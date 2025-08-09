లక్షద్వీప్ దీవులలోని ఉపాధ్యాయుల కోసం ఏఐ శిక్షణా కార్యక్రమం
కేరళ రాష్ట్ర జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ టెక్నాలజీ విభాగం అయిన కేరళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ (కైట్), లక్షద్వీప్ దీవులలోని ఉపాధ్యాయుల కోసం ఆన్లైన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది.
AI, రోబోటిక్స్పై దృష్టి సారించి, తొమ్మిది దీవులలోని అన్ని ఉపాధ్యాయులను ఈ చొరవ కవర్ చేస్తుందని కైట్ సీఈవో కె. అన్వర్ సాదత్ అన్నారు. లక్షద్వీప్ దీవులు కేరళ పాఠ్యాంశాలను అనుసరిస్తున్నందున, అక్కడ ఉపయోగించే సవరించిన 10వ తరగతి ICT పాఠ్యపుస్తకాలలో రోబోటిక్స్ చేర్చబడింది.
దీనికి మద్దతుగా, కైట్ పాఠశాలలకు రోబోటిక్స్ కిట్లను సరఫరా చేస్తుందని అన్నారు. ఈ శిక్షణ కేరళలోని 80,000 మంది ఉపాధ్యాయులకు గతంలో పంపిణీ చేయబడిన ఏఐ ప్రోగ్రామ్ నవీకరించబడిన వెర్షన్, అదే పబ్లిక్-యాక్సెస్ ప్లాట్ఫామ్, AI ఎసెన్షియల్స్లో నిర్వహించబడుతుంది.
మొదటి దశలో ఐదు బ్యాచ్లలో 110 మంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణ ఇవ్వబడుతుంది. ప్రతి బ్యాచ్కు ప్రతి 20 మంది ఉపాధ్యాయులకు ఒక మెంటర్ ఉంటారు. నెల రోజుల కార్యక్రమం నాలుగు వారాల్లో పూర్తవుతుంది. మొదటి విభాగం, ఏఐ ఎట్ యువర్ ఫింగర్టిప్స్, ఏఐ ఆచరణాత్మక అనువర్తనాలను పరిచయం చేస్తూ దాని చరిత్ర, అభివృద్ధి-భవిష్యత్తు అవకాశాలను వివరిస్తుంది.