గురువారం, 25 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 25 సెప్టెంబరు 2025 (14:49 IST)

వెస్టిండీస్‌తో టెస్టు సిరీస్- కరుణ్ నాయర్‌కు దక్కని చోటు

Test Team
వెస్టిండీస్‌తో అక్టోబర్ 2 నుంచి జరగనున్నరెండు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్ సిరీస్ కోసం టీమిండియా స్క్వాడ్‌ను బీసీసీఐ తాజాగా ప్రకటించింది. ఈ జట్టులో కొన్ని కీలకమైన మార్పులు జరిగాయి. ప్రస్తుతం ఆసియా కప్ ఫైనల్‌కు చేరుకున్న భారత జట్టు, ఆ టోర్నమెంట్ ముగిసిన వెంటనే వెస్టిండీస్‌లో పర్యటించనుంది. 
 
ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ప్రకటించిన జట్టులో స్టార్ ఆల్‌రౌండర్ రవీంద్ర జడేజాను జట్టుకు కొత్త వైస్-కెప్టెన్‌గా నియమించారు. టీమిండియాలోకి చాలా కాలం తర్వాత తిరిగి వచ్చిన కరుణ్ నాయర్‌ను ఈ సిరీస్ కోసం పక్కన పెట్టారు. కరుణ్ నాయర్ స్థానంలో యువ బ్యాటర్ దేవదత్ పడిక్కల్‌కు జట్టులో అవకాశం దక్కింది. 
 
పడిక్కల్ ఇటీవలి దేశవాళీ క్రికెట్‌లో నిలకడగా రాణించడం విశేషం. స్టార్ వికెట్ కీపర్, బ్యాటర్ రిషబ్ పంత్ గాయం కారణంగా ఇప్పటికే జట్టుకు దూరంగా ఉన్నారు. ఈ జట్టులో తెలుగోడు నితీష్ కుమార్ రెడ్డికి చోటు దక్కింది.
 
జట్టు వివరాలు 
శుభ్‌మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రవీంద్ర జడేజా(వైస్ కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్,కేఎల్ రాహుల్, దేవదత్ పడిక్కల్, ధ్రువ్ జురెల్(వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, కుల్దీప్ యాదవ్, ఎన్. జగదీశన్ (వికెట్ కీపర్), సాయి సుదర్శన్.

తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్‌ పేరు తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్‌గా మారింది

తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్‌ పేరు తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్‌గా మారిందితెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్‌ను తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్‌గా పేరు మార్చాలనే డిమాండ్‌ను జీహెచ్ఎంసీ బోర్డు ప్రతిపాదించింది. ఈ ప్రతిపాదనను ఆమోదించబడింది. ఈ నిర్ణయం తెలంగాణ ప్రజల ప్రయోజనాల కోసమేనని, ఇది వారి గౌరవాన్ని మరింత పెంచుతుందని మేయర్ విజయలక్ష్మి మీడియాకు తెలియజేశారు.

ఓటు చోరీపై రాహుల్ ఆరోపణలు... ఈసీ కఠినమైన నియమాలు.. ఏంటవి?

ఓటు చోరీపై రాహుల్ ఆరోపణలు... ఈసీ కఠినమైన నియమాలు.. ఏంటవి?భారత ఎన్నికల కమిషన్ ఓటరు పేరు తొలగింపు కోసం కఠినమైన నియమాలను ప్రవేశపెట్టింది. ఇప్పటి నుండి, ప్రతి తొలగింపుకు ఆధార్-లింక్డ్ మొబైల్ వెరిఫికేషన్, ఓటీపీ ద్వారా ఈ-సైన్ అవసరం. తప్పుడు తొలగింపులను నిరోధించడం, పారదర్శకతను నిర్ధారించడం లక్ష్యంగా ఈ చర్యను తీసుకోవడం జరిగింది. బీహార్ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ సందర్భంగా ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ పెద్ద ఎత్తున ఓటు చోరీ జరిగిందని ఆరోపించిన నేపథ్యంలో.. మైనారిటీలు, వెనుకబడిన ఓటర్ల పేర్లను ఈసీ తొలగిస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. కమిషన్ ఈ వాదనలను తీవ్రంగా తిరస్కరించింది.

