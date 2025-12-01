శ్రీలంకలో దిత్వా తుఫాను విధ్వంసం 334 మంది మృతి, 370మంది గల్లంతు
శ్రీలంకలో దిత్వా తుఫాను ప్రభావంతో కనీసం 334 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని, మరో 370 మంది గల్లంతయ్యారని విపత్తు నిర్వహణ కేంద్రం వెల్లడించింది. అత్యంత దెబ్బతిన్న జిల్లా కాండీలో 88 మంది మరణించగా, 150 మంది గల్లంతైనట్లు నమోదైంది. బదుల్లాలో 71 మంది మరణించారు. నువారా ఎలియాలో 68 మంది, మటాలేలో 23 మంది మరణించారు.
శ్రీలంక దేశవ్యాప్తంగా 309,607 కుటుంబాలకు చెందిన 1,118,929 మంది ఈ విపత్తు బారిన పడ్డారని ప్రముఖ శ్రీలంక మీడియా సంస్థ డైలీ మిర్రర్ నివేదించింది. కమ్యూనికేషన్ సవాళ్లు అత్యంత దెబ్బతిన్న కొన్ని ప్రాంతాలలో రక్షణ, సమన్వయ ప్రయత్నాలను క్లిష్టతరం చేస్తూనే ఉన్నాయి.
నెట్వర్క్ రద్దీని తగ్గించడానికి, ప్రతిస్పందన వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి శ్రీలంక టెలికమ్యూనికేషన్ ఆపరేటర్లు అత్యవసర కాల్లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి అంగీకరించారని అధ్యక్షుడి మీడియా విభాగం తెలిపింది.
ఇంతలో, భారత రెస్క్యూ బృందాలు శ్రీలంక వైమానిక దళం, నావికాదళం, సైన్యం, పోలీసుల సమన్వయంతో వరద ప్రభావిత వర్గాలకు సహాయం చేస్తున్నాయి. ద్వీపం అంతటా తరలింపు, సరఫరా డెలివరీ, అత్యవసర సహాయ చర్యలు జరుగుతున్నాయి.
శ్రీ లంక అధ్యక్షుడు అనుర కుమార దిసానాయక ఆదివారం కొనసాగుతున్న తీవ్ర వాతావరణ సంక్షోభాన్ని దేశం ఇప్పటివరకు ఎదుర్కొన్న అత్యంత దారుణమైన ప్రకృతి వైపరీత్యంగా అభివర్ణించారు.
విపత్తు నుండి కోలుకోవడానికి పూర్తి రాష్ట్ర మద్దతును కోరారు. నిరాశ్రయులైన వారందరికీ ప్రభుత్వ సహాయం అందుతుందని, ఈ జాతీయ సంక్షోభ సమయంలో ఎవరూ మద్దతు లేకుండా ఉండరని అధ్యక్షుడు అన్నారు.
బాధిత వర్గాలకు సహాయం చేయడానికి సైన్యం, నావికాదళం, వైమానిక దళం నుండి వేలాది మంది అధికారులు 24 గంటలూ పనిచేస్తున్నారని పేర్కొంటూ, రక్షణ మరియు సహాయ చర్యలకు నాయకత్వం వహించినందుకు సాయుధ దళాలను ఆయన ప్రశంసించారు.