Written By సెల్వి
బాలికను కాల్చి చంపిన ప్రైవేట్ టీచర్ .. ఎక్కడ?

బీహార్‌లోని సమస్తిపూర్‌లో సోమవారం జరిగిన ఒక కలకలం రేపిన సంఘటనలో 19 ఏళ్ల బాలికను ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్ కాల్చి చంపాడని ఆరోపణలు వచ్చాయి. బాధితురాలు, పార్సా పంచాయతీలోని వార్డ్ 1కి చెందిన వినయ్ కుమార్ కుమార్తె గుడియా కుమారి, బహేరి బ్లాక్‌లోని కోచింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ నుండి ఇంటికి వెళుతుండగా కాల్పుల సంఘటన జరిగింది.
 
జిల్లాలోని శివాజీనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కోథియాన్ గ్రామంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. బీహార్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (బీపీఎస్సీ) పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్న గుడియా, నిందితులు జరిపిన కాల్పుల్లో తుపాకీ గాయంతో సంఘటనా స్థలంలోనే కుప్పకూలిపోయింది. ఆమె అక్కడికక్కడే మరణించింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. నలంద జిల్లాకు చెందిన నిందితుడు, ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్‌లో టీచర్, గుడియాను వివాహం కోసం ఒత్తిడి చేస్తున్నాడు.
 
ఆమె కుటుంబం ఆమెను గతంలో బెదిరించిందని, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయమని వారిని ప్రేరేపించిందని, కానీ ఎటువంటి చర్య తీసుకోలేదని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. టీచర్ వన్ సైడ్ లవ్ ఫలితంగా ఈ దాడి జరిగిందని వారు ఆరోపిస్తున్నారు. దీనిని గుడియా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. ఈ గందరగోళం విని గ్రామస్తులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, కోపంతో ప్రైవేట్ పాఠశాలకు నిప్పంటించారు.  నేరం చేసిన తర్వాత ఆరోపించిన ఉపాధ్యాయుడు అక్కడి నుండి పారిపోయాడు.
 
ఈ సంఘటన సింగియా-బహేరి-దర్భంగా ప్రధాన రహదారిపై దిగ్బంధనకు దారితీసింది, ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం కలిగింది, నిరసనకారులు నిందితుడిని వెంటనే అరెస్టు చేయాలని మరియు సంఘటన స్థలంలో ఒక సీనియర్ అధికారి హాజరు కావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. శివాజీనగర్ మరియు బహేరి నుండి డిఎస్పీ రోసెరా మరియు స్టేషన్ ఇన్‌చార్జ్‌లతో సహా పోలీసు అధికారులు జనాన్ని శాంతింపజేయడానికి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.
 
పరారీలో ఉన్న ఉపాధ్యాయుడిని పట్టుకోవడానికి దాడులు జరుగుతున్నాయని, అతనికి త్వరలో శిక్ష పడుతుందని హామీ ఇస్తున్నట్లు అధికారులు ధృవీకరించారు. “మేము మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్ట్‌మార్టం కోసం పంపాము. ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయడానికి మృతుడి కుటుంబం నుండి వ్రాతపూర్వక ఫిర్యాదు కోసం మేము ఎదురు చూస్తున్నాము. ఈ సంఘటన ఏకపక్ష ప్రేమ వ్యవహారం ఫలితంగా జరిగిందని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. నిందితులను పట్టుకోవడానికి ప్రస్తుతం దాడులు జరుగుతున్నాయి, ”అని సమస్తిపూర్ జిల్లాలోని రోసెరా రేంజ్ ఎస్డీపీవో చెప్పారు. 

వాళ్లు ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్ చేస్తారు... మేము ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం : ఏఆర్ మురుగదాస్

వాళ్లు ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్ చేస్తారు... మేము ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం : ఏఆర్ మురుగదాస్సినిమా కలెక్షన్స్ దర్శకులు ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్ చేస్తారని, కోలీవుడ్ దర్శకులు మాత్రం ప్రతి ఒక్కరినీ ఎడ్యుకేట్ చేస్తారని తమిళ దర్శకుడు ఏఆర్ మురుగదాస్ అన్నారు. శివకార్తికేయన్ హీరోగా ఆయన దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం మదరాసి. సెప్టెంబరు 5వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఓ ట్యూబ్ చానెల్‌కు ప్రత్యేక ఇంటర్వూ ఇచ్చారు.