Buddhist monks: కేబుల్‌తో నడిచే రైలు బోల్తా పడింది.. ఏడుగులు బౌద్ధ సన్యాసులు మృతి

Buddhist monks: కేబుల్‌తో నడిచే రైలు బోల్తా పడింది.. ఏడుగులు బౌద్ధ సన్యాసులు మృతివాయువ్య శ్రీలంకలోని ఒక అటవీ మఠం వద్ద కేబుల్‌తో నడిచే రైలు బండి బోల్తా పడటంతో ఏడుగురు బౌద్ధ సన్యాసులు మరణించగా, మరో ఆరుగురు గాయపడ్డారని పోలీసులు గురువారం తెలిపారు. కొలంబో నుండి 125 కి.మీ దూరంలో ఉన్న నికావెరటియాలో ఉన్న ప్రఖ్యాత బౌద్ధ మఠం నా ఉయన అరణ్య సేనసనయలో బుధవారం రాత్రి ఈ సంఘటన జరిగింది. ఈ మఠం ధ్యాన విహారాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది.

Man: ఢిల్లీ పట్టపగలే బంగారం దోపిడీ.. కోటి రూపాయలు గోవిందా

Man: ఢిల్లీ పట్టపగలే బంగారం దోపిడీ.. కోటి రూపాయలు గోవిందాదేశ రాజధాని ఢిల్లీలో దొంగతనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. పట్టపగలు నడిరోడ్డుపై ఇద్దరు వ్యక్తులు బంగారు ఆభరణాలను షాపులో ఇచ్చేందుకు వెళ్తుండగా దారి కాచి మరీ వాటిని దోచేశారు దోపిడీ దొంగలు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో పట్టపగలే ఈ దోపిడీ జరగడం కలకలం రేపింది. అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉండే భారత్‌ మండపం సమీపంలో కొందరు దొంగలు దారికాచి రూ. కోటి విలువ చేసే నగలను దోచుకెళ్లడం సంచలనంగా మారింది.

Woman: బతుకమ్మ ఆడుతూ గుండెపోటుతో మహిళ మృతి

Woman: బతుకమ్మ ఆడుతూ గుండెపోటుతో మహిళ మృతిబతుకమ్మ ఆడుతూ ఓ మహిళ గుండెపోటుతో ప్రాణాలు కోల్పోయింది. వెంటనే ఆమెను చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గంమధ్యలోనే కన్నుమూసింది. విషాదకరమైన ఈ ఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లా కొత్తగూడ మండలం ఎంచగూడెం గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. వివాహిత శెట్టి మౌనిక (32) ఉదయం నుండి ఇద్దరు కూతుర్లు, కొడుకుతో కలిసి ఎంతో ఆనందంతో తీరొక పూలను తెంపుకొచ్చి ఆ పూలతో బతుకమ్మను పేర్చింది.

OG Review: పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ.. ఒరిజినల్ గ్యాంగ్ స్టర్.. ఓజీ ఒరిజినల్ రివ్యూ

OG Review: పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ.. ఒరిజినల్ గ్యాంగ్ స్టర్.. ఓజీ ఒరిజినల్ రివ్యూరాజకీయాల్లోకి వచ్చాక పవన్ తన అభిమానులను అలరించడానికి చేసిన హరిహర వీరమల్లు కూడా తీవ్ర నిరాశకు గురి చేసింది. కానీ అభిమానుల కోసం దే కాల్ హిమ్ ఓజీ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూశారు. విడుదలకు ముందు రకరకాల పబ్లిసిటీలతో అలరించిన ఓజీ కొద్దిరోజుల ముందు థమన్ సంగీత దర్శకత్వంలో వచ్చిన పబ్లిసిటీ సాంగ్ ఆకట్టుకునే వుంది. దాంతో దర్శకుడు సుజీత్ స్టయిలిష్ మూవీని తీశాడనేది అర్థమయింది. ఇక ఈరోజే విడుదలైన ఓజీ ఎలా వుందో చూద్దాం.

11 నెలల పాటు ఈఎంఐ కట్టలేదు.. వేలానికి రవి మోహన్ ఇల్లు.. నోటీసులు అంటించేశారు..

