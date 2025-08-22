నిర్మలా సీతారామన్తో చంద్రబాబు భేటీ- రూ.5,000 కోట్ల ఆర్థిక సాయంపై విజ్ఞప్తి
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం న్యూఢిల్లీలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ను కలిసి రాష్ట్రంలో చేపడుతున్న అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు కేంద్రం నుండి ఆర్థిక సహాయం కోరారు.
రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక మూలధన పెట్టుబడి (SASCI) పథకం కింద అదనంగా రూ.5,000 కోట్లు ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కోరినట్లు అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రానికి ఎస్ఏఎస్సీఐ పథకం కింద రూ.2,010 కోట్లు అందాయని ముఖ్యమంత్రి హైలైట్ చేశారు.
ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం నుండి వచ్చిన ప్రకటన ప్రకారం, రాష్ట్రంలో పెండింగ్లో ఉన్న మూలధన ప్రాజెక్టుల కోసం రూ.5,000 కోట్లు అదనంగా కేటాయించాలని కోరారు. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సింగిల్ నోడల్ ఏజెన్సీ (SNA స్పర్ష్) ప్రోత్సాహక పథకం మార్గదర్శకాల కింద రూ.250 కోట్లు విడుదల చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమర్పించిన ప్రతిపాదనలపై అవసరమైన ఆదేశాలను కూడా మెమోరాండం కోరింది.
తూర్పు రాష్ట్రాల సమగ్రాభివృద్ధి కోసం కేంద్రం ప్రకటించిన పూర్వోదయ పథకాన్ని స్వాగతిస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ దీని వల్ల ఎంతో ప్రయోజనం పొందుతుందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. ఈ పథకాన్ని అమలు చేయడానికి విధివిధానాలను వీలైనంత త్వరగా ఖరారు చేయాలని ఆయన కేంద్రాన్ని కోరారు.
దేశ రాజధానిలో ఒక రోజు పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి, 16వ ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ అరవింద్ పంగారియాను కూడా కలిశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు పౌర విమానయాన మంత్రి కె. రామ్మోహన్ నాయుడు, కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి, సమాచార శాఖ సహాయ మంత్రి చంద్రశేఖర్ పెమ్మసాని, తెలుగు దేశం పార్లమెంటరీ పార్టీ (టిడిపిపి) నాయకుడు లావు శ్రీ కృష్ణ దేవరాయలు, ఇతర టిడిపి నాయకులు ఉన్నారు.