రీ రిలీజ్‌కు సిద్దమైన 'స్టాలిన్' మూవీ

రీ రిలీజ్‌కు సిద్దమైన 'స్టాలిన్' మూవీమెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీ 'స్టాలిన్'. ఈ చిత్రాన్ని మళ్లీ రిరిలీజ్ చేసేందుకు చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆగస్టు 22న ఈ సినిమాను రీ-రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన చిరంజీవి, ‘స్టాలిన్' సమాజానికి ఒక గొప్ప సందేశాన్ని అందించిన చిత్రమని గుర్తుచేసుకున్నారు. రెండు దశాబ్దాల క్రితం విడుదలైనా, ఆ చిత్రంలోని సందేశం ఇప్పటికీ ఎంతో విలువైనదని ఆయన అన్నారు.

పవన్ కళ్యాణ్ ఓ పొలిటికల్ తుఫాను : రజనీకాంత్

పవన్ కళ్యాణ్ ఓ పొలిటికల్ తుఫాను : రజనీకాంత్సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ తాజాగా 50 యేళ్ల సినీ ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, సినీ హీరో, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ .. సూపర్ స్టార్‌కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. దీనికి రజనీకాంత్ ఇచ్చిన రీట్వీట్ ఇపుడు ప్రతి ఒక్కరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఇదే అంశంపై రజనీకాంత్ కాంత్ ఆదివారం స్పందించారు.

వీధి కుక్కలను చంపవద్దు అంటే ఎలా? దత్తత తీసుకోండి.. హ్యాష్ ట్యాగ్ సృష్టించండి.. వర్మ (video)

వీధి కుక్కలను చంపవద్దు అంటే ఎలా? దత్తత తీసుకోండి.. హ్యాష్ ట్యాగ్ సృష్టించండి.. వర్మ (video)ఢిల్లీ-ఎన్‌సిఆర్ ప్రాంతంలోని అన్ని వీధికుక్కలను షెల్టర్లలో ఉంచాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చినప్పటి నుండి, చాలా మంది బాలీవుడ్ ప్రముఖులు ఈ నిర్ణయాన్ని ఖండించారు. ఈ పరిస్థితిని పరిష్కరించడానికి ఇది సరైన మార్గం కాదని అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర నిర్మాత రామ్ గోపాల్ వర్మ జంతు ప్రేమికులందరికీ ఒక విషయం చెప్పారు. ప్రజలను వీధికుక్కలు కరిచి చంపుతుండగా, కుక్క ప్రేమికులు కుక్క హక్కుల గురించి ట్వీట్ చేయడంలో బిజీగా ఉన్నారు.

డేటింగ్ యాప్‌లపై కంగనా రనౌత్ ఫైర్.. అదో తెలివి తక్కువ పని

డేటింగ్ యాప్‌లపై కంగనా రనౌత్ ఫైర్.. అదో తెలివి తక్కువ పనినటి, రాజకీయ నాయకురాలు కంగనా రనౌత్ మరోసారి తన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలిచారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని మండి నుండి వచ్చిన బిజెపి ఎంపి ఇటీవలి ఇంటర్వ్యూలో, డేటింగ్ యాప్‌లను, వాటిని ఉపయోగించేవారిని విమర్శించారు. అటువంటి ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో భాగస్వామిని వెతకడం "తెలివి తక్కువ" పని అని ఆమె వాదించారు. డేటింగ్ యాప్‌లలో ఉండవలసిన అవసరం తనకు ఎప్పుడూ అనిపించలేదని. కంగనా వాటిని సమాజానికి మంచిది కాదని తెలిపింది. "ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరాలు ఉంటాయి.

జీడి పప్పులో వున్న పోషకాలు ఏమిటి?

