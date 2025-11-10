ఏపీ కోసం 410 అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకం చేయబోతున్నాం.. నారా లోకేష్
ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ముందస్తు చర్యల కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి తిరిగి గాడిన పడుతోంది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వ అగ్ర నాయకత్వం కొత్త పెట్టుబడిదారులను రాష్ట్రానికి ఆహ్వానించడం ద్వారా దీనిని కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని చూస్తోంది.
ఈ సందర్భంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి లోకేష్ జాతీయ మీడియాతో ప్రభుత్వం భవిష్యత్తులో 410 అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకం చేయబోతోందని వివరించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రముఖ కంపెనీలు, వ్యాపార అధిపతులతో 410 ఒప్పందాలపై సంతకం చేయనుందని లోకేష్ వెల్లడించారు. ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ 12 నెలల్లో అమలులోకి వస్తాయి. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఇవన్నీ జరిగేలా తగిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఈ ప్రాజెక్టుల విలువ రూ.9.8 లక్షల కోట్లని తెలిసింది.
ఈ ప్రాజెక్టును రాబోయే 3 నుండి 5 సంవత్సరాలలో పూర్తి చేయడానికి కాలపరిమితి నిర్దేశించడం జరిగింది. అలాంటప్పుడు, క్రియాశీల పెట్టుబడుల విషయానికి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలోని అగ్రగామి రాష్ట్రాలలో ఒకటిగా ఉండకపోవచ్చు.