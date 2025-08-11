రక్షా బంధన్ జరుపుకుని గ్రామం నుంచి కోటాకు వచ్చాడు.. ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య
రక్షా బంధన్ జరుపుకున్న తన గ్రామం నుండి తిరిగి వచ్చిన కొన్ని గంటలకే కోటాలో 20 ఏళ్ల బి.ఎస్సీ. అగ్రికల్చర్ మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అభిషేక్ మీనాగా గుర్తించబడిన మృతుడు కోటలోని రంగ్బరి ప్రాంతంలోని తన అద్దె గదిలో సీలింగ్ ఫ్యాన్కు వేలాడుతూ కనిపించాడని పోలీసులు తెలిపారు.
వివరాల్లోకి వెళితే. అభిషేక్ బరాన్ జిల్లాలోని మంగ్రోల్లోని రాంపురియా భగతన్ గ్రామానికి చెందినవాడు. అతను గత ఐదు సంవత్సరాలుగా కోటాలో చదువుతున్నాడు. అద్దెకు ఉన్న ఇంట్లో నివసిస్తున్నాడు. శనివారం, అతను తన కుటుంబంతో రాఖీ జరుపుకోవడానికి తన గ్రామానికి వెళ్ళాడు.
ఆదివారం ఉదయం 10-11 గంటల ప్రాంతంలో అతను కోటకు తిరిగి వచ్చాడు. అభిషేక్ తన అద్దె గదిని త్వరలో ఖాళీ చేయాల్సి వచ్చిందని సతీష్ చెప్పాడు. మధ్యాహ్నం 3 గంటల ప్రాంతంలో, ఇంటి యజమాని తన గదికి వెళ్ళాడు కానీ తలుపు లోపలి నుండి లాక్ చేయబడి ఉంది. పదేపదే తట్టిన సమాధానం రాకపోవడంతో, అతను కిటికీ గుండా చూసాడు. అభిషేక్ ఉరి వేసుకుని ఉన్నట్లు చూశాడు.
ఇంటి యజమాని వెంటనే పోలీసులకు, కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించాడు. పోలీసులు, బంధువులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. లోపలికి వెళ్లేందుకు కిటికీ అద్దాలు పగలగొట్టి, అభిషేక్ను దింపి న్యూ మెడికల్ కాలేజీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు అతను చనిపోయినట్లు ప్రకటించారు. అభిషేక్ తండ్రి, రైతు, శనివారం రాత్రి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చదువుపై దృష్టి పెట్టమని సలహా ఇచ్చారని సతీష్ గుర్తు చేసుకున్నారు.
అభిషేక్ కుటుంబంలో ఏకైక కుమారుడు. అతను ఈ చర్య ఎందుకు తీసుకున్నాడో మాకు తెలియదు" అని సతీష్ అన్నారు. ఆత్మహత్యకు ఖచ్చితమైన కారణం ఇంకా నిర్ధారించబడలేదని పోలీసులు తెలిపారు. ఇంకా దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు.