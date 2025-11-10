చిత్తూరు జిల్లాలో కుంకి ఏనుగుల శిక్షణ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన పవన్ కల్యాణ్

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, అటవీ-పర్యావరణ మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ రాష్ట్రంలోని చిత్తూరు జిల్లాలో కుంకి ఏనుగుల శిక్షణా కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. పలమనేరు మండలంలోని కౌండిన్య వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం ఆనుకుని ఉన్న ముసలిమడుగు గ్రామంలో 20 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయబడింది.
మానవ ఆవాసాలలోకి దొంతర చెందుతున్న అడవి ఏనుగుల కదలికలను పర్యవేక్షించడానికి, నియంత్రించడానికి కుంకి ఏనుగులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి... గ్రామాలలోకి దొంతర చెందుతున్న అడవి ఏనుగులను నియంత్రించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మే నెలలో కర్ణాటక నుండి నాలుగు కుంకి ఏనుగులను తీసుకువచ్చింది.
పశ్చిమ కనుమల అంచున ఉన్న ముదుమలై, బన్నెర్ఘట్ట అభయారణ్యాల ద్వారా పొరుగున ఉన్న తమిళనాడు, కర్ణాటక నుండి అడవి ఏనుగులు ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. అవి తరచుగా వ్యవసాయ భూములలోకి దొంతరపడి పంటలకు విస్తృత నష్టం కలిగిస్తాయి. మానవ ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగిస్తాయి.
అధికారిక విడుదల ప్రకారం, పశ్చిమ చిత్తూరు, దాని ప్రక్కనే ఉన్న అన్నమయ్య, తిరుపతి జిల్లాలలో పెరుగుతున్న మానవ-ఏనుగుల సంఘర్షణను తగ్గించడంలో కుంకిల కీలక పాత్ర గురించి అటవీ అధికారులు ఉప ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు.
అడవి జంబోలను సురక్షితంగా వాటి ఆవాసాలకు, కౌండిన్య అభయారణ్యంలోకి తరిమికొట్టడానికి శిక్షణ పొందిన ఏనుగులను ఎలా ఉపయోగించారో అటవీ అధికారులు వివరించారు.
2021 నుండి కుప్పం, పలమనేరు, చిత్తూరు శ్రేణులలో ఏనుగుల దాడుల వల్ల 23 మంది మరణించారని పవన్ కళ్యాణ్ తెలిపారు. అడవి జంబోలు 4,000 ఎకరాలకు పైగా పంటలను కూడా దెబ్బతీశాయి.
డిప్యూటీ సీఎం కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. శిక్షణ వివిధ అంశాలపై ఆసక్తి చూపారు. మావౌట్లతో సంభాషించారు. తన వ్యక్తిగత నిధుల నుండి వారికి రూ. 50,000 బహుమతిగా ఇచ్చారు. కుంకీలు చేసే విన్యాసాలను కూడా ఆయన వీక్షించారు. దానిని తన కెమెరాలో బంధించి ఏనుగులకు ఆహారం పెట్టారు.
జంతువుల కదలికకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఎప్పుడైనా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచడానికి వీలుగా అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కొత్త యాప్ను అభివృద్ధి చేయాలని పవన్ ఆదేశించారు. మార్చి 3, 2026 నాటికి ఈ యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఆయన కోరారు.
హనుమాన్ ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకెళ్లే అంశంపై అటవీ శాఖ, పంచాయతీ రాజ్, వ్యవసాయం, ఉద్యానవన శాఖల అధికారులు సమన్వయం చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. నవంబర్ మూడవ వారంలో ఈ ప్రాజెక్టు పురోగతిని సమీక్షించాలని ఆయన అధికారులను కోరారు.
ఏనుగుల వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోతున్న పంటలకు ప్రత్యామ్నాయాలను గుర్తించి, రైతులను ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు వెళ్లేలా ఒప్పించాల్సిన అవసరాన్ని కూడా పవన్ కళ్యాణ్ తెలిపారు.