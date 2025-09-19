KCR Is The Trump of Telangana: ఒకప్పుడు కేసీఆర్ తెలంగాణకు ట్రంప్లా వుండేవాడు..
న్యూఢిల్లీలో జరిగిన పెట్టుబడిదారుల సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కేసీఆర్ను డోనాల్డ్ ట్రంప్తో పోల్చారు. ఒకప్పుడు కేసీఆర్ తెలంగాణకు ట్రంప్లా ఉండేవాడని, కానీ ప్రజలు ఆయనను తిరస్కరించారన్నారు. ఏదైనా నిరంకుశ పాలన ఎక్కువ కాలం ఉండదని సీఎం గుర్తించారు.
కేసీఆర్ను పక్కకు నెట్టడం ద్వారా తెలంగాణ ఓటర్లు దీనిని నిజం చేశారని రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికాలో ట్రంప్ విధానాల వల్ల బాధపడుతున్న సంస్థలు లేదా కంపెనీలు తెలంగాణకు మారవచ్చని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. తెలంగాణలో సంస్థలు స్థాపించాలనుకునే పెట్టుబడిదారులకు రాష్ట్రం అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు, మద్దతును అందిస్తుందని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
గ్లోబల్ యూనివర్సిటీలను కూడా స్వాగతించడానికి తెలంగాణ సిద్ధంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. హార్వర్డ్, స్టాన్ఫోర్డ్, పర్డ్యూలు హైదరాబాద్కు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు.
ట్రంప్కు ఇంకా మూడేళ్లు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నందున ఆయన శాశ్వతంగా అధికారంలో ఉండరన్నారు. త్వరలో పరిస్థితులు మారుతాయని.. తెలంగాణను పెట్టుబడి, విద్యకు ప్రపంచ కేంద్రంగా మారుతుందని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.