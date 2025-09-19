శుక్రవారం, 19 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 19 సెప్టెంబరు 2025 (17:58 IST)

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?

ఇన్ఫోసిస్ మహిళా ఐటీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది. 2024-25లో రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్ఫోసిస్ దాదాపు 900 మంది మహిళలకు శుభవార్త చెప్పింది. ఇది కనీసం ఆరు నెలల విరామం తీసుకున్న తర్వాత మహిళా నిపుణులు తమ కెరీర్‌లను తిరిగి ప్రారంభించడంలో సహాయపడటానికి రూపొందించబడింది. 
 
ఇందుకు అర్హత సాధించడానికి, దరఖాస్తుదారులు కనీసం రెండు సంవత్సరాల మునుపటి పని అనుభవం కలిగి ఉండాలి. ఈ కార్యక్రమం జావా, .నెట్, SAP, ఒరాకిల్, సేల్స్‌ఫోర్స్, రియాక్ట్, పైథాన్, డెవలపర్, టెక్నికల్ లీడ్,  మేనేజర్ స్థానాల్లో అనేక ఇతర పాత్రలకు అభ్యర్థులను స్వాగతించింది.
 
రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్ నియామక కార్యక్రమం అంటే ఏమిటి?
 
 
ఇన్ఫోసిస్ లింగ వైవిధ్యాన్ని పెంచడం, 2030 నాటికి 323,000 కంటే ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులలో ప్రస్తుతం ఉన్న 39శాతం నుండి 45శాతం మహిళా శ్రామిక శక్తి భాగస్వామ్యాన్ని చేరుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ సంస్థ ప్రోగ్రామ్ పాల్గొనేవారికి తగిన మార్గదర్శకత్వం, రీస్కిల్లింగ్ అవకాశాలు, సౌకర్యవంతమైన పని ఎంపికలు (రిమోట్ వర్క్‌తో సహా), ప్రత్యక్ష ప్రాజెక్టులకు ప్రాప్యతను అందిస్తుంది. ఇవన్నీ వారి విశ్వాసాన్ని పునర్నిర్మించడం, వారి కెరీర్ విరామం నుండి ఏవైనా నైపుణ్య అంతరాలను తగ్గించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.
 
ఇన్ఫోసిస్ ఉద్యోగులకు రెఫరల్ బోనస్
ఐటి దిగ్గజం అయిన ఇన్ఫోసిస్ ఇప్పటికే ఉన్న ఉద్యోగుల నుండి రిఫరల్‌లను కూడా అడుగుతోంది. రిఫెరల్ విజయవంతమైన ఉద్యోగ స్థాయిని బట్టి వారికి రూ. 10,000 నుండి రూ. 50,000 వరకు రివార్డులను అందిస్తుంది. బ్రేక్‌డౌన్‌లో JL3కి రూ. 10,000, JL4కి రూ. 25,000, JL5కి రూ. 35,000, JL6 పాత్రలకు రూ. 50,000 ఉన్నాయి.

రూ.5కే షర్ట్ ఆఫర్ ... దుకాణానికి పోటెత్తిన ప్రజలు

రూ.5కే షర్ట్ ఆఫర్ ... దుకాణానికి పోటెత్తిన ప్రజలుతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నారాయణపేట జిల్లా కొడంగల్ పట్టణంలోని ఓవస్త్ర దుకాణం సంచలన ఆఫర్ ప్రకటించింది. దీంతో ఆ దుకాణానికి ప్రజలు పోటెత్తారు. కేవలం రూ.5కే చొక్కా అందిస్తామని ప్రకటించడంతో దుకాణం ముందు బారులు తీరారు. అయితే, ఈ ఆఫర్ అందరికీ వర్తించదని దుకాణ యజమాని తెలిపారు. కొడంగల్ బస్టాండు వద్ద ఉన్న వస్త్ర దుకాణ యజమాని తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోలోవర్ల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రకటించినట్టు వెల్లడించారు.

పాక్ వైద్యుడి బాగోతం- ఆపరేషన్ థియేటర్.. సర్జరీని ఆపేసి.. నర్సుతో లైంగిక చర్య.. తర్వాత?

పాక్ వైద్యుడి బాగోతం- ఆపరేషన్ థియేటర్.. సర్జరీని ఆపేసి.. నర్సుతో లైంగిక చర్య.. తర్వాత?ఆపరేషన్ థియేటర్‌లో నర్సుతో లైంగికంగా కలిసిన పాకిస్థాన్ వైద్యుడిపై ఆస్పత్రి యాజమాన్యం సీరియస్ అయ్యింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. పాకిస్థాన్‌లో జన్మించిన 44 ఏళ్ల వైద్యుడు డాక్టర్ సుహైల్ అంజుమ్‌కు యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లోని మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్ ట్రిబ్యునల్ సర్వీస్ తిరిగి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలో గ్రేటర్ మాంచెస్టర్‌లోని ఆష్టన్-అండర్-లైన్‌లోని టేమ్‌సైడ్ హాస్పిటల్‌లో పిత్తాశయ శస్త్రచికిత్స సమయంలో కన్సల్టెంట్ అనస్థీషియాలజిస్ట్ డాక్టర్ సుహైల్ అంజుమ్, మరొక ఆపరేటింగ్ థియేటర్‌లో ఒక నర్సుతో లైంగికంగా కలిశాడు. ఆపరేషన్‌ను మధ్యలోనే ఆపేసి రోగిని ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు.

నేను దేశానికి మంత్రిని... వెళ్లి మీ మంత్రికో.. ముఖ్యమంత్రికో చెప్పుకో... : వివాదంలో కేంద్ర మంత్రి సురేశ్ గోపి

నేను దేశానికి మంత్రిని... వెళ్లి మీ మంత్రికో.. ముఖ్యమంత్రికో చెప్పుకో... : వివాదంలో కేంద్ర మంత్రి సురేశ్ గోపికేంద్ర పర్యాటక శాఖ సహాయ మంత్రి సురేశ్ గోపీ మరోమారు వార్తల కెక్కారు. ఇంటి నిర్మాణం కోసం అభ్యర్థించిన ఓ వృద్ధుడి దరఖాస్తును తీసుకునేందుకు ఆయన నిరాకరించారు. ఈ ఘటన ఇటీవల జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్ కావడంతో ఆయనపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. అయితే, ఆయన ఏమాత్రం చలించకుండా తనపై వచ్చిన విమర్శలను కొట్టిపారేశారు. పైగా, అమలు చేయలేని హామీలను ఇవ్వబోనని తేల్చి చెప్పారు.

సెప్టెంబర్ 22 నుండి అక్టోబర్ 2 వరకు ఏపీ దసరా సెలవులు

సెప్టెంబర్ 22 నుండి అక్టోబర్ 2 వరకు ఏపీ దసరా సెలవులుసెప్టెంబర్ 22 నుండి అక్టోబర్ 2, 2025 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని పాఠశాలలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దసరా సెలవులు ప్రకటించింది. సెప్టెంబర్ 22 నుండి సెలవులు ప్రకటించాలని ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థిస్తూ టీడీఎల్పీ గ్రాడ్యుయేట్ల ఎమ్మెల్సీల ద్వారా ఉపాధ్యాయులు విజ్ఞప్తి చేశారుని తెలిపారు. విద్యా శాఖ అధికారులతో చర్చల తర్వాత, దసరా పండుగకు సెప్టెంబర్ 22 నుండి అక్టోబర్ 2 వరకు సెలవులు మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

రూ.50 కోసం స్నేహితుల మధ్య గొడవ .. నచ్చజెప్పడానికి వెళ్ళిన వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు...

