AP Cabinet: రూ.1లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం తెలిపిన ఏపీ మంత్రివర్గం
రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం, యువతకు ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గం సోమవారం రూ.1 లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులను ఆమోదించింది. రాష్ట్ర సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షత వహించిన మంత్రివర్గ సమావేశం తరువాత మీడియాకు వివరించారు.
ఈ మేరకు, సమాచార మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలతో అనుసంధానించడం ద్వారా కొత్త విధానాల శ్రేణిని రూపొందించిందని అన్నారు. ఇది ప్రపంచ కంపెనీలు ఏపీకి వచ్చి వారి ప్రాజెక్టులలో భారీ మొత్తాలను పెట్టుబడి పెట్టడానికి సహాయపడుతుందని ఆయన అన్నారు. 70 ప్రతిపాదనలతో కూడిన ఎజెండాను కేబినెట్ చర్చించి, తన ఆమోదాన్ని తెలిపింది.
2025-30కి సంబంధించిన ఏపీ క్వాంటం కంప్యూటింగ్ పాలసీ రాష్ట్రాన్ని క్వాంటం టెక్నాలజీకి ప్రపంచ కేంద్రంగా మార్చడం, 5,000 మందికి ఉద్యోగ అవకాశం, 100 కంటే ఎక్కువ స్టార్టప్లను ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రోత్సాహం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని మంత్రి చెప్పారు. 2025-30కి సంబంధించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ నైబర్హుడ్ వర్క్ స్పేస్ పాలసీ నైపుణ్యాభివృద్ధిలో లక్ష మందికి శిక్షణ ఇవ్వడం, 70 శాతం హబ్లు స్వయం సమృద్ధిగా మారడానికి సహాయపడటం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.