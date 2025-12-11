రూ. 9500 కోట్ల విలువైన 506 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపిన కేబినెట్
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన గురువారం ఉదయం రాష్ట్ర సచివాలయంలో జరిగిన ఏపీ క్యాబినెట్ సమావేశం ముగిసింది. ఈ సమావేశంలో 44 అజెండా అంశాలపై చర్చించారు. కేబినెట్ రూ. 9500 కోట్ల విలువైన 506 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపింది. ప్రధాన ఆమోదాలలో పట్టణాభివృద్ధి శాఖ కింద సమీకృత నీటి ప్రాజెక్టులు, లోక్ భవన్, అసెంబ్లీ దర్బార్ హాల్ నిర్మాణం ఉన్నాయి.
గవర్నర్ కార్యాలయం, సిబ్బంది నివాస గృహాలు, అతిథి గృహాలకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను కూడా క్యాబినెట్ ఆమోదించింది. వివిధ కంపెనీలకు భూ కేటాయింపులకు కూడా ఆమోదం తెలిపింది. సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డును జాతీయ రహదారి 16కు అనుసంధానం చేయడానికి క్యాబినెట్ రూ. 532 కోట్లు మంజూరు చేసింది.
కుప్పంలోని పాలేరు నదిపై చెక్ డ్యామ్ల నిర్మాణానికి కూడా పరిపాలనా అనుమతి ఇచ్చింది. గిరిజన సంక్షేమ బోర్డులోని 417 మంది భాషా పండితుల పదోన్నతులకు కూడా ఆమోదం లభించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ జైళ్లు, దిద్దుబాటు సేవలపై ముసాయిదా బిల్లుపై చర్చించి ఆమోదించారు.
రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డు సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలకు కూడా ఆమోదం తెలిపారు. అదనంగా, 26 కంపెనీలకు రూ. 20,000 కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులకు క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది.