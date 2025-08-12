ఆదివారం, 17 ఆగస్టు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 12 ఆగస్టు 2025 (15:25 IST)

Asia Cup: ఆసియా కప్ కోసం 20వ తేదీన జట్టు ఎంపిక- బుమ్రా ఎంట్రీ ఇస్తాడా?

Asia Cup
ఆసియా కప్ కోసం బీసీసీఐ సెలక్టర్లు జట్టును ఎంపిక చేయనున్నారు. జట్టును ఎంపిక చేయడానికి బీసీసీఐ సెలెక్షన్ కమిటీ ఈ వారం చివర్లో సమావేశం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫిట్‌నెస్ ప్రాతిపదికన ఎంతమంది టీ20 స్పెషలిస్ట్ బ్యాటర్లు ఉన్నారనేది ఆరా తీస్తుంది. 
 
అనంతరం ఈ నెల 20వ తేదీన జట్టును ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆసియా కప్ సెప్టెంబర్ 9వ తేదీన తొలి మ్యాచ్ జరుగనుంది. 28వ తేదీన ఫైనల్. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్.. దీనికి వేదిక. ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 సన్నాహలకు అనుగుణంగా ఈ టోర్నమెంట్ అదే ఫార్మాట్‌లో జరుగుతుంది. 
 
ఈ ఎడిషన్‌లో ఎనిమిది జట్లు పాల్గొనబోతోన్నాయి. టైటిల్ కోసం భారత్, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, హాంకాంగ్, ఒమన్.. తలపడనున్నాయి. మొత్తం 19 మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయి. అన్నీ సవ్యంగా సాగితే.. భారత్- పాకిస్తాన్ మధ్య మూడు మ్యాచ్ లు ఉండొచ్చు.
 
ఇకపోతే.. ఆసియాకప్ 2025 టోర్నీకి ముందు టీమిండియా అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్. వర్క్‌లోడ్ మేనేజ్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఇంగ్లండ్ పర్యటనలో మూడు మ్యాచ్‌లే ఆడిన టీమిండియా స్టార్ పేసర్ జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా.. ఆసియా కప్ 2025 టోర్నీ ఆడనున్నాడు. 
 
పనిభారం కారణంగా ఈ టోర్నీకి బుమ్రా దూరంగా ఉంటాడని ప్రచారం జరిగింది. కానీ తాజా సమాచారం ప్రకారం ఆసియాకప్ ఆడేందుకు బుమ్రా సిద్దమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. బుమ్రా.. ఆసియా కప్ ఆడితే వెస్టిండీస్‌తో జరిగే రెండు టెస్ట్‌ల సిరీస్‌లో తొలి మ్యాచ్ నుంచి అతనికి విశ్రాంతి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
 
ప్రాథమిక జట్టు వివరాల అంచనా.. సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), శుభ్ మన్ గిల్, అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్), తిలక్ వర్మ, శివం దూబే, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్ దీప్ యాదవ్, జస్ ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్ దీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా లేదా ప్రసిద్, హార్దిక్ పాండ్యా, జితేష్ శర్మ లేదా జురెల్‌కు అవకాశం లభించవచ్చు.

గంజాయి స్మగ్లర్ల సాహసం : పోలీసుల వాహనాన్నే ఢీకొట్టారు.. ఖాకీల కాల్పులు..

గంజాయి స్మగ్లర్ల సాహసం : పోలీసుల వాహనాన్నే ఢీకొట్టారు.. ఖాకీల కాల్పులు..ఏపీలోని నెల్లూరు జిల్లాలో గంజాయి స్మగ్లర్లు రెచ్చిపోయారు. ఏకంగా పోలీసుల వాహనాన్ని ఢీకొట్టి వారి నుంచి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. దీంతో స్మగ్లర్లపై పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. గంజాయి అక్రమ రవాణా జరుగుతోందన్న పక్కా సమాచారంతో ఆదివారం తెల్లవారుజామున నగరంలోని ఎస్వీజీఎస్‌ కళాశాల వద్ద జాతీయ రహదారిపై పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టారు.

