టీచర్ని ప్రేమించిన స్టూడెంట్.. చీర కట్టుకుని వచ్చింది.. పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించాడు
కలియుగం.. వావి వరుసలు, వయోభేదం లేకుండా ప్రేమలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. ప్రేమ అనే పదానికి నిర్వచనం ఏంటనేది చాలామందికి మరిచిపోయినట్లు ప్రస్తుత వ్యక్తులు ప్రవర్తిస్తున్నారు. తాజాగా ఓ విద్యార్థి టీచర్ని ప్రేమించాడు. కానీ ఆమె ప్రేమకు నిరాకరించడంతో ఆమెపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించాడు. ఈ ఘటన మధ్యప్రదేశ్లో చోటుచేసుకుంది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. 26ఏళ్ల బాధితురాలు ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో గెస్ట్ టీచర్గా పనిచేస్తున్నారు. నిందితుడు సూర్యాంశ్ కోచర్ (18) గతంలో అదే పాఠశాలలో చదువుకున్న మాజీ విద్యార్థి. సూర్యాంశ్ గత రెండేళ్లుగా టీచర్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. ఆగస్టు 15న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా టీచర్ చీరలో స్కూల్కు వచ్చారు. ఆమెతో సూర్యాంశ్ అసభ్యకరంగా మాట్లాడారు. దీనితో టీచర్ అతనిపై పాఠశాల యాజమాన్యానికి ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ ఫిర్యాదుపై ఆగ్రహించిన సూర్యాంశ్ కక్ష పెంచుకున్నాడు. అంతే టీచర్పై ఆగస్టు 18వ తేదీన పెట్రోల్ పోశాడు. నిప్పంటించేశాడు. ఆమె కేకలు వేయడంతో ఇరుగుపొరుగువారు వచ్చి మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నం చేశారు. ఆమెను వెంటనే స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఆమెకు సుమారు15 శాతం కాలిన గాయాలయ్యాయని, ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. కొన్ని గంటలు పరారీలో వున్న సూర్యాంశ్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.