జీడి పప్పులో వున్న పోషకాలు ఏమిటి?జీడిపప్పు రుచికరంగా ఉండటమే కాకుండా, అనేక పోషకాలను కలిగి ఉండే ఒక ఆరోగ్యకరమైన డ్రై ఫ్రూట్. ఇది శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. జీడిపప్పులో ఉండే ప్రధాన పోషకాలు, వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎముకలు బలంగా ఉండటానికి, గుండె ఆరోగ్యానికి, రక్తపోటును నియంత్రించడానికి, నాడీ వ్యవస్థ సరిగా పనిచేయడానికి మెగ్నీషియం చాలా అవసరం. రాగి శరీరంలో శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడానికి, ఇనుమును గ్రహించడానికి, ఎర్ర రక్త కణాల నిర్మాణానికి సహాయపడుతుంది. జింక్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో, గాయాలు త్వరగా నయం అవ్వడంలో, కణాల పెరుగుదలకు ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

వయోజనుల కోసం 20-వాలెంట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్‌ను ఆవిష్కరించిన ఫైజర్

వయోజనుల కోసం 20-వాలెంట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్‌ను ఆవిష్కరించిన ఫైజర్ఫైజర్ భారతదేశంలో వయోజనుల కోసం తన తదుపరి తరం 20-వాలెం ట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్ (PCV20)ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. విస్తృత సెరోటైప్ కవరేజ్‌‌తో, ఫైజర్ అందించే ఈ వ్యాక్సిన్ వయోజనులకు న్యుమోకాకల్ వ్యాధి నుండి రక్షణలో గణనీయమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది. ఫైజర్ రూపొందించిన ఈ వ్యాక్సిన్, ఇన్వాసివ్, నాన్-ఇన్వాసివ్ న్యుమోకాకల్ వ్యాధులకు కారణమైన క్లినికల్ సంబంధిత 20 సెరోటైప్‌ల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక పరిస్థితులతో వుండే వారితో సహా వయోజనులందరికీ సకాలంలో, చురుకైన రక్షణను అందిస్తుంది. PCV20 సింగిల్ షాట్ వ్యాక్సిన్‌గా అందుబాటులో ఉంటుంది.

మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ వైద్య శిబిరం

మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ వైద్య శిబిరం79వ స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ వైద్య శిబిరాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మనం సైతం కాదంబరి ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు, నటుడు కాదంబరి కిరణ్ కుమార్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, క్యాన్సర్ ఒక భయంకరమైన వ్యాధి అనే అపోహను తొలగించి, దానిపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. తొలి దశలోనే గుర్తిస్తే క్యాన్సర్‌ను పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు. ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అని పిలుపునిచ్చారు.

పిట్యూటరీ గ్రంథి ఆరోగ్యకరంగా లేకపోతే సంతానం శూన్యం, ఎందుకంటే?

పిట్యూటరీ గ్రంథి ఆరోగ్యకరంగా లేకపోతే సంతానం శూన్యం, ఎందుకంటే?పిట్యూటరీ గ్రంథి. ఈ గ్రంథిని మాస్టర్ గ్రంథి అని కూడా పిలుస్తారు, ఎందుకంటే ఇది చాలా చిన్నదిగా ఉన్నప్పటికీ, శరీరంలోని ఇతర ముఖ్యమైన గ్రంథులన్నింటినీ నియంత్రిస్తుంది. మెదడు కింద ఉన్న ఈ గ్రంథి, శరీరం యొక్క అనేక ముఖ్యమైన విధులను నిర్వహించడానికి అవసరమైన హార్మోన్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, విడుదల చేస్తుంది. పిట్యూటరీ గ్రంథి ప్రధాన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఈ గ్రంథి పిట్యూటరీ గ్రంథి గ్రోత్ హార్మోన్‌ను విడుదల చేస్తుంది. ఇది పిల్లలలో ఎముకలు, కండరాలు, ఇతర కణజాలాల పెరుగుదలను ప్రేరేపించి, వారి శారీరక అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది. పెద్దలలో కండరాల నిర్వహణ, కొవ్వు పంపిణీకి కూడా ఈ హార్మోన్ అవసరం.

వేరుశనగ పల్లీలు తింటున్నారా?

వేరుశనగ పల్లీలు తింటున్నారా?వేరుశనగ పల్లీలు మన ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. వాటిలో ప్రొటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని పేదవారి బాదం అని కూడా పిలుస్తారు. వేరుశనగలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపరుస్తుంది: వేరుశనగల్లో మోనోఅన్‌శాచురేటెడ్, పాలీఅన్‌శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచడానికి సహాయపడతాయి. తద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
