బుధవారం, 13 ఆగస్టు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 12 ఆగస్టు 2025 (16:09 IST)

Siraj: సిరాజ్ అద్భుత బౌలింగ్.. ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్న వీడియో

Siraj
Siraj
ఇటీవల ఇంగ్లాండ్‌తో ముగిసిన ఐదు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్ సిరీస్‌లో భారత పేసర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ తన అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచాడు. ది ఓవల్‌లో జరిగిన ఐదవ టెస్ట్‌లో శుభ్‌మాన్ గిల్, అతని బృందం ఆరు పరుగుల తేడాతో ఉత్కంఠభరితమైన విజయం సాధించడంతో సిరీస్ 2-2తో డ్రాగా ముగిసింది. 
 
ఐదవ టెస్ట్ 5వ రోజున, ఇంగ్లాండ్ మ్యాచ్ గెలవడానికి ఇంకా 35 పరుగులు అవసరం కానీ చేతిలో నాలుగు వికెట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ భారత్‌ను తిరిగి ఆటలోకి తీసుకువచ్చారు. ఇంగ్లాండ్ ఏడు పరుగులు దూరంలో ఉన్నప్పుడు వారిని కట్టడి చేశారు. 
 
ఇంగ్లాండ్ జట్టుకు ఏడు పరుగులు అవసరం కాగా, ఒక చేతితో బ్యాటింగ్ చేస్తున్న గాయపడిన క్రిస్ వోక్స్ నాన్-స్ట్రైకర్ ఎండ్‌లో నిలబడి ఉండగా, గస్ అట్కిన్సన్ స్ట్రైక్ వద్ద ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో ఇంగ్లాండ్ జట్టుకు ఏడు పరుగులు అవసరం కాగా, ఒక వికెట్ మాత్రమే మిగిలి ఉంది. 
 
మునుపటి ఓవర్ చివరి డెలివరీలో, అట్కిన్సన్ ఒక సింగిల్ తీసి గాయపడిన వోక్స్‌ను స్ట్రైక్ చేయకుండా నిరోధించాడు. సిరాజ్ తదుపరి ఓవర్ బౌలింగ్ చేయడానికి వచ్చేసరికి, లక్షలాది మంది హృదయాలు కొట్టుకోవడం ప్రారంభించాయి. అట్కిన్సన్ 17 పరుగుల వద్ద బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. అతను గరిష్టంగా పరుగులు కూడా కొట్టాడు. కానీ తరువాత జరిగినది మొత్తం సిరీస్‌లో అత్యంత చిరస్మరణీయమైన క్షణంగా మారింది. 
 
సిరాజ్ మొదటి డెలివరీలోనే స్ట్రైక్ చేసి అట్కిన్సన్ ఆఫ్-స్టంప్‌ను పడగొట్టాడు. ఇది భారత్‌కు ఆరు పరుగుల విజయాన్ని అందించింది. మ్యాచ్ సమయంలో మైదానంలో ఉన్న శ్రీలంక అంపైర్ కుమార్ ధర్మసేన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆ క్షణం చిత్రాన్ని పంచుకున్నారు.
 
"హౌస్‌లోని ఉత్తమ సీటు నుండి ఈ బంతిని చూడటం చాలా అదృష్టం" అని ధర్మసేన క్యాప్షన్‌లో రాశారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇంగ్లాండ్ పర్యటన సిరాజ్ టెస్ట్ క్రికెట్‌లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శనలలో ఒకటిగా నిలిచింది. 23 వికెట్లతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. పేస్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా తన పనిభారం నిర్వహణ కారణంగా కేవలం మూడు టెస్టులు మాత్రమే ఆడాడు.

Kerala man: భార్య ఉద్యోగం కోసం ఇంటిని వదిలి వెళ్లిపోయింది.. భర్త ఆత్మహత్య

Kerala man: భార్య ఉద్యోగం కోసం ఇంటిని వదిలి వెళ్లిపోయింది.. భర్త ఆత్మహత్యకేరళ నుండి 45 కి.మీ దూరంలో ఉన్న కాయంకుళంలో ఒక వ్యక్తి తన భార్య ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ఉద్యోగం కోసం ఇంటి నుండి వెళ్లిపోయిన రెండు నెలల తర్వాత ఆమెకు భావోద్వేగ వీడియోను పోస్ట్ చేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అతని మరణం తర్వాత ఒక రోజు తర్వాత పోలీసులు ఆమెను కన్నూర్‌లోని 400 కి.మీ దూరంలో గుర్తించారు. అక్కడ ఆమె ఇంటి నుండి వెళ్లిపోయినప్పటి నుండి హోమ్ నర్సుగా పనిచేస్తోంది.

