతో ఉంది.