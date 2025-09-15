మైసమ్మ ఆలయానికి వెళ్లి వస్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదం: ఇన్ఫోసిస్ టెక్కీ మృతి
స్నేహితులతో కలిసి ఆలయ విహారయాత్రకు వెళుతుండగా జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇన్ఫోసిస్ టెక్కీ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆమె ప్రయాణిస్తున్న కారు అదుపు తప్పి అనేకసార్లు బోల్తా పడటంతో ఆమె మరణించింది. ఇంకా ఆమెతో పాటు ప్రయాణించిన ఏడుగురు స్నేహితులు కూడా గాయపడ్డారు.
ఈ బృందం దండుమైలారంలోని సరళ మైసమ్మ ఆలయాన్ని సందర్శించి నగరానికి తిరిగి వెళుతుండగా... అబ్దుల్లాపూర్మెట్ సమీపంలోని ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. గాయపడిన వారిలో నంద్ కిషోర్, వీరేంద్ర, ప్రణీష్, అరవింద్, సాగర్, ఝాన్సీ, శ్రుతి ఉన్నారు. వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. వారి పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని సమాచారం.
స్టీరింగ్ వీల్పై పట్టు కోల్పోయి బొంగుళూరు గేటు నుండి పోచారం వైపు వెళ్తుండగా కారు బోల్తా పడింది. బాధితురాలు సౌమ్య రెడ్డి వయస్సు 26 సంవత్సరాలు, సంగారెడ్డి జిన్నారం మండలం వావిలాల నుండి వచ్చింది. పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కేసు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.