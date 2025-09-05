Universal Health Policy: సార్వత్రిక ఆరోగ్య విధానానికి ఏపీ కేబినెట్ ఆమోదముద్ర

ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన ఏపీ కేబినెట్ సమావేశంలో ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య, ఆరోగ్య సేవలను అందించడానికి సార్వత్రిక ఆరోగ్య విధానాన్ని అమలు చేయడంతో సహా పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. విలేకరుల సమావేశంలో సమాచార మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి మాట్లాడుతూ, ఈ విధానం కింద రాష్ట్రంలోని ఐదు కోట్ల మందికి ఉచితంగా నాణ్యమైన చికిత్స అందించనున్నట్లు వివరించారు. బీమా సంస్థలు రూ.2.5 లక్షల నుండి రూ.5 లక్షల వరకు ఆరోగ్య బీమాను అందిస్తాయి.
ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా ట్రస్ట్ బిపిఎల్ కుటుంబాలకు రూ.2.5 లక్షల నుండి రూ.25 లక్షల వరకు ఆరోగ్య కవరేజీని అందిస్తుంది. ఈ విధానం కింద, 3,257 ఆరోగ్య సేవలు కవర్ చేయబడతాయి. ఆసుపత్రిలో చేరిన ఆరు గంటల్లో చికిత్సకు అనుమతులు ఇవ్వబడతాయి.
ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్లోని కంట్రోల్ రూమ్ ఉచిత ఆరోగ్య సేవలను పర్యవేక్షిస్తుంది. ఇంకా, ఆదోని, మదనపల్లి, మార్కాపురం, పులివెందుల, పెనుగొండ, పాలకొల్లు, అమలాపురం, నర్సీపట్నం, బాపట్ల, పార్వతీపురంలలో 10 కొత్త వైద్య కళాశాలలను PPP పద్ధతిలో అభివృద్ధి చేయాలనే ప్రతిపాదనను మంత్రివర్గం ఆమోదించింది.
ఈ కళాశాలల్లో ప్రవేశాలు 2027-28 విద్యా సంవత్సరం నుండి ప్రారంభమవుతాయి. అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో విద్యా సంస్థలు మరియు ఆసుపత్రులకు కేటాయించిన భూములపై స్టాంప్ డ్యూటీని రద్దు చేయడం, ఆగస్టు 31, 2025 నాటికి 59,375 అనధికార నిర్మాణాలను క్రమబద్ధీకరించడం, ఎత్తైన భవనాల పరిమితిని ప్రస్తుత 18 మీటర్లకు వ్యతిరేకంగా 24 మీటర్లకు పెంచడం, మంగళగిరి మండలంలోని ఆత్మకూరు గ్రామంలో 78.01 ఎకరాల భూమిని మంగళగిరి గోల్డ్ క్లస్టర్ ల్యాండ్ పూలింగ్ పథకం కింద స్థానిక స్వర్ణకారుల ప్రయోజనం కోసం పూలింగ్ చేయడం వంటివి ఇతర ముఖ్యమైన మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు.
ఇంకా, 16 జిల్లాల్లోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు చెందిన 23,912 మంది లబ్ధిదారులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేలా దీపం-2 పథకం కింద 14.2 కిలోల గ్యాస్ సిలిండర్ల పంపిణీ, పెట్టుబడిదారులను ప్రోత్సహించడానికి పరిశ్రమలు, వాణిజ్య పన్నులు, పర్యాటక, యువజన సంక్షేమం- విద్యుత్ వంటి వివిధ శాఖలు కోరుతున్న భూముల కేటాయింపు, 392 నీటిపారుదల నిర్మాణాల మరమ్మత్తు, నిర్వహణ కోసం రూ. 5.7 కోట్లు కేటాయింపు, నాయుడుపేటలో 2,168 మందికి ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడానికి రూ. 1,595 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టే ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో వ్యవహరించే కంపెనీలకు 26.70 ఎకరాల భూమి కేటాయింపు, వాహనాలపై గ్రీన్ టాక్స్ తగ్గింపు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సురక్షితమైన తాగునీటిని సరఫరా చేయడానికి పంచాయతీ రాజ్ శాఖ పథకాల నిర్వహణకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.