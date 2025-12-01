Kakinada Ortho Surgeon: ఆపరేషన్ సమయంలో బ్లేడును రోగి శరీరంలో వుంచి కుట్టేశారు..
కాకినాడ జిల్లాలోని తునిలోని ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రిలో ఆపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక బ్లేడ్ రోగి శరీరంలోనే ఉండిపోయింది. దీంతో ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ డాక్టర్ సత్యసాగర్, స్టాఫ్ నర్సు పద్మావతి వైద్య నిర్లక్ష్యం కారణంగా సస్పెండ్ చేయబడ్డారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో గతంలో స్టీల్ రాడ్తో ఫిక్సేషన్ చేయించుకున్న రోగిని స్క్రూ తొలగింపు కోసం నవంబర్ 27న చేర్చారు.
ఆపరేషన్ సమయంలో, శస్త్రచికిత్సా బ్లేడ్ విరిగి శస్త్రచికిత్స చేస్తున్న స్థలంలోనే ఉండిపోయింది. కానీ లోపాన్ని గుర్తించకుండానే గాయానికి వైద్యులు కుట్టులేశారు. అయితే రోగి తీవ్రమైన నొప్పితో తిరిగి వచ్చాడు. ఎక్స్-రేలో బ్లేడ్ లోపల చిక్కుకున్నట్లు తేలింది.
ఈ సంఘటనపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ ఆరోగ్య మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ తక్షణ విచారణకు ఆదేశించారు. సెకండరీ హెల్త్ సర్వీసెస్ డైరెక్టరేట్ వివరణాత్మక దర్యాప్తు నిర్వహించి, ఈ లోపానికి డాక్టర్, నర్సు బాధ్యులని తేల్చింది. ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ ప్రాథమిక వివరణ సంతృప్తికరంగా లేదని, జిల్లా అధికారులు లోతైన దర్యాప్తు జరపాలని ఆదేశించారు.
ఆదివారం సస్పెన్షన్ ఉత్తర్వులు జారీ చేయబడ్డాయి. అటువంటి నిర్లక్ష్యం కఠినమైన క్రమశిక్షణా చర్యలకు దారితీస్తుందని అన్ని ఆరోగ్య సంరక్షణ సిబ్బందిని ఆ శాఖ హెచ్చరించింది. రోగులకు హాని జరగకుండా అప్రమత్తత, జవాబుదారీతనం, భద్రతా ప్రోటోకాల్లను పాటించాల్సిన అవసరాన్ని మంత్రి ఎత్తిచూపారు.