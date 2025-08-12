Siraj: సిరాజ్ అద్భుత బౌలింగ్.. ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తున్న వీడియో
ఇటీవల ఇంగ్లాండ్తో ముగిసిన ఐదు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్లో భారత పేసర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ తన అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచాడు. ది ఓవల్లో జరిగిన ఐదవ టెస్ట్లో శుభ్మాన్ గిల్, అతని బృందం ఆరు పరుగుల తేడాతో ఉత్కంఠభరితమైన విజయం సాధించడంతో సిరీస్ 2-2తో డ్రాగా ముగిసింది.
ఐదవ టెస్ట్ 5వ రోజున, ఇంగ్లాండ్ మ్యాచ్ గెలవడానికి ఇంకా 35 పరుగులు అవసరం కానీ చేతిలో నాలుగు వికెట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ భారత్ను తిరిగి ఆటలోకి తీసుకువచ్చారు. ఇంగ్లాండ్ ఏడు పరుగులు దూరంలో ఉన్నప్పుడు వారిని కట్టడి చేశారు.
ఇంగ్లాండ్ జట్టుకు ఏడు పరుగులు అవసరం కాగా, ఒక చేతితో బ్యాటింగ్ చేస్తున్న గాయపడిన క్రిస్ వోక్స్ నాన్-స్ట్రైకర్ ఎండ్లో నిలబడి ఉండగా, గస్ అట్కిన్సన్ స్ట్రైక్ వద్ద ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో ఇంగ్లాండ్ జట్టుకు ఏడు పరుగులు అవసరం కాగా, ఒక వికెట్ మాత్రమే మిగిలి ఉంది.
మునుపటి ఓవర్ చివరి డెలివరీలో, అట్కిన్సన్ ఒక సింగిల్ తీసి గాయపడిన వోక్స్ను స్ట్రైక్ చేయకుండా నిరోధించాడు. సిరాజ్ తదుపరి ఓవర్ బౌలింగ్ చేయడానికి వచ్చేసరికి, లక్షలాది మంది హృదయాలు కొట్టుకోవడం ప్రారంభించాయి. అట్కిన్సన్ 17 పరుగుల వద్ద బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. అతను గరిష్టంగా పరుగులు కూడా కొట్టాడు. కానీ తరువాత జరిగినది మొత్తం సిరీస్లో అత్యంత చిరస్మరణీయమైన క్షణంగా మారింది.
సిరాజ్ మొదటి డెలివరీలోనే స్ట్రైక్ చేసి అట్కిన్సన్ ఆఫ్-స్టంప్ను పడగొట్టాడు. ఇది భారత్కు ఆరు పరుగుల విజయాన్ని అందించింది. మ్యాచ్ సమయంలో మైదానంలో ఉన్న శ్రీలంక అంపైర్ కుమార్ ధర్మసేన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆ క్షణం చిత్రాన్ని పంచుకున్నారు.
"హౌస్లోని ఉత్తమ సీటు నుండి ఈ బంతిని చూడటం చాలా అదృష్టం" అని ధర్మసేన క్యాప్షన్లో రాశారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇంగ్లాండ్ పర్యటన సిరాజ్ టెస్ట్ క్రికెట్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శనలలో ఒకటిగా నిలిచింది. 23 వికెట్లతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. పేస్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా తన పనిభారం నిర్వహణ కారణంగా కేవలం మూడు టెస్టులు మాత్రమే ఆడాడు.