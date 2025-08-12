ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫ్లయింగ్ ఐసీయూ ఎయిర్ అంబులెన్స్ను ప్రారంభించాలని ICATT ప్రతిపాదన
విజయవాడ: బెంగళూరుకు చెందిన ఎయిర్ అంబులెన్స్ సంస్థ అయిన ICATT, రాష్ట్రంలో ట్రామా కేర్ను మెరుగుపరచడానికి తన ఇంటిగ్రేటెడ్ హెలికాప్టర్ ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ సర్వీసెస్ (HEMS)ను ప్రారంభించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో చర్చలు ప్రారంభించింది. ICATT ఫ్లయింగ్ ఐసీయూలను అధునాతన ఐసీయూ మౌలిక సదుపాయాలు, శిక్షణ పొందిన ఏరో-మెడికల్ బృందంతో కూడిన హెలికాప్టర్లు, విమానాలను ఉపయోగిస్తుంది. ఇవి ముఖ్యంగా గ్రామీణ మరియు పాక్షిక-పట్టణ ప్రాంతాలలో, కీలకమైన గోల్డెన్ అవర్లోగా ప్రమాద స్థలంలోనే అత్యవసర సంరక్షణను అందిస్తాయి.
ICATT యొక్క సేవ, UK యొక్క HEMS మోడల్ యొక్క భారతీయ అనుసరణ, గత సంవత్సరం నుండి మధ్యప్రదేశ్లో ప్రభుత్వనిధులతో నడిచే పీఎం శ్రీ ఎయిర్ అంబులెన్స్ సేవగా విజయవంతంగా పనిచేస్తోంది, ఇది మొత్తం 55 జిల్లాలను కవర్ చేస్తుంది. ఈ పబ్లిక్-ప్రైవేట్ పార్టనర్షిప్(PPP) మోడల్ కింద, ప్రమాద బాధితులను ఉచితంగా ఎయిర్లిఫ్ట్ చేస్తారు. ఈ విజయం, దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్లో ఏరో-మెడికల్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్లలోని పూర్వ అనుభవం ఆధారంగా, ICATT ఇప్పుడు ఇదే మోడల్ను ఇతర రాష్ట్రాలలో పునరావృతం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ICATT వ్యవస్థాపక డైరెక్టర్లు, డా. రాహుల్ సింగ్ సర్దార్, డా. శాలిని నల్వాడ్ ప్రకారం, HEMS అనేది USA, UK వంటి దేశాలలో ట్రామా కేర్లో ఒక ప్రామాణిక భాగం, వారు అదే ప్రపంచ ప్రమాణాన్ని భారతదేశానికి తీసుకువస్తున్నారు. భారతదేశంలో 2024లో రహదారి ప్రమాద మరణాలు సుమారు 1.80 లక్షలకు పెరిగాయని, ఇది ప్రపంచ మరణాలలో 11 శాతం కంటే ఎక్కువ అని వారు ఎత్తి చూపారు. UKలో శిక్షణ పొందిన వ్యవస్థాపకులు, ప్రభుత్వ సంస్థలతో బలమైన సహకారం ద్వారా దేశంలో ట్రామా మరణాల రేటును తగ్గించాలనే లక్ష్యంతో 2017లో ICATTను స్థాపించారు.
తన సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించడానికి, ICATT ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రభుత్వ విభాగాలు, ప్రముఖ ఆసుపత్రులతో కలిసి ఒక లైవ్ ఏరో-మెడికల్ డ్రిల్ను నిర్వహించాలని యోచిస్తోంది. ఈ డ్రిల్స్, ఒక నిజ-జీవిత ట్రామా రెస్క్యూను అనుకరిస్తాయి. ఇందులో అత్యంత శిక్షణ పొందిన ఏరో-మెడికల్ కమాండోలు ప్రమాద స్థలంలోనే ప్రాణాలను రక్షించే చికిత్సలతో రోగిని స్థిరీకరించి, ఆపై వారిని ఎయిర్లిఫ్ట్ చేస్తారు. ప్రమాదం జరిగినప్పటి నుండి ఆసుపత్రిలో చేర్చడం వరకు మొత్తం ప్రక్రియ 30 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయబడుతుంది, ఇది చక్కగా సమన్వయం చేయబడిన అత్యవసర సంరక్షణ వ్యవస్థ యొక్క సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.