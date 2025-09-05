ఆదివారం, 7 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 5 సెప్టెంబరు 2025 (11:20 IST)

Universal Health Policy: సార్వత్రిక ఆరోగ్య విధానానికి ఏపీ కేబినెట్ ఆమోదముద్ర

ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన ఏపీ కేబినెట్ సమావేశంలో ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య, ఆరోగ్య సేవలను అందించడానికి సార్వత్రిక ఆరోగ్య విధానాన్ని అమలు చేయడంతో సహా పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. విలేకరుల సమావేశంలో సమాచార మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి మాట్లాడుతూ, ఈ విధానం కింద రాష్ట్రంలోని ఐదు కోట్ల మందికి ఉచితంగా నాణ్యమైన చికిత్స అందించనున్నట్లు వివరించారు. బీమా సంస్థలు రూ.2.5 లక్షల నుండి రూ.5 లక్షల వరకు ఆరోగ్య బీమాను అందిస్తాయి. 
 
ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా ట్రస్ట్ బిపిఎల్ కుటుంబాలకు రూ.2.5 లక్షల నుండి రూ.25 లక్షల వరకు ఆరోగ్య కవరేజీని అందిస్తుంది. ఈ విధానం కింద, 3,257 ఆరోగ్య సేవలు కవర్ చేయబడతాయి. ఆసుపత్రిలో చేరిన ఆరు గంటల్లో చికిత్సకు అనుమతులు ఇవ్వబడతాయి.
 
ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్‌లోని కంట్రోల్ రూమ్ ఉచిత ఆరోగ్య సేవలను పర్యవేక్షిస్తుంది. ఇంకా, ఆదోని, మదనపల్లి, మార్కాపురం, పులివెందుల, పెనుగొండ, పాలకొల్లు, అమలాపురం, నర్సీపట్నం, బాపట్ల, పార్వతీపురంలలో 10 కొత్త వైద్య కళాశాలలను PPP పద్ధతిలో అభివృద్ధి చేయాలనే ప్రతిపాదనను మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. 
 
ఈ కళాశాలల్లో ప్రవేశాలు 2027-28 విద్యా సంవత్సరం నుండి ప్రారంభమవుతాయి. అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో విద్యా సంస్థలు మరియు ఆసుపత్రులకు కేటాయించిన భూములపై ​​స్టాంప్ డ్యూటీని రద్దు చేయడం, ఆగస్టు 31, 2025 నాటికి 59,375 అనధికార నిర్మాణాలను క్రమబద్ధీకరించడం, ఎత్తైన భవనాల పరిమితిని ప్రస్తుత 18 మీటర్లకు వ్యతిరేకంగా 24 మీటర్లకు పెంచడం, మంగళగిరి మండలంలోని ఆత్మకూరు గ్రామంలో 78.01 ఎకరాల భూమిని మంగళగిరి గోల్డ్ క్లస్టర్ ల్యాండ్ పూలింగ్ పథకం కింద స్థానిక స్వర్ణకారుల ప్రయోజనం కోసం పూలింగ్ చేయడం వంటివి ఇతర ముఖ్యమైన మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు. 
 
ఇంకా, 16 జిల్లాల్లోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు చెందిన 23,912 మంది లబ్ధిదారులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేలా దీపం-2 పథకం కింద 14.2 కిలోల గ్యాస్ సిలిండర్ల పంపిణీ, పెట్టుబడిదారులను ప్రోత్సహించడానికి పరిశ్రమలు, వాణిజ్య పన్నులు, పర్యాటక, యువజన సంక్షేమం- విద్యుత్ వంటి వివిధ శాఖలు కోరుతున్న భూముల కేటాయింపు, 392 నీటిపారుదల నిర్మాణాల మరమ్మత్తు, నిర్వహణ కోసం రూ. 5.7 కోట్లు కేటాయింపు, నాయుడుపేటలో 2,168 మందికి ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడానికి రూ. 1,595 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టే ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో వ్యవహరించే కంపెనీలకు 26.70 ఎకరాల భూమి కేటాయింపు, వాహనాలపై గ్రీన్ టాక్స్ తగ్గింపు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సురక్షితమైన తాగునీటిని సరఫరా చేయడానికి పంచాయతీ రాజ్ శాఖ పథకాల నిర్వహణకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.

