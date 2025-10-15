మహిళా కోచ్లో ప్రయాణం చేస్తున్న మహిళపై అత్యాచారం, దోపిడి.. కత్తితో బెదిరించి..?
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరులో ఘోరం జరిగింది. పెద్దకూరపాడు రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య నడుస్తున్న ప్యాసింజర్ రైలులో 35 ఏళ్ల మహిళపై కత్తితో గురిపెట్టి అత్యాచారం చేసి, దోచుకున్నట్లు రైల్వే పోలీసులు తెలిపారు.
అక్టోబర్ 13న రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన ఆ మహిళ చర్లపల్లికి వెళ్లడానికి సంత్రాగచి స్పెషల్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఎక్కినప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది. ఆమె లేడీస్ కోచ్లో ఉంది. ఒంటరిగా ప్రయాణించింది.
గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్లో రైలు ఆగినప్పుడు, దాదాపు 40 ఏళ్ల వయస్సు గల గుర్తు తెలియని వ్యక్తి కోచ్ దగ్గరకు వచ్చి తలుపు తెరవడానికి ప్రయత్నించాడు. ఫిర్యాదుదారుడు అది లేడీస్ కోచ్ అని చెప్పి తలుపు లాక్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, అతను ఆమెను దానిని తెరవమని ఒప్పించి, కోచ్లోకి ప్రవేశించి లోపలి నుండి లాక్ చేశాడు. రైలు గుంటూరు, పెద్దకూరపాడు రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య కదులుతుండగా, ఆ వ్యక్తి ఆమెను కత్తితో బెదిరించి అత్యాచారం చేశాడని బాధితురాలు ఆరోపించింది.
నిందితులు ఆమెను కొట్టి, ఆమె వద్ద ఉన్న రూ. 5,600 నగదు, మొబైల్ ఫోన్ను దోచుకున్నారు. రైలు పెద్దకూరపాడు రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంటుండగా, నిందితుడు దాని నుండి దూకి పారిపోయాడు. ఆ మహిళ చర్లపల్లికి తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించి, సికింద్రాబాద్ ప్రభుత్వ రైల్వే పోలీసులను ఆశ్రయించింది.
ఫిర్యాదు ఆధారంగా, తదుపరి దర్యాప్తు కోసం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నడికుడి పోలీస్ స్టేషన్కు బదిలీ చేయబడిందని జిఆర్పి అధికారులు తెలిపారు.