ఆదివారం, 21 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. కరెంట్ అపైర్స్
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: ఆదివారం, 21 సెప్టెంబరు 2025 (15:31 IST)

ఏమిటీ H-1B Visa? కొత్త నిబంధనపై ట్రంప్ గూబ గుయ్, ఇండియన్ టెక్కీలు దెబ్బకి ట్రంప్ యూటర్న్

Donald trump on H1B Visa
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏదోవిధంగా భారతీయులను ఇబ్బంది పెట్టాలనుకుంటున్నారా అనే అనుమానాలు రోజురోజుకీ బలపడుతున్నాయి. కొత్తగా ట్రంప్ తీసుకువచ్చిన H-1B Visaపై నిబంధన కూడా అలాంటిదేనంటున్నారు. ఈ వీసా కావాలంటే ఏకంగా లక్ష డాలర్లు చెల్లించాలంటూ ట్రంప్ నిర్ణయించడంతో పరిస్థితులన్నీ ఒక్కసారిగా మారిపోయాయి. విదేశాలలో వున్న తమ టెక్కీలను తక్షణమే తిరుగు ప్రయాణం కావాలని అమెరికాలోని టెక్ కంపెనీలు మెయిల్స్ పంపాయి.

మరోవైపు.. భారతదేశం నుంచి అమెరికా వెళ్లేందుకు నిర్ణయించుకున్నవారంతా అప్పటికప్పుడు ఎక్కిన విమానాలు దిగిపోతున్నారు. దీనితో అమెరికాకు వచ్చే విదేశీద్రవ్యంపై భారీ దెబ్బ పడుతుందంటూ అక్కడి నిపుణులు ట్రంప్ ను హెచ్చరించినట్లు సమాచారం. దానితో ట్రంప్ తన నాలుకను ఎప్పట్లాగే తిప్పేసారు. వీసా ఫీజు ఏడాదికి ఒకసారి కాదనీ, అది వన్ టైం ఫీజు అంటూ వెల్లడించారు. ఐనప్పటికీ ఇకపై అమెరికా వెళ్లేవారు కాస్త చూసుకుని వెళ్లాల్సిన పరిస్థితులు అయితే వచ్చేసినట్లు కనబడుతోంది.
 
ఏమిటీ H-1B Visa?
హెచ్-1బి వీసా అనేది అమెరికాలో నైపుణ్యం కలిగిన విదేశీ నిపుణులను తాత్కాలికంగా నియమించుకోవడానికి అక్కడి కంపెనీలకు అనుమతి ఇచ్చే ఒక వీసా. దీన్ని పొందాలంటే కొన్ని నిబంధనలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా, ఈ వీసాను పొందడానికి కింది ముఖ్యమైన నియమాలు వర్తిస్తాయి:
 
అర్హత: అభ్యర్థికి తప్పనిసరిగా బ్యాచిలర్ డిగ్రీ లేదా దానికి సమానమైన ఉన్నత విద్యార్హత ఉండాలి. అతను దరఖాస్తు చేసుకుంటున్న ఉద్యోగం ఒక స్పెషాలిటీ ఆక్యుపేషన్ అయి ఉండాలి, అంటే ఆ పనికి ప్రత్యేకమైన నైపుణ్యం అవసరం.
 
ఉద్యోగ ఆఫర్: అమెరికాలోని ఒక కంపెనీ నుండి మీకు ఒక ఉద్యోగ ఆఫర్ ఉండాలి. ఆ కంపెనీ మీకు స్పాన్సర్ చేయాలి. ఉద్యోగి సొంతంగా ఈ వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసుకోలేరు.
 
ప్రీవైలింగ్ వేజ్: హెచ్-1బి వీసా పొందిన ఉద్యోగులకు, అమెరికాలోని అదే స్థాయిలో, అదే ప్రాంతంలో పనిచేస్తున్న ఇతర కార్మికులకు చెల్లించే జీతానికి సమానంగా లేదా అంతకంటే ఎక్కువ జీతం చెల్లించాలని యజమాని హామీ ఇవ్వాలి.
 