రన్‌వేను బలంగా ఢీకొట్టిన విమానం తోకభాగం... ఎక్కడ?

రన్‌వేను బలంగా ఢీకొట్టిన విమానం తోకభాగం... ఎక్కడ?ముంబై విమానాశ్రయంలో ఇండిగో విమానానికి తృటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా ల్యాండింగ్ సమయంలో విమానం తోక భాగం రన్ వేను బలంగా ఢీకొట్టింది. పైలట్ల చాకచక్యంతో విమానం సురక్షితంగా ల్యాండ్ కావడంతో ప్రయాణికులు, సిబ్బంది ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ఘటనపై డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (డీజీసీఏ) దర్యాప్తుకు ఆదేశించింది.

ఎల్విష్ యాదవ్ నివాసం వద్ద కాల్పుల కలకలం

ఎల్విష్ యాదవ్ నివాసం వద్ద కాల్పుల కలకలంహర్యానా రాష్ట్రంలోని గురుగ్రామ్‌లో ప్రముఖ యూట్యూబర్, 'బిగ్ బాస్' ఓటీటీ 2 విజేత ఎల్విష్ యాదవ్ నివాసం వద్ద కాల్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. గుర్తు తెలియని దుండగులు ఈ కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ఈ కాల్పుల ఘటన కలకలం రేపింది. హర్యానాలోని గురుగ్రామ్‌లో ఉన్న ఆయన ఇంటిపై ఈ తెల్లవారుజామున గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు కాల్పులు జరిపారు.

ఆపరేషన్ సిందూర్‌తో భారీ నష్టం - 13 మంది సైనికులు మృతి

ఆపరేషన్ సిందూర్‌తో భారీ నష్టం - 13 మంది సైనికులు మృతిగత ఏప్రిల్ నెలలో జరిగిన పహల్గాం ఉగ్రదాడులకు ప్రతీకారంగా భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్‌తో భారీ నష్టం వాటిల్లినట్టు శత్రుదేశం పాకిస్థాన్ ఎట్టకేలకు అంగీకరించింది. భారత్ చేపట్టిన సైనిక చర్యల్లో తమ ఆర్మీకి చెందిన 13 మంది సైనికులతో పాటు మొత్తం 50 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని వెల్లడించింది. తమ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా మరణించిన సైనికులకు మరణానంతరం శౌర్య పతకాలను ప్రదానం చేసి, ఈ నిజాన్ని ప్రపంచం ముందు ఒప్పుకుంది.

ఒరిస్సా వాసుల పంట పడింది... పలు జిల్లాల్లో బంగారు నిక్షేపాలు...

ఒరిస్సా వాసుల పంట పడింది... పలు జిల్లాల్లో బంగారు నిక్షేపాలు...ఒరిస్సా రాష్ట్ర వాసుల పంట పండిది. ఆ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో బంగారు ఖనిజ నిక్షేపాలు వెలుగు చూశాయి. ఈ విషయాన్ని జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ అండియా వెల్లడించింది. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో సుమారు 10 నుంచి 20 మెట్రిక్ టన్నుల నిక్షేపాలను గుర్తించినట్టు తెలిపింది.

వాళ్లు ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్ చేస్తారు... మేము ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం : ఏఆర్ మురుగదాస్

వాళ్లు ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్ చేస్తారు... మేము ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం : ఏఆర్ మురుగదాస్సినిమా కలెక్షన్స్ దర్శకులు ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్ చేస్తారని, కోలీవుడ్ దర్శకులు మాత్రం ప్రతి ఒక్కరినీ ఎడ్యుకేట్ చేస్తారని తమిళ దర్శకుడు ఏఆర్ మురుగదాస్ అన్నారు. శివకార్తికేయన్ హీరోగా ఆయన దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం మదరాసి. సెప్టెంబరు 5వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఓ ట్యూబ్ చానెల్‌కు ప్రత్యేక ఇంటర్వూ ఇచ్చారు.