ఫిలడెల్ఫియా నాట్స్ అక్షయపాత్ర ఆధ్వర్యంలో గణేశ్ మహా ప్రసాదం

ఫిలడెల్ఫియా నాట్స్ అక్షయపాత్ర ఆధ్వర్యంలో గణేశ్ మహా ప్రసాదంఅమెరికాలో తెలుగు వారిని కలుపుకుని అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా ఫిలడెల్ఫియాలో గణేశ్ ఉత్సవాల్లో మహా ప్రసాదాన్ని పంపిణీ చేసింది. ఫిలడెల్ఫియా నాట్స్ విభాగం అక్షయపాత్ర బృందం సుమారు 1,450 మంది భక్తులకు మహాప్రసాద భోజనం వడ్డించింది. భారతీయ టెంపుల్‌కు $4,250 విరాళం అందించింది. ఈ మహా ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం తెలుగువారి ఐక్యతకు, ఆధ్యాత్మిక నిబద్ధతకు నిదర్శనంలా నిలిచింది.

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?పచ్చి ఉల్లిపాయలు జీర్ణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ, లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు (Sulfur Compounds) నోటి దుర్వాసనకు ప్రధాన కారణం. ఈ సమ్మేళనాలు నోటిలో ఎక్కువ సేపు ఉండి దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి. ఉల్లిపాయల్లోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు జీర్ణమైన తర్వాత రక్తంలోకి చేరి, చెమట ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి కూడా వాసన వస్తుంది.

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?బీపీ, అధిక రక్తపోటు అనేది ఇదివరకు వయసు పైబడినవారిలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు అది యువతలోనూ కనబడుతోంది. అధిక బిపి సమస్యకు కారణం క్రమబద్ధమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పాటు జీవనశైలిలో తేడాలు. అయితే, చాలా మంది ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించరు. అయితే అధిక రక్తపోటును అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది. అధిక బీపీ ఉన్నవారు క్రింద తెలియజేయబోయే పదార్థాలను దూరంగా పెట్టేయాలి. ఉప్పులో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పును హైబీపీ రోగులకు శత్రువు అంటారు. హైబీపీ ఉన్న రోగులైతే ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించేయాలి.

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?హైదరాబాద్ (హైటెక్ సిటీ) సీనియర్ కన్సల్టెంట్ వాస్కులర్- ఎండోవాస్కులర్ సర్జన్, ఫుట్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఎస్ శ్రీకాంత్ రాజు మాట్లాడుతూ, వేగంగా మారుతున్న వాస్కులర్ సర్జరీ రంగంలో గత 20 సంవత్సరాలుగా ఎండోవాస్కులర్, ఓపెన్ సర్జికల్ విధానాలు రెండూ గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందాయి. ఆచరణలో వాస్కులర్ సర్జన్‌గా, ఈ పురోగతులు వాస్కులర్ డిసీజ్ కేర్ కోసం ప్రమాణాలను ఎలా పెంచాయో, చికిత్స ఎంపికలను పెంచాయో, రోగి ఫలితాలను బాగా మెరుగుపరిచాయో నేను వ్యక్తిగతంగా చూశాను.

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూ

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూహైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆవిష్కరణ ఆధారిత హెల్త్‌కేర్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క సిఫార్సులకు అనుగుణంగా భారతదేశంలో మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టిన ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా(ఫ్లూ) వ్యాక్సిన్, వాక్సిఫ్లూ ఈరోజు విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. ప్రతి సంవత్సరం సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెంజా పరంగా ముఖ్యమైన ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్యగా ఫ్లూ నిలుస్తూనే ఉంది, దీని వలన 3-5 మిలియన్ల తీవ్రమైన అనారోగ్య కేసులు సంభవిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, దీనితో సంవత్సరానికి 2,90,000 నుండి 6,50,000 శ్వాసకోశ మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ వ్యాధి శిశువులు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్న వ్యక్తులను అధికంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.