రూ.50 కోసం స్నేహితుల మధ్య గొడవ .. నచ్చజెప్పడానికి వెళ్ళిన వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు...ఇద్దరు స్నేహితులు రూ.50 కోసం స్నేహితులు గొడవపడ్డారు. వీరికి నచ్చజెప్పడానికి వెళ్లిన వ్యక్తిపై కత్తితో దాడి చేయడంతో ఆ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ దారుణ ఘటన గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని సూరత్ నగరంలో చోటుచేసుకుంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

Kiran Abbavaram: కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ లో కిరణ్ అబ్బవరం K-ర్యాంప్ టీజర్

Kiran Abbavaram: కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ లో కిరణ్ అబ్బవరం K-ర్యాంప్ టీజర్హీరో కిరణ్ అబ్బవరం నటిస్తున్న కొత్త సినిమా K-ర్యాంప్ టీజర్ రిలీజైంది. ఈ టీజర్ సినిమాలోని హెవీ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ కు చిన్న శాంపిల్ చూపించింది. కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఒక ఎనర్జిటిక్ ఎంటర్ టైనర్ గా ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్లు టీజర్ ద్వారా తెలుస్తోంది. కుమార్ క్యారెక్టర్ లో రిచ్చెస్ట్ చిల్లర్ గయ్ గా కిరణ్ అబ్బవరం చేసిన సందడి, ఫన్ తో టీజర్ ఆకట్టుకుంది.

Rishab Shetty: రిషబ్ శెట్టి కాంతార: చాప్టర్ 1 ట్రైలర్ డేట్ ఫిక్స్

Rishab Shetty: రిషబ్ శెట్టి కాంతార: చాప్టర్ 1 ట్రైలర్ డేట్ ఫిక్స్2022లో విడుదలైన కాంతార బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సంచలనం సృష్టించింది. పాన్-ఇండియా లెవెల్లో భారీగా విజయం సాధించి, కొత్త బంచ్‌మార్క్స్ క్రియేట్ చేసింది. హోంబలే ఫిలింస్‌కి గ్రేట్ మైల్ స్టోన్ గా నిలిచింది. ఇప్పుడు అదే సినిమాకి ప్రీక్వెల్‌గా రాబోతున్న కాంతార: చాప్టర్ 1 పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

Arjun: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్, ఐశ్వర్య రాజేష్ ల మఫ్తీ పోలీస్

Arjun: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్, ఐశ్వర్య రాజేష్ ల మఫ్తీ పోలీస్యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్, ఐశ్వర్య రాజేష్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ముఫ్తీ పోలీస్ చిత్రాన్ని నిర్మాత జి. అరుల్ కుమార్ సమర్పణలో జి.ఎస్. ఆర్ట్స్ నిర్మిస్తోంది. నూతన దర్శకుడు దినేష్ లెట్చుమనన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం పవర్ ఫుల్ టీజర్‌ లాంచ్ అయ్యింది. క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందిన ఈ టీజర్ థ్రిల్లింగ్ సన్నివేశాలతో అంచనాలను పెంచింది. ఇంటర్నెట్ అంతటా ప్రేక్షకుల నుండి ప్రశంసలను అందుకుంది.

Ram Charan : ఆర్చరీ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌కు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా రామ్‌ చరణ్‌

Ram Charan : ఆర్చరీ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌కు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా రామ్‌ చరణ్‌భారత్‌లో తొలిసారి జరుగబోతున్న ఆర్చరీ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌(ఏపీఎల్‌)కు గ్లోబ్‌ ఐకాన్‌ రామ్‌చరణ్‌ను బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా నియమిస్తున్నట్లు జాతీయ ఆర్చరీ అసోసియేషన్‌(ఏఏఐ) అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొంది. న్యూఢిల్లీలోని యుమున స్పోర్ట్స్‌ కాంప్లెక్స్‌ వేదికగా అక్టోబర్‌ 2ను ంచి 12వ తేదీ వరకు అరంగేట్రం ఏపీఎల్‌ జరుగనుంది.

యాడ్ షూటింగ్... జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌కు స్వల్ప గాయం..

యాడ్ షూటింగ్... జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌కు స్వల్ప గాయం..ఓ వాణిజ్య యాడ్ చిత్రీకరిస్తుండగా జరిగిన ప్రమాదంలో హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌కు చిన్నపాటి గాయమైంది. ఈ విషయాన్ని ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం శుక్రవారం సాయంత్రం ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. హైదరాబాద్‌ నగరంలో చిత్రీకరిస్తున్న ఓ యాడ్‌ షూటింగ్‌లో ఆయన కాలికి స్వల్ప గాయమైంది. వెంటనే ప్రథమ చికిత్స చేసినట్టు సమాచారం.