రీ రిలీజ్‌కు సిద్దమైన 'స్టాలిన్' మూవీ

రీ రిలీజ్‌కు సిద్దమైన 'స్టాలిన్' మూవీమెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీ 'స్టాలిన్'. ఈ చిత్రాన్ని మళ్లీ రిరిలీజ్ చేసేందుకు చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆగస్టు 22న ఈ సినిమాను రీ-రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన చిరంజీవి, ‘స్టాలిన్' సమాజానికి ఒక గొప్ప సందేశాన్ని అందించిన చిత్రమని గుర్తుచేసుకున్నారు. రెండు దశాబ్దాల క్రితం విడుదలైనా, ఆ చిత్రంలోని సందేశం ఇప్పటికీ ఎంతో విలువైనదని ఆయన అన్నారు.

పవన్ కళ్యాణ్ ఓ పొలిటికల్ తుఫాను : రజనీకాంత్

పవన్ కళ్యాణ్ ఓ పొలిటికల్ తుఫాను : రజనీకాంత్సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ తాజాగా 50 యేళ్ల సినీ ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, సినీ హీరో, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ .. సూపర్ స్టార్‌కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. దీనికి రజనీకాంత్ ఇచ్చిన రీట్వీట్ ఇపుడు ప్రతి ఒక్కరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఇదే అంశంపై రజనీకాంత్ కాంత్ ఆదివారం స్పందించారు.

వీధి కుక్కలను చంపవద్దు అంటే ఎలా? దత్తత తీసుకోండి.. హ్యాష్ ట్యాగ్ సృష్టించండి.. వర్మ (video)

వీధి కుక్కలను చంపవద్దు అంటే ఎలా? దత్తత తీసుకోండి.. హ్యాష్ ట్యాగ్ సృష్టించండి.. వర్మ (video)ఢిల్లీ-ఎన్‌సిఆర్ ప్రాంతంలోని అన్ని వీధికుక్కలను షెల్టర్లలో ఉంచాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చినప్పటి నుండి, చాలా మంది బాలీవుడ్ ప్రముఖులు ఈ నిర్ణయాన్ని ఖండించారు. ఈ పరిస్థితిని పరిష్కరించడానికి ఇది సరైన మార్గం కాదని అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర నిర్మాత రామ్ గోపాల్ వర్మ జంతు ప్రేమికులందరికీ ఒక విషయం చెప్పారు. ప్రజలను వీధికుక్కలు కరిచి చంపుతుండగా, కుక్క ప్రేమికులు కుక్క హక్కుల గురించి ట్వీట్ చేయడంలో బిజీగా ఉన్నారు.

డేటింగ్ యాప్‌లపై కంగనా రనౌత్ ఫైర్.. అదో తెలివి తక్కువ పని

డేటింగ్ యాప్‌లపై కంగనా రనౌత్ ఫైర్.. అదో తెలివి తక్కువ పనినటి, రాజకీయ నాయకురాలు కంగనా రనౌత్ మరోసారి తన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలిచారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని మండి నుండి వచ్చిన బిజెపి ఎంపి ఇటీవలి ఇంటర్వ్యూలో, డేటింగ్ యాప్‌లను, వాటిని ఉపయోగించేవారిని విమర్శించారు. అటువంటి ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో భాగస్వామిని వెతకడం "తెలివి తక్కువ" పని అని ఆమె వాదించారు. డేటింగ్ యాప్‌లలో ఉండవలసిన అవసరం తనకు ఎప్పుడూ అనిపించలేదని. కంగనా వాటిని సమాజానికి మంచిది కాదని తెలిపింది. "ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరాలు ఉంటాయి.
