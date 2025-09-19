రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?
ఇన్ఫోసిస్ మహిళా ఐటీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది. 2024-25లో రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్ఫోసిస్ దాదాపు 900 మంది మహిళలకు శుభవార్త చెప్పింది. ఇది కనీసం ఆరు నెలల విరామం తీసుకున్న తర్వాత మహిళా నిపుణులు తమ కెరీర్లను తిరిగి ప్రారంభించడంలో సహాయపడటానికి రూపొందించబడింది.
ఇందుకు అర్హత సాధించడానికి, దరఖాస్తుదారులు కనీసం రెండు సంవత్సరాల మునుపటి పని అనుభవం కలిగి ఉండాలి. ఈ కార్యక్రమం జావా, .నెట్, SAP, ఒరాకిల్, సేల్స్ఫోర్స్, రియాక్ట్, పైథాన్, డెవలపర్, టెక్నికల్ లీడ్, మేనేజర్ స్థానాల్లో అనేక ఇతర పాత్రలకు అభ్యర్థులను స్వాగతించింది.
రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్ నియామక కార్యక్రమం అంటే ఏమిటి?
ఇన్ఫోసిస్ లింగ వైవిధ్యాన్ని పెంచడం, 2030 నాటికి 323,000 కంటే ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులలో ప్రస్తుతం ఉన్న 39శాతం నుండి 45శాతం మహిళా శ్రామిక శక్తి భాగస్వామ్యాన్ని చేరుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ సంస్థ ప్రోగ్రామ్ పాల్గొనేవారికి తగిన మార్గదర్శకత్వం, రీస్కిల్లింగ్ అవకాశాలు, సౌకర్యవంతమైన పని ఎంపికలు (రిమోట్ వర్క్తో సహా), ప్రత్యక్ష ప్రాజెక్టులకు ప్రాప్యతను అందిస్తుంది. ఇవన్నీ వారి విశ్వాసాన్ని పునర్నిర్మించడం, వారి కెరీర్ విరామం నుండి ఏవైనా నైపుణ్య అంతరాలను తగ్గించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.
ఇన్ఫోసిస్ ఉద్యోగులకు రెఫరల్ బోనస్
ఐటి దిగ్గజం అయిన ఇన్ఫోసిస్ ఇప్పటికే ఉన్న ఉద్యోగుల నుండి రిఫరల్లను కూడా అడుగుతోంది. రిఫెరల్ విజయవంతమైన ఉద్యోగ స్థాయిని బట్టి వారికి రూ. 10,000 నుండి రూ. 50,000 వరకు రివార్డులను అందిస్తుంది. బ్రేక్డౌన్లో JL3కి రూ. 10,000, JL4కి రూ. 25,000, JL5కి రూ. 35,000, JL6 పాత్రలకు రూ. 50,000 ఉన్నాయి.