వార్షిక పరిమితి: ప్రతి సంవత్సరం జారీ చేసే హెచ్-1బి వీసాల సంఖ్యపై పరిమితి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం, సాధారణ కోటా కింద 65,000 వీసాలు, అలాగే అమెరికాలోని మాస్టర్స్ డిగ్రీ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చదువుకున్నవారికి అదనంగా 20,000 వీసాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ పరిమితి కారణంగా లాటరీ పద్ధతి ద్వారా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
 
కాలపరిమితి: ఈ వీసా సాధారణంగా గరిష్ఠంగా ఆరు సంవత్సరాల వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది. గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెస్ ప్రారంభమైతే, ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా వీసా పొడిగింపును కోరవచ్చు.
 
ఇటీవల వచ్చిన కొత్త నిబంధనలు
అమెరికా ప్రభుత్వం ఇటీవల హెచ్-1బి వీసా నిబంధనలలో ఒక ముఖ్యమైన మార్పును తీసుకువచ్చింది. దీని ప్రకారం, అమెరికా వెలుపల ఉన్న కొత్త హెచ్-1బి వీసా అభ్యర్థులను నియమించుకోవాలనుకునే కంపెనీలు ఒక్కో పిటిషన్‌కు $100,000 రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ రుసుముతో పాటు, కొన్ని సందర్భాల్లో అమెరికాలోకి ప్రవేశించడానికి కొన్ని పరిమితులు ఉండవచ్చు.
 
అయితే, ఈ కొత్త నిబంధనపై ప్రస్తుతం పూర్తి స్పష్టత లేదు. వైట్‌హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ చేసిన ప్రకటనల ప్రకారం, ఈ రుసుము ప్రస్తుత వీసా హోల్డర్లకు లేదా రెన్యువల్ చేసుకునే వారికి వర్తించదు అని స్పష్టం చేశారు. ఈ మార్పు కేవలం కొత్త దరఖాస్తుదారులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. దీనిపై ఇంకా పలు రకాల అభిప్రాయాలు, చట్టపరమైన సవాళ్లు ఉన్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది.

చార్మింగ్ స్టార్ శర్వానంద్ 36వ సినిమా- స్కిల్డ్ మోటార్ సైకిల్ రేసర్‌గా లుక్ అదుర్స్

చార్మింగ్ స్టార్ శర్వానంద్ 36వ సినిమా- స్కిల్డ్ మోటార్ సైకిల్ రేసర్‌గా లుక్ అదుర్స్చార్మింగ్ స్టార్ శర్వానంద్ తన 36వ మూవీలో స్కిల్డ్ మోటార్ సైకిల్ రేసర్‌గా కనిపించబోతున్నారు. అభిలాష్ కంకర దర్శకత్వంలో ప్రతిష్టాత్మక యూవీ క్రియేషన్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ హైదరాబాద్‌లో జరుగుతోంది. శర్వా, టీమ్‌పై రేస్‌కు సంబంధించిన కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ సన్నివేశాలు సినిమాలో హైలైట్‌గా వుండబోతున్నాయి. ఈరోజు మేకర్స్ శర్వానంద్ పర్సనల్ స్టిల్స్‌ని విడుదల చేశారు. స్టైలీష్ మేకోవర్‌లో శర్వా లుక్స్ అదిరిపోయాయి. శర్వా ఫ్యాషన్‌ ట్రెండీ క్లాసీ లుక్‌లో ఆకట్టుకున్నారు.