11 నెలల పాటు ఈఎంఐ కట్టలేదు.. వేలానికి రవి మోహన్ ఇల్లు.. నోటీసులు అంటించేశారు..ప్రముఖ తమిళ నటుడు జయం రవి ఇల్లు వేలానికి సిద్ధమైంది. 11 నెలల పాటు ఈఎంఐ కట్టకపోవడంతో చెన్నై, ఇంజంబాక్కంలోని ఆయన ఇంటిని ఓ ప్రైవేట్ బ్యాంకు వేలం వేయడానికి సిద్ధమైంది. తీసుకున్న రుణానికి సంబంధించిన వాయిదాలు చెల్లించకపోవడంతో, బ్యాంకు అధికారులు ఆయన ఇంటికి వేలం నోటీసులు అంటించారు. ఈ ఘటన కోలీవుడ్‌లో సంచలనంగా మారింది. జయం రవి తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

గుజరాత్ బ్రాండ్ కాన్‌ప్లెక్స్ సినిమాస్ ప్రారంభించిన స్పీకర్, సిద్దు జొన్నలగడ్డ

గుజరాత్ బ్రాండ్ కాన్‌ప్లెక్స్ సినిమాస్ ప్రారంభించిన స్పీకర్, సిద్దు జొన్నలగడ్డహైదరబాద్‌లోని పంజాగుట్ట ఏరియాలోని నాగార్జున సర్కిల్‌లో ఓ లగ్జరీ మల్టీప్లెక్స్‌ను బుధవారం నాడు ఘనంగా ప్రారంభించారు. విజ్ఞాన్ యార్లగడ్డ, హర్ష కొత్తపల్లి, సుజిత్ రెడ్డి గోలి భాగస్వామ్యంలో నిర్మించిన కాన్‌ప్లెక్స్ సినిమాస్ లగ్జరియన్ థియేటర్‌ను తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్, స్టార్ బాయ్ సిద్దు జొన్నలగడ్డ, ఎస్. రాధాకృష్ణ (చినబాబు), నిర్మాత నాగవంశీ, ప్రణీత్ గ్రూప్ ఎండీ నరేంద్ర కామరాజు ముఖ్య అతిథులుగా ఈ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది.

Pawan: డల్లాస్ లో ఓజీ 25 అడుగుల కటౌట్ - నైజాంలో పుష్ప 2: ది రూల్ ను క్రాస్ చేస్తుందా....

Pawan: డల్లాస్ లో ఓజీ 25 అడుగుల కటౌట్ - నైజాంలో పుష్ప 2: ది రూల్ ను క్రాస్ చేస్తుందా....పవర్‌స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నిస్సందేహంగా భారీ ప్రేక్షకులను ఆకర్షిస్తాడు, కానీ అతని ఇటీవలి సినిమాలు ఆశించిన ఉత్సాహాన్ని సృష్టించలేకపోయాయి. OG తో, స్టార్ నటుడు ఇప్పుడు ఆశాజనకమైన కంటెంట్‌తో వస్తున్నాడు. ఫలితంగా, అన్ని ప్రాంతాలలో ముందస్తు బుకింగ్‌లు అద్భుతమైనవి.

హారర్ కాన్సెప్ట్‌లో ప్రేమ కథ గా ఓ.. చెలియా టీజర్ ను ఆవిష్కరించిన శ్రీకాంత్

హారర్ కాన్సెప్ట్‌లో ప్రేమ కథ గా ఓ.. చెలియా టీజర్ ను ఆవిష్కరించిన శ్రీకాంత్నాగ ప్రణవ్, కావేరి కర్ణిక, ఆద్య రెడ్డి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ‘ఓ.. చెలియా’ మూవీకి కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని ఎం. నాగ రాజశేఖర్ రెడ్డి నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఇప్పటికే సినిమాకు సంబంధించిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, సాంగ్స్ ఇలా అన్నీ కూడా జనాల్లోకి బాగానే రీచ్ అయ్యాయి. రీసెంట్‌గా రాకింగ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ చేతుల మీద ఫస్ట్ సింగిల్‌ను రిలీజ్ చేయడం అందరికీ తెలిసిందే. రూపాశ్రీ కొపురు నిర్మిస్తున్న చిత్రం.
