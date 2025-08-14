తనపై అఘాయిత్యం చేస్తున్న ఉపాధ్యాయుడిని Live video తీసిన విద్యార్థిని
బీహార్లోని మధుబని జిల్లాలోని జయనగర్కు చెందిన ఒక ప్రైవేట్ కోచింగ్ టీచర్ విద్యార్థినులను బ్లాక్మెయిల్ చేసి, వారిపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతుండటాన్ని ఓ విద్యార్థిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొంది. అతడి కామ పిశాచి రూపాన్ని ఆ అమ్మాయి ధైర్యం చేసి వీడియో రికార్డ్ చేసి వైరల్ చేసింది.
సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో ఒక కోచింగ్ టీచర్ ఒక విద్యార్థితో అసభ్యకరమైన చర్యలు చేస్తున్నట్లు చూడవచ్చు. మధుబనిలోని ఒక కోచింగ్ ఇనిస్టిట్యూట్లో ఈ ఘటన జరిగింది. జయనగర్ లోని భెల్వా చౌక్ గలిలో ఉన్న మ్యాథమెటిక్స్ అనే కోచింగ్ ఇనిస్టిట్యూట్కు సంబంధించినదని చెబుతున్నారు.
ఈ ఇనిస్టిట్యూట్ వ్యవస్థాపకుడు, ఉపాధ్యాయుడి పేరు రాకేష్ అని సమాచారం. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ కోచింగ్ పేరు వివాదంలోకి రావడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఇంతకుముందు ఎన్నోసార్లు ఇతడిపై ఆరోపణలు వచ్చినా బుకాయిస్తూ వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. దీనితో విద్యార్థిని అతడిని రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టించేసింది.