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు 101వ జయంతి- 4K డాల్బీ అట్మాస్‌తో శివ రీ రిలీజ్.. నాగార్జున ప్రకటన

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు 101వ జయంతి- 4K డాల్బీ అట్మాస్‌తో శివ రీ రిలీజ్.. నాగార్జున ప్రకటననటసామ్రాట్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి 101వ జయంతి సందర్భంగా శివ 4K డాల్బీ ఆట్మాస్ రీ రిలీజ్ డేట్‌ని కింగ్ నాగార్జున అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సినిమా నవంబర్ 14న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. 1989లో విడుదలైన శివ చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌లో నిర్మాతలు అక్కినేని వెంకట్ అండ్ సురేంద్ర యార్లగడ్డ నిర్మించారు. ఇండియన్ సినిమాను బిఫోర్ శివ అండ్ ఆఫ్టర్ శివగా రీడిఫైన్ చేసిన శివ గ్రేటెస్ట్ ఇండియన్ సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.

Dude: ప్రదీప్ రంగనాథన్ పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ డ్యూడ్ నుంచి బాగుండు పో రిలీజ్

Dude: ప్రదీప్ రంగనాథన్ పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ డ్యూడ్ నుంచి బాగుండు పో రిలీజ్వరుస బ్లాక్‌బస్టర్‌ విజయాలతో దూసుకుపోతున్న యంగ్ సెన్సేషన్ ప్రదీప్ రంగనాథన్ పాన్ ఇండియా మూవీ డ్యూడ్‌తో అలరించడానికి రెడీ అవుతున్నారు. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రంతో కీర్తిశ్వరన్ డైరెక్టర్‌గా పరిచయం అవుతున్నారు. 'ప్రేమలు' అద్భుతమైన విజయం తర్వాత ప్రదీప్ సరసన మమిత బైజు నటించగా, శరత్ కుమార్ కీలక పాత్ర పోషించారు. రీసెంట్‌‍గా రిలీజైన ఫస్ట్ సింగిల్ బూమ్ బూమ్‌ చార్ట్ బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు మేకర్స్ సెకండ్ గేర్ బాగుండు పో సాంగ్‌ని రిలీజ్ చేశారు.

Itlu Mee Edava : ఇట్లు మీ ఎదవ టైటిల్ గ్లింప్స్ విడుదల.. వెయ్యేళ్ళు ధర్మంగా వర్ధిల్లు

Itlu Mee Edava : ఇట్లు మీ ఎదవ టైటిల్ గ్లింప్స్ విడుదల.. వెయ్యేళ్ళు ధర్మంగా వర్ధిల్లుత్రినాధ్ కఠారి హీరోగా ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో సంజీవని ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మాత బళ్లారి శంకర్ ఓ యూత్‌ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్‌ని నిర్మిస్తున్నారు. మన తెలుగు అమ్మాయి సాహితీ అవాంచ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి 'ఇట్లు మీ ఎదవ'అనే ఆసక్తికరమైన టైటిల్ పెట్టారు. వెయ్యేళ్ళు ధర్మంగా వర్ధిల్లు అనేది ట్యాగ్ లైన్. బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా ఈ సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్‌ని లాంచ్ చేసి యూనిట్ కి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా మాట్లాడుతూ.. ఇట్లు మీ ఎదవ గ్లింప్స్ చూశాను, చాలా బావుంది. చాలా ఫన్నీగా వుంది.

Jr NTR : జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కాలికి స్వల్ప గాయాలు.. రెండు వారాల పాటు విశ్రాంతి (video)

Jr NTR : జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కాలికి స్వల్ప గాయాలు.. రెండు వారాల పాటు విశ్రాంతి (video)జూనియర్ ఎన్టీఆర్ షూటింగ్ సమయంలో స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. దీంతో ఆయన రెండు వారాల పాటు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచించారు. అయితే ఆయన పరిస్థితి నిలకడగానే వుందని.. ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని సినీ యూనిట్ తెలిపింది. వైద్య సలహా మేరకు, పూర్తిగా కోలుకోవడానికి ఆయన రాబోయే రెండు వారాల పాటు విశ్రాంతి తీసుకుంటారు.

