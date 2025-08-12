మంగళవారం, 12 ఆగస్టు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 12 ఆగస్టు 2025 (16:32 IST)

అమెరికాలో రోడ్డు ప్రమాదం - హైదరాబాద్ విద్యార్థిని దుర్మరణం

srija varma
అమెరికాలో జరిగిన ఓ రోడ్డు ప్రమాదంలో హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన ఓ విద్యార్థిని ప్రాణాలు కోల్పోయింది. మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు... సిద్ధిపేట జిల్లా రామారుకుల గ్రామానికి చెందిన శ్రీనివాస్ వర్మ, హేమలత దంపతులకు శ్రీజావర్మ, శ్రీయా వర్మ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు. 
 
శ్రీనివాస్ వర్మ దంపతులు జీవనోపాధి కోసం కొన్నేళ్ల క్రితం హైదరాబాద్ నగరానికి వసల వచ్చారు. మేడ్చల్ జిల్లా గండి మైసమ్మ చౌరస్తా సమీపంలోని శ్రీకృష్ణానగర్‌లో ఉంటున్నారు. శ్రీనివాస్ వర్మ డ్రైవరుగా పని చేస్తుంట, ఆయన భార్య ఓ ప్రైవేటు సంస్థలో పని చేస్తున్నారు. వీరి పెద్ద కుమార్తె శ్రీజా వర్మ ఉన్నత చదువు కోసం అమెరికా వెళ్లింది. ఈ మధ్యే ఎంఎస్ పూర్తి చేసింది. 
 
అయితే, భారతకాలమానం ప్రకారం సోమవారం రాత్రి అపార్టుమెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చి భోజనం చేసేందుకు కారులో రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లింది. అక్కడ తన పని ముగించుకుని తిరిగి ఇంటికి వస్తుండగా ఆమె ప్రయాణిస్తున్న కారును ఓ కారు డీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో శ్రీజా వర్మ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆ కారులో ఉన్న మరో ఇద్దరు గాయపడ్డారు. 

Mrunal Thakur: ధనుష్‌తో ప్రేమాయణంపై మృణాల్ ఏమందంటే..? తప్పుగా..?

Mrunal Thakur: ధనుష్‌తో ప్రేమాయణంపై మృణాల్ ఏమందంటే..? తప్పుగా..?బాలీవుడ్ బ్యూటీ మృణాల్ ఠాకూర్ తమిళ నటుడు ధనుష్‌తో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు పుకారు వెలువడిన నేపథ్యంలో.. మృణాల్ నోరు విప్పింది. "ధనుష్ నాకు మంచి స్నేహితుడు, సన్ ఆఫ్ సర్దార్ 2 ప్రీమియర్ సమయంలో దీనిని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. అజయ్ దేవగన్ ఈ సినిమా ప్రీమియర్ షో కోసం ధనుష్‌ను ఆహ్వానించారు.." అని చెప్పుకొచ్చింది. దీనికి ముందు, మృణాల్ ఠాకూర్ ధనుష్ బాలీవుడ్ చిత్రం తేరే ఇష్క్ మే పార్టీకి హాజరయ్యారు.

ఆర్ నారాయణమూర్తి యూనివర్సిటీ పేపర్ లీక్ నాకు బాగా నచ్చింది : త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్

ఆర్ నారాయణమూర్తి యూనివర్సిటీ పేపర్ లీక్ నాకు బాగా నచ్చింది : త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్స్నేహ చిత్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ లో ఆర్ నారాయణ మూర్తి స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం యూనివర్సిటీ (పేపర్ లీక్). ఈ చిత్రం ఆగస్టు 22 న ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న సందర్భంగా ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో ప్రత్యేకంగా వీక్షించిన స్టార్ డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ మీడియా తో మాట్లాడారు.

యువతను ఆకట్టుకునేలా మ్యానిప్యూలేటర్ టైటిల్ వుందన్న బి.గోపాల్

యువతను ఆకట్టుకునేలా మ్యానిప్యూలేటర్ టైటిల్ వుందన్న బి.గోపాల్“ఏ స్టార్ ఈజ్ బార్న్” టైటిల్ మార్చి ఇప్పుడు "మ్యానిప్యూలేటర్" గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోన్న చిత్రం ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను ప్రముఖ దర్శకులు బి.గోపాల్ ఆవిష్కరించారు. వీజే సాగర్ కథ, కథనం, మాటలు, దర్శకత్వం అందిస్తున్న ఈ సినిమాకు సి.రవి సాగర్ & వి జె సాగర్ నిర్మాణ సారథ్యంలో సి ఆర్ ప్రొడక్షన్స్, వి జె ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ద్వారా కళ్యాణ్, ప్రియా పాల్, సోఫియా ఖాన్, ఊహ రెడ్డి లను తెలుగు తెరకు పరిచయం చేస్తూన్నారు.

GMB: మహేష్ బాబు నిర్మిస్తున్న రావు బహదూర్ చిత్రం నుంచి సత్య దేవ్ ఫస్ట్ లుక్

GMB: మహేష్ బాబు నిర్మిస్తున్న రావు బహదూర్ చిత్రం నుంచి సత్య దేవ్ ఫస్ట్ లుక్సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ GMB ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బేనర్ లో డైరెక్టర్ వెంకటేష్ మహా తాజా చిత్రం 'రావు బహదూర్‌'ను గర్వంగా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. సత్య దేవ్ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని A+S మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ నిర్మిస్తున్నాయి. రావు బహదూర్ కథ నచ్చి మహేష్ బాబు, నమ్రత ప్రొడక్షన్‌లోకి వచ్చారు.

