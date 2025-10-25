అదానీ గ్రూప్ కంపెనీలలో ఎల్ఐసీ పెట్టుబడులా.. అదంతా అబద్ధం.. క్లారిటీ ఇచ్చిన ఎల్ఐసీ
అదానీ గ్రూప్ కంపెనీలలో తమ పెట్టుబడులు స్వతంత్రంగా, బోర్డు ఆమోదించిన విధానాలకు అనుగుణంగా, వివరణాత్మకమైన జాగ్రత్తలను అనుసరించి జరిగాయని లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎల్ఐసీ) శనివారం తెలిపింది. ప్రముఖ అంతర్జాతీయ వార్తాపత్రిక వాషింగ్టన్ పోస్ట్ తమపై చేసిన ఆరోపణలు అబద్ధం, పూర్తిగా నిరాధారమైనవని లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా క్లారిటీ ఇచ్చింది. సదరు నివేదికలోని అంశాలు అవాస్తవాలని పేర్కొంది.
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖలోని ఆర్థిక సేవల విభాగం లేదా మరే ఇతర సంస్థకు పెట్టుబడి నిర్ణయాల్లో ఎలాంటి పాత్ర లేదని ఎక్స్లో ఎల్ఐసీ స్పష్టం చేసింది. భారతదేశంలోని అతిపెద్ద బీమా సంస్థ, సంవత్సరాలుగా, ప్రాథమిక అంశాలు, వివరణాత్మక శ్రద్ధ ఆధారంగా కంపెనీలలో పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
భారతదేశంలోని టాప్ 500 కంపెనీలలో దాని పెట్టుబడి విలువ 2014 నుండి 10 రెట్లు పెరిగింది. రూ. 1.56 లక్షల కోట్ల నుండి రూ. 15.6 లక్షల కోట్లకు పెట్టుబడుల విలువ పెరిగింది. ఇది బలమైన నిధి నిర్వహణను ప్రతిబింబిస్తుంది.
బోర్డు ఆమోదించిన విధానాల ప్రకారం పెట్టుబడి నిర్ణయాలను ఎల్ఐసీ స్వతంత్రంగా తీసుకుంటుందని ఎల్ఐసీ తెలిపింది. ఎల్ఐసి అత్యున్నత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తగిన శ్రద్ధను కలిగి ఉందని, దాని పెట్టుబడి నిర్ణయాలన్నీ ప్రస్తుత విధానాలు, చట్టాలలోని నిబంధనలు, నియంత్రణ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా, దాని అన్ని వాటాదారుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా తీసుకోబడ్డాయని ఎల్ఐసి తెలిపింది.
ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో అదానీ గ్రూప్ అమెరికాలో అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన సమయంలో అదానీ గ్రూప్లో పెట్టుబడి పెట్టేలా ఎల్ఐసిని ప్రోత్సహించడానికి అధికారులు ప్రణాళికను రూపొందించారని ఆరోపిస్తూ ది వాషింగ్టన్ పోస్ట్లో వచ్చిన నివేదికకు ప్రతిస్పందనగా ఈ ప్రకటన వెలువడింది.
ఈ బీమా సంస్థ చిన్న, ఒకే ప్రయోజన నిధి కాదు, కానీ రూ. 41 లక్షల కోట్లకు పైగా (USD 500 బిలియన్లకు పైగా) ఆస్తులతో భారతదేశంలో అతిపెద్ద సంస్థాగత పెట్టుబడిదారు. ఇది దాదాపు ప్రతి ప్రధాన వ్యాపార రంగంలో విస్తరించి ఉన్న 351 పబ్లిక్ లిస్టెడ్ స్టాక్లలో (2025 ప్రారంభంలో) పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఎల్ఐసీ గణనీయమైన ప్రభుత్వ బాండ్లు, కార్పొరేట్ రుణాలను కూడా కలిగి ఉంది.
కాగా, ఎల్ఐసీ నుంతి సుమారు యూఎస్డీ 3.9 బిలియన్ (రూ. 32,000 కోట్లు) ను అదానీ గ్రూప్ యాజమాన్యంలోని కంపెనీలకు మళ్లించారని వాషింగ్టన్ పోస్ట్ రిపోర్ట్ చేసింది. దీనిపై ఎల్ఐసీ పై విధంగా వివరణ ఇచ్చింది. వాషింగ్టన్ పోస్ట్ ఆరోపించినట్టు అటువంటి డాక్యుమెంట్ లేదా ప్రణాళికను ఎల్ఐసీ ఎప్పుడూ సిద్ధం చేయలేదని స్పష్టం చేసింది.
కాగా, ఓవైపు అప్పులు, మరోవైపు అమెరికా సంస్థల నుంచి ఒత్తిళ్లు ఎదుర్కొంటున్న సందర్భంలో ఈ ఏడాది మొదట్లో అదానీ గ్రూప్ కంపెనీల్లో ఎల్ఐసీ పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టిందంటూ వాషింగ్టన్ పోస్ట్ తాజాగా ఓ కథనం వెలువరించింది.