Watch More Videos

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?కోలీవుడ్ హాస్య నటుడు రోబో శంకర్ హఠాత్తుగా షూటింగులోనే కుప్పకూలిపోవడం, ఆ తర్వాత ఐసీయూలో చికిత్స తీసుకుంటూ కన్నుమూసారు. ఆయన మృతికి కారణం కామెర్ల వ్యాధిగా తేలింది. కామెర్ల వ్యాధిని సాధారణంగా పచ్చ కామెర్లు అంటారు. ఇది ఒక వ్యాధి కాదు, కేవలం ఒక లక్షణం మాత్రమే. రక్తంలో బైలిరుబిన్ అనే పసుపు రంగు పదార్థం ఎక్కువగా పేరుకుపోవడం వల్ల కామెర్లు వస్తాయి. ఈ బైలిరుబిన్ సాధారణంగా ఎర్ర రక్త కణాలు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆరోగ్యవంతమైన కాలేయం ఈ బైలిరుబిన్‌ను రక్తం నుండి తీసివేసి, పిత్తం ద్వారా బయటకు పంపుతుంది.

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?ఇన్ఫోసిస్ మహిళా ఐటీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది. 2024-25లో రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్ఫోసిస్ దాదాపు 900 మంది మహిళలకు శుభవార్త చెప్పింది. ఇది కనీసం ఆరు నెలల విరామం తీసుకున్న తర్వాత మహిళా నిపుణులు తమ కెరీర్‌లను తిరిగి ప్రారంభించడంలో సహాయపడటానికి రూపొందించబడింది.

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?యాలకలు. వీటిని తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలకు గల కారణం వాటిలోని వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. యాలకలు యాంటీఆక్సిడెంట్లను పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. యాలకలు తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర నొప్పి సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.

పండుగ కలెక్షన్ మియారాను విడుదల చేసిన తనైరా

పండుగ కలెక్షన్ మియారాను విడుదల చేసిన తనైరాటాటా సంస్థకు చెందిన మహిళల ఎత్నిక్ వస్త్రాల బ్రాండ్ అయిన తనైరా, తమ పండుగ కలెక్షన్‌, మియారా క్రాఫ్టెడ్ బై హ్యాండ్, రూటెడ్ ఇన్ ప్యూరిటీ పేరిట విడుదల చేసింది. నేటి మహిళల కోసం చేతితో తయారు చేసిన ఈ శ్రేణి, సమకాలీన డిజైన్లను సాంప్రదాయ పనితనంతో మిళితం చేస్తుంది, విభిన్నంగా నిలిపే వైవిధ్యమైన డిజైన్ భాషను తెస్తుంది. విభిన్న నేత సంప్రదాయాలలో పట్టు, కాటన్లను కలిగి ఉన్న మియారా, వ్యక్తిగత ఆనందంగా లేదా ప్రతిష్టాత్మకమైన బహుమతిగా ఎంచుకున్నప్పటికీ, ప్రతి వేడుక క్షణాన్ని ఉన్నతీకరించడానికి రూపొందించబడింది.

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌భారతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రపంచ మెడ్‌టెక్‌కు ఒక మైలురాయి అయిన సందర్భములో, భారతదేశములోని ప్రముఖ వైద్య పరికరాల కంపెనీలలో ఒకటైన మెరిల్, నెక్ట్-జనరేషన్ సాఫ్ట్ టిష్యూ సర్జికల్ రోబోటిక్ సిస్టమ్ అయిన మిజ్జో ఎండో 4000ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ పురోగతి ఆవిష్కరణ సరైన శస్త్రచికిత్స అందుబాటును పునర్నిర్వచించటానికి సిద్ధముగా ఉన్నది, అలాగే భారతదేశపు ఈ అధునాతన రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స ప్రపంచమునకు కేంద్రముగా మారే అవకాశములను సూచిస్తున్నది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com