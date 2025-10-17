ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు విదేశీ పర్యటనలు ఖరారు.. షెడ్యూల్ ఇదే
ప్రపంచ పెట్టుబడిదారుల నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్కు నిధులను ఆకర్షించడానికి ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాబోయే విదేశీ పర్యటనలు ఖరారు అయ్యాయి. నవంబర్ 14,15 తేదీలలో విశాఖపట్నంలో జరగనున్న గ్లోబల్ పార్టనర్షిప్ సమ్మిట్కు కాబోయే పెట్టుబడిదారులను ఆహ్వానించడానికి ముఖ్యమంత్రి అక్టోబర్ 22 నుండి అక్టోబర్ 24 వరకు దుబాయ్, అబుదాబి, యుఎఇలోని ఇతర ప్రాంతాలను సందర్శిస్తారు.
నవంబర్ 2 నుండి నవంబర్ 5 వరకు ఏపీ సీఎం లండన్ సహా ఉంటారు. అక్కడ ఆయన అనేక మంది పరిశ్రమల ప్రముఖులతో సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. గల్ఫ్, యూకేలోని రియల్ ఎస్టేట్, నిర్మాణం, లాజిస్టిక్స్, రవాణా, ఆర్థిక, ఆవిష్కరణల పరిశ్రమ, ఆర్థిక వ్యాపార నాయకులను కలిసే సమయంలో, ముఖ్యమంత్రి వారికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అందుబాటులో ఉన్న అవకాశాలపై వివరణాత్మక వివరణ ఇస్తారు.
మంత్రులు టీజీ. భరత్, బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డితో పాటు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి కార్తికేయ మిశ్రాతో సహా ఉన్నతాధికారుల బృందం ముఖ్యమంత్రి వెంట ఉంటుంది. చంద్రబాబు నాయుడు ప్రయాణ షెడ్యూల్ను ధృవీకరిస్తూ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ (GAD) ముఖ్య కార్యదర్శి ముఖేష్ కుమార్ మీనా గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.