గోవాలో తాగిపడిపోతే సుప్రీత ఆ పని చేసింది : అమర్ దీప్

గోవాలో తాగిపడిపోతే సుప్రీత ఆ పని చేసింది : అమర్ దీప్నటి సుప్రీతపై నటుడు అమర్ దీప్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఆమె తనకు చేసిన సాయాన్ని బహిర్గతం చేశారు. గోవాలో మద్యం సేవించి పడిపోతే, సుప్రీత తనను హోటల్ గదికి చేర్చారని తాజాగా వెల్లడించారు. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో అమర్ దీప్ స్పందిస్తూ, షూటింగ్ సమయంలో తామిద్దరం చాలా క్లోజ్ అయ్యామని, స్క్రిప్ట్ డిస్కషన్స్ కోసం సిట్టింగ్ కూడా చేస్తుంటామని అమర్ దీప్ తెలిపారు. ఒకసారి తన ఫ్రెండ్స్‌తో తాను, సుప్రీంత ఫ్రెండ్స్‌త ఆమె సపరేట్‌గా గోవాకు వెళ్లామని చెప్పారు.

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానం

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానంసత్తెనపల్లి: తెలుగునాట నాట్స్ సేవా కార్యక్రమాలను ముమ్మరంగా చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే నాట్స్ అధ్యక్షుడు శ్రీహరి మందాడి ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లిలోని మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో అన్నదానం చేశారు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా వృద్ధాశ్రమం నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకులను శ్రీహరి మందాడి ప్రశంసించారు. మొల్లమంబ వృద్ధాశ్రమానికి నాట్స్ తన వంతు చేయూత అందిస్తుందని శ్రీహరి భరోసా ఇచ్చారు. కన్న తల్లిదండ్రులను ఎవరూ విస్మరించకూడదని శ్రీహరి అన్నారు. పేద వృద్ధులకు మానవత్వంతో సాయం చేయడం అందరి బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. అమెరికాలో నాట్స్ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుందని, ముఖ్యంగా పేదల ఆకలి బాధలు తీర్చేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తుందని శ్రీహరి తెలిపారు.

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?టమోటాలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇవి జీర్ణక్రియకు బాగా ఉపయోగపడుతాయి. ఉదరానికి సంబంధించిన రోగాలుంటే టమోటాలు దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. త్రేన్పులు, కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండటం, నోట్లో పొక్కులు రావడంలాంటివి ఉంటే టమోటా సూప్ తయారు చేసుకుని అల్లం, నల్ల ఉప్పు కలుపుకుని సేవించండి. దీంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది. టమోటా సూప్‌ను సేవిస్తుంటే శరీరంలో కొత్త శక్తి పుట్టుకొస్తుంది. కడుపు తేలికగా ఉంటుంది. టమోటా సూప్ సేవిస్తే జలుబు సంబంధిత వ్యాధులు దరిచేరవు. రక్తలేమితో బాధపడేవారు నిత్యం టమోటాలు తింటుంటే మంచి ఫలితాలుంటాయి. మధుమేహం వ్యాధితో బాధపడేవారు సరిపడ మోతాదులో టమోటాలు తింటే మేలు చేస్తాయి.

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?ఫ్రిజ్‌లో ఉల్లిపాయలు పెట్టకూడదు. అలాగే దుంపలకు సంబంధించిన పదార్థాలను ఫ్రిజ్‌లో వుంచకూడదు. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు పిండిని కలిపేసి చపాతీలను చేసే టైం అందరికీ ఉండకపోవచ్చు. అందుకే చాలా మంది ఒకేసారి ఎక్కువ పిండిని కలిపేసి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టేస్తుంటారు. అలా ఫ్రిజ్‌లో కలిపిన చపాతీ పిండిని వుంచకూడదు అంటున్నారు చాలామంది. చపాతీ పిండి ఎక్కువ సేపు ఫ్రిజ్‌లో ఉంటే దానిపై పొర గడ్డకడుతుంది. అలాగే పిండి వాసన కూడా వస్తుంది. అందుకే చాలా మంది ఇది మంచిది కాదని, ఇలాంటి పిండి చపాతీలను తినకూడదని చెప్తుంటారు. అలాగే కొంతమంది అయితే ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన పిండి విషంలా మారుతుందని కూడా అంటుంటారు. ఒకవేళ నిల్వ చేయాలనుకుంటే పిండిని సరిగ్గా నిల్వ చేయడం చాలా అవసరం.

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. వంకాయ తినడం బరువు తగ్గడానికి చాలా మంచిది. ఇది కొవ్వు బర్నింగ్ రేటును మరింత పెంచుతుంది. కళ్ళను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంతో పాటు, వంకాయ రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడంలో కూడా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మాన్ని లోపలి నుండి మెరుస్తూ, ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. వంకాయ తినటం వల్ల గుండె సమస్యలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు.

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులు

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులుఅనేక ప్రతిరోజు ఇష్టానుసారంగా శీతలపానీయాలు తాగుతుంటారు. అలాగే డైట్ సోడా కూడా తాగుతుంటారు. ఇలాంటి వారికి పక్షవాతం తప్పదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ మాస పత్రికలో ఈ అధ్యయన నివేదిక ప్రచురితమైంది. అధ్యయనకారులు 45 ఏళ్లు దాటిన 2,800 మందిని పదేళ్లపాటు పరిశీలించారు. వారి పరిశోధనలో దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.
