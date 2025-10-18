Renu Desai: రేబిస్ టీకా వేయించుకున్న రేణు దేశాయ్.. వీడియో వైరల్
నటి, నిర్మాత రేణు దేశాయ్ రేబిస్ టీకా తీసుకున్నారు. తాను టీకా తీసుకుంటున్న ప్రక్రియను వీడియో రికార్డ్ చేసి.. సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. జంతు సంరక్షణ, వీధి కుక్కల సంక్షేమం పట్ల ఎంత శ్రద్ధ వహిస్తారో అందరికీ తెలిసిందే. సాధారణంగా టీకాలు తీసుకున్నప్పుడు ఫోటోలు లేదా వీడియోలు రికార్డ్ చేయని రేణు దేశాయ్.. ఈసారి మాత్రం అవగాహన కల్పించే ఉద్దేశంతోనే ఇలా చేశానని తెలిపారు.
అలాగే నేను రేబిస్ టీకా తీసుకుంటున్నప్పుడు రికార్డ్ చేయడం ఇదే మొదటిసారి. గతంలో ఏదైనా టీకా తీసుకున్నప్పుడు నేను ఫొటోలు లేదా వీడియోలు తీయాలని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. కానీ సమయానికి టీకా తీసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో తెలియజేయడానికి ఈసారి షేర్ చేయాలనిపించింది.
జంతువులను పెంచుకునే వ్యక్తులు, పశువైద్యులు తప్పనిసరిగా టీకాలు తీసుకోవాలి. నిర్ణీత సమయానికి వ్యాక్సిన్లు తీసుకుంటున్నారో లేదో నిర్ధారించుకోవాలి.. అని రేణు దేశాయ్ సూచించారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కాగా ఓజీ చిత్రం హిట్ టాక్ తెచ్చుకోవడంతో మెగా ఫ్యామిలీ కూడా సంబరపడిపోతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య రేణుదేశాయ్ చేసిన పోస్ట్ వైరల్గా మారింది.