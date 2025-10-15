Raymond: రేమండ్ గ్రూప్ నుంచి పెట్టుబడులు.. 5,500 ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏరోస్పేస్, ఆటోమోటివ్ కాంపోనెంట్స్ తయారీకి సంబంధించి రేమండ్ గ్రూప్ ద్వారా రూ.940 కోట్ల విలువైన రెండు పెట్టుబడులకు ఆమోదం తెలిపిందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ అనుమతులు రాష్ట్ర పారిశ్రామిక అభివృద్ధి విధానం 4.0 కిందకు వస్తాయి. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో 5,500 ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తాయని భావిస్తున్నారు.
ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ పాలసీ 4.0 (2024-29) కింద రేమండ్ గ్రూప్ నుండి రెండు మైలురాయి పెట్టుబడులను ప్రభుత్వం ఆమోదించిందని టిడిపి పత్రికా ప్రకటన తెలిపింది. కొత్త ఏరోస్పేస్ పాలసీ కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ తొలి ఏరోస్పేస్ పెట్టుబడి ఇది అని విడుదల తెలిపింది.
రూ.700 కోట్ల విలువైన ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ప్రాజెక్టు అమలును వేగవంతం చేస్తుందని పేర్కొంది. రేమండ్ గ్రూప్ అనుబంధ సంస్థ, జెకె మైనీ గ్లోబల్ ఏరోస్పేస్ లిమిటెడ్, రూ.510 కోట్ల పెట్టుబడితో సత్య సాయి జిల్లాలో అధునాతన ఏరోస్పేస్ తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది.
ఈ కేంద్రం 1,400 ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుందని, గ్లోబల్ ఒరిజినల్ పరికరాల తయారీదారులు, టైర్-1 సరఫరాదారుల కోసం ఖచ్చితత్వ భాగాలను ఉత్పత్తి చేస్తుందని, ఆంధ్రప్రదేశ్ను గ్లోబల్ ఏరోస్పేస్ సరఫరా గొలుసులో అనుసంధానిస్తుందని విడుదల తెలిపింది.