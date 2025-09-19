Uppada: ఉప్పాడ భూమిని మింగేసిన సముద్రం- పవన్ కల్యాణ్ ఒత్తిడి వల్లే?
ఉప్పాడ ప్రజల పెద్ద కల ఎట్టకేలకు వాస్తవ రూపం దాల్చింది. భారతదేశంలోని ఏ గ్రామానికి మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసం మంజూరు చేయని అతిపెద్ద మొత్తంలో ఒకటైన రూ.323 కోట్ల విలువైన తీరప్రాంