Uppada: ఉప్పాడ భూమిని మింగేసిన సముద్రం- పవన్ కల్యాణ్ ఒత్తిడి వల్లే?

ఉప్పాడ ప్రజల పెద్ద కల ఎట్టకేలకు వాస్తవ రూపం దాల్చింది. భారతదేశంలోని ఏ గ్రామానికి మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసం మంజూరు చేయని అతిపెద్ద మొత్తంలో ఒకటైన రూ.323 కోట్ల విలువైన తీరప్రాంత రక్షణ ప్రాజెక్టు ప్రారంభమైంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ దృఢ సంకల్పంతో చేసిన కృషి వల్లే ఈ ప్రాజెక్టు ప్రారంభమైంది. 
 
కొన్నేళ్ల పాటు సముద్రం ఉప్పాడ భూమిని మింగేస్తోంది. ఇళ్ళు, రోడ్లు, ప్రజల జీవనోపాధిని నాశనం చేస్తోంది. ఇంతకుముందు వాగ్దానాలు చేయబడ్డాయి. కానీ ఏదీ జరగలేదు. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని పదే పదే ఒత్తిడి చేసిన తర్వాతే ఇంత భారీ ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం లభించింది. 
 
రెండు నెలల క్రితం ఈ ప్రతిపాదన అధికారికంగా ప్రకటించబడింది. కాకినాడ ఎంపీ ఉదయ్, పర్యాటక మంత్రి కందుల దుర్గేష్ మద్దతుతో జనసేనకు ఈ ప్రాంతంలో బలమైన శక్తి మద్దతు ఉండటంతో, ఉప్పాడ చేనేత పరిశ్రమ కూడా పునరుద్ధరించబడాలని, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు ప్రాప్యత కల్పించాలని ఆశిస్తోంది. 

Bhadrakali review: సమకాలీన రాజకీయచతురతతో విజయ్ ఆంటోని భద్రకాళి చిత్రం రివ్యూకథానాయకుడు విజయ్ ఆంటోనీ చిత్రాలు వైవిధ్యంగా కనిపిస్తాయి. మొదటినుంచి భిన్నమైన కథలను ఆయన ఎంచుకుంటున్నారు. బిచ్చగాడుతో అది మరింత పేరు తెచ్చుకున్నారు. తాజాగా భద్రకాళి పేరుతో సినిమా చేశారు. సమకాలీన రాజకీయ నేపథ్యంగా ఆయన చెప్పారు. మరి సినిమా ఎలా ఉందో సమీక్షలో చూద్దాం రండి.

Kiran Abbavaram: కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ లో కిరణ్ అబ్బవరం K-ర్యాంప్ టీజర్హీరో కిరణ్ అబ్బవరం నటిస్తున్న కొత్త సినిమా K-ర్యాంప్ టీజర్ రిలీజైంది. ఈ టీజర్ సినిమాలోని హెవీ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ కు చిన్న శాంపిల్ చూపించింది. కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఒక ఎనర్జిటిక్ ఎంటర్ టైనర్ గా ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్లు టీజర్ ద్వారా తెలుస్తోంది. కుమార్ క్యారెక్టర్ లో రిచ్చెస్ట్ చిల్లర్ గయ్ గా కిరణ్ అబ్బవరం చేసిన సందడి, ఫన్ తో టీజర్ ఆకట్టుకుంది.

Rishab Shetty: రిషబ్ శెట్టి కాంతార: చాప్టర్ 1 ట్రైలర్ డేట్ ఫిక్స్2022లో విడుదలైన కాంతార బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సంచలనం సృష్టించింది. పాన్-ఇండియా లెవెల్లో భారీగా విజయం సాధించి, కొత్త బంచ్‌మార్క్స్ క్రియేట్ చేసింది. హోంబలే ఫిలింస్‌కి గ్రేట్ మైల్ స్టోన్ గా నిలిచింది. ఇప్పుడు అదే సినిమాకి ప్రీక్వెల్‌గా రాబోతున్న కాంతార: చాప్టర్ 1 పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

Arjun: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్, ఐశ్వర్య రాజేష్ ల మఫ్తీ పోలీస్యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్, ఐశ్వర్య రాజేష్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ముఫ్తీ పోలీస్ చిత్రాన్ని నిర్మాత జి. అరుల్ కుమార్ సమర్పణలో జి.ఎస్. ఆర్ట్స్ నిర్మిస్తోంది. నూతన దర్శకుడు దినేష్ లెట్చుమనన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం పవర్ ఫుల్ టీజర్‌ లాంచ్ అయ్యింది. క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందిన ఈ టీజర్ థ్రిల్లింగ్ సన్నివేశాలతో అంచనాలను పెంచింది. ఇంటర్నెట్ అంతటా ప్రేక్షకుల నుండి ప్రశంసలను అందుకుంది.

Ram Charan : ఆర్చరీ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌కు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా రామ్‌ చరణ్‌భారత్‌లో తొలిసారి జరుగబోతున్న ఆర్చరీ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌(ఏపీఎల్‌)కు గ్లోబ్‌ ఐకాన్‌ రామ్‌చరణ్‌ను బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా నియమిస్తున్నట్లు జాతీయ ఆర్చరీ అసోసియేషన్‌(ఏఏఐ) అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొంది. న్యూఢిల్లీలోని యుమున స్పోర్ట్స్‌ కాంప్లెక్స్‌ వేదికగా అక్టోబర్‌ 2ను ంచి 12వ తేదీ వరకు అరంగేట్రం ఏపీఎల్‌ జరుగనుంది.

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?ఇన్ఫోసిస్ మహిళా ఐటీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది. 2024-25లో రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్ఫోసిస్ దాదాపు 900 మంది మహిళలకు శుభవార్త చెప్పింది. ఇది కనీసం ఆరు నెలల విరామం తీసుకున్న తర్వాత మహిళా నిపుణులు తమ కెరీర్‌లను తిరిగి ప్రారంభించడంలో సహాయపడటానికి రూపొందించబడింది.

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?యాలకలు. వీటిని తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలకు గల కారణం వాటిలోని వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. యాలకలు యాంటీఆక్సిడెంట్లను పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. యాలకలు తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర నొప్పి సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.

పండుగ కలెక్షన్ మియారాను విడుదల చేసిన తనైరా

పండుగ కలెక్షన్ మియారాను విడుదల చేసిన తనైరాటాటా సంస్థకు చెందిన మహిళల ఎత్నిక్ వస్త్రాల బ్రాండ్ అయిన తనైరా, తమ పండుగ కలెక్షన్‌, మియారా క్రాఫ్టెడ్ బై హ్యాండ్, రూటెడ్ ఇన్ ప్యూరిటీ పేరిట విడుదల చేసింది. నేటి మహిళల కోసం చేతితో తయారు చేసిన ఈ శ్రేణి, సమకాలీన డిజైన్లను సాంప్రదాయ పనితనంతో మిళితం చేస్తుంది, విభిన్నంగా నిలిపే వైవిధ్యమైన డిజైన్ భాషను తెస్తుంది. విభిన్న నేత సంప్రదాయాలలో పట్టు, కాటన్లను కలిగి ఉన్న మియారా, వ్యక్తిగత ఆనందంగా లేదా ప్రతిష్టాత్మకమైన బహుమతిగా ఎంచుకున్నప్పటికీ, ప్రతి వేడుక క్షణాన్ని ఉన్నతీకరించడానికి రూపొందించబడింది.

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌భారతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రపంచ మెడ్‌టెక్‌కు ఒక మైలురాయి అయిన సందర్భములో, భారతదేశములోని ప్రముఖ వైద్య పరికరాల కంపెనీలలో ఒకటైన మెరిల్, నెక్ట్-జనరేషన్ సాఫ్ట్ టిష్యూ సర్జికల్ రోబోటిక్ సిస్టమ్ అయిన మిజ్జో ఎండో 4000ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ పురోగతి ఆవిష్కరణ సరైన శస్త్రచికిత్స అందుబాటును పునర్నిర్వచించటానికి సిద్ధముగా ఉన్నది, అలాగే భారతదేశపు ఈ అధునాతన రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స ప్రపంచమునకు కేంద్రముగా మారే అవకాశములను సూచిస్తున్నది.

హైదరాబాద్‌లో సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్‌ను నిర్వహిస్తున్న జోస్ అలుక్కాస్

హైదరాబాద్‌లో సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్‌ను నిర్వహిస్తున్న జోస్ అలుక్కాస్హైదరాబాద్: జోస్ అలుక్కాస్, భారతదేశంలో నాణ్యమైన, వినూత్నమైన, ఫ్యాషన్ ఆభరణాలలో విశ్వసనీయ పేరు, సెప్టెంబర్ 13 నుండి అక్టోబర్ 5 వరకు బేగంపేటలోని వారి గ్రీన్‌ల్యాండ్స్ రోడ్ షోరూమ్‌లో ప్రపంచ స్థాయి వజ్రాలను కలిగి ఉన్న సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ షోను నిర్వహిస్తోంది. ఈ ఎక్స్‌పోను జోస్ అలుక్కాస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జాన్ అలుక్కాస్ ప్రారంభించారు. జోస్ అలుక్కాస్ సిగ్నేచర్ జ్యువెలర్ షోలో ప్రత్యేకమైన సమకాలీన డిజైన్లలో సహజ వజ్రాల అద్భుతమైన సేకరణ ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా కత్తిరించిన ఈ శ్రేణి వజ్రాలను అంతర్జాతీయ ప్రయోగశాలలలో పరీక్షించారు, బై-బ్యాక్ గ్యారెంటీ, తక్కువ తయారీ ఛార్జీలు ఉంటాయి.
