బాలికను కాల్చి చంపిన ప్రైవేట్ టీచర్ .. ఎక్కడ?
బీహార్లోని సమస్తిపూర్లో సోమవారం జరిగిన ఒక కలకలం రేపిన సంఘటనలో 19 ఏళ్ల బాలికను ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్ కాల్చి చంపాడని ఆరోపణలు వచ్చాయి. బాధితురాలు, పార్సా పంచాయతీలోని వార్డ్ 1కి చెందిన వినయ్ కుమార్ కుమార్తె గుడియా కుమారి, బహేరి బ్లాక్లోని కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి ఇంటికి వెళుతుండగా కాల్పుల సంఘటన జరిగింది.
జిల్లాలోని శివాజీనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కోథియాన్ గ్రామంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. బీహార్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (బీపీఎస్సీ) పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్న గుడియా, నిందితులు జరిపిన కాల్పుల్లో తుపాకీ గాయంతో సంఘటనా స్థలంలోనే కుప్పకూలిపోయింది. ఆమె అక్కడికక్కడే మరణించింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. నలంద జిల్లాకు చెందిన నిందితుడు, ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో టీచర్, గుడియాను వివాహం కోసం ఒత్తిడి చేస్తున్నాడు.
ఆమె కుటుంబం ఆమెను గతంలో బెదిరించిందని, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయమని వారిని ప్రేరేపించిందని, కానీ ఎటువంటి చర్య తీసుకోలేదని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. టీచర్ వన్ సైడ్ లవ్ ఫలితంగా ఈ దాడి జరిగిందని వారు ఆరోపిస్తున్నారు. దీనిని గుడియా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. ఈ గందరగోళం విని గ్రామస్తులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, కోపంతో ప్రైవేట్ పాఠశాలకు నిప్పంటించారు. నేరం చేసిన తర్వాత ఆరోపించిన ఉపాధ్యాయుడు అక్కడి నుండి పారిపోయాడు.
ఈ సంఘటన సింగియా-బహేరి-దర్భంగా ప్రధాన రహదారిపై దిగ్బంధనకు దారితీసింది, ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగింది, నిరసనకారులు నిందితుడిని వెంటనే అరెస్టు చేయాలని మరియు సంఘటన స్థలంలో ఒక సీనియర్ అధికారి హాజరు కావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. శివాజీనగర్ మరియు బహేరి నుండి డిఎస్పీ రోసెరా మరియు స్టేషన్ ఇన్చార్జ్లతో సహా పోలీసు అధికారులు జనాన్ని శాంతింపజేయడానికి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.
పరారీలో ఉన్న ఉపాధ్యాయుడిని పట్టుకోవడానికి దాడులు జరుగుతున్నాయని, అతనికి త్వరలో శిక్ష పడుతుందని హామీ ఇస్తున్నట్లు అధికారులు ధృవీకరించారు. “మేము మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్ట్మార్టం కోసం పంపాము. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడానికి మృతుడి కుటుంబం నుండి వ్రాతపూర్వక ఫిర్యాదు కోసం మేము ఎదురు చూస్తున్నాము. ఈ సంఘటన ఏకపక్ష ప్రేమ వ్యవహారం ఫలితంగా జరిగిందని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. నిందితులను పట్టుకోవడానికి ప్రస్తుతం దాడులు జరుగుతున్నాయి, ”అని సమస్తిపూర్ జిల్లాలోని రోసెరా రేంజ్ ఎస్డీపీవో చెప్పారు.