చంద్రబాబుకు ఇవే చివరి ఎన్నికలు: వైఎస్ జగన్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు

చంద్రబాబుకు ఇవే చివరి ఎన్నికలు: వైఎస్ జగన్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలువైకాపా చీఫ్ జగన్.. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాహుల్ గాంధీ, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిలతో హాట్‌లైన్ కనెక్షన్‌లో ఉన్నారని ఆరోపించారు. "ఈ రాహుల్ గాంధీ దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నికల మోసం, ఓటుకు నోటు గురించి మాట్లాడుతున్నారు కానీ చంద్రబాబుకు వ్యతిరేకంగా ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడరు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జరిగిన ఎన్నికల మోసం గురించి దేశం మొత్తం మాట్లాడుకుంటోంది, కానీ ఈ రాహుల్ గాంధీకి రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడే సమయం లేదు. ఎందుకంటే చంద్రబాబు రేవంత్ రెడ్డి, రాహుల్ గాంధీలతో హాట్‌లైన్ కనెక్షన్‌లో ఉన్నారు" అని జగన్ అన్నారు.

అమరావతిలో బసవతారకం ఆస్పత్రికి భూమిపూజ.. ఎక్కడినుంచైనా గెలుస్తా! (video)

అమరావతిలో బసవతారకం ఆస్పత్రికి భూమిపూజ.. ఎక్కడినుంచైనా గెలుస్తా! (video)నందమూరి బాలకృష్ణ అమరావతిలో బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్‌కు భూమి పూజ చేశారు. 2019లో శంకుస్థాపన జరిగినప్పటికీ, గత ప్రభుత్వం కారణంగా నిర్మాణం ప్రారంభించలేకపోయారని ఆయన పేర్కొన్నారు. హిందూపూర్‌ మాత్రమే కాకుండా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా తన అడ్డా అని చెప్పారు. తాను పోటీ చేసిన ఏ నియోజకవర్గం నుండైనా గెలుస్తానని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

stray dogs ఆ 3 లక్షల వీధి కుక్కల్ని చంపేస్తారా? బోరుమని ఏడ్చిన నటి సదా (video)

stray dogs ఆ 3 లక్షల వీధి కుక్కల్ని చంపేస్తారా? బోరుమని ఏడ్చిన నటి సదా (video)ఒక్క వీధి కుక్క కూడా ఢిల్లీ వీధుల్లో తిరగకుండా చూడాలంటూ ఆదేశించిన సుప్రీం కోర్టు ఉత్తర్వుల నేపధ్యంలో సినీ నటి సదా బోరుమంటూ విలపిస్తోంది. అయ్యో... ఆ 3 లక్షల వీధి కుక్కలను చంపేస్తారా? వాటికి షెల్టర్లు కల్పించడం ఇప్పుడున్న వ్యవస్థల వల్ల కాదు. ఇలా లక్షల్లో వీధి కుక్కలను చంపేస్తారా? నేను ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు. ఎవరిని కలిస్తే ఈ దారుణం ఆగుతుందో తెలియడం లేదు. దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీర్పు ఇచ్చేసింది. కాబట్టి కుక్కలకు చావు ఖాయం. దేవుడా ఏం చేయాలి అంటూ విలపిస్తోంది సదా.

ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద కృష్ణా నదికి పోటెత్తిన వరద, బుడమేరు పరిస్థితి ఏంటి? (video)

ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద కృష్ణా నదికి పోటెత్తిన వరద, బుడమేరు పరిస్థితి ఏంటి? (video)కృష్ణానదికి వరద పోటెత్తుతోంది. ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో అన్ని ప్రాజెక్టుల్లో భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. పులిచింతల ప్రాజెక్టు నుంచి మంగళవారం నాడు 2 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీటిని విడుదల చేయడంతో ఈ నీరు ప్రకాశం బ్యారేజీకి చేరుతోంది. బ్యారేజి వద్ద 3 లక్షల క్యూసెక్కులకు పైగా వరద నీరు వచ్చే అవకాశం వుందనీ, కనుక కృష్ణా పరీవాహక ప్రాంతంలోని లోతట్టు ప్రజలు ఎంతో అప్రమత్తంగా వుండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. మరోవైపు ఎగువ ప్రాంతాల్లో నిన్నటి నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో ఆ నీరు కూడా కృష్ణా నదిలోకి వస్తున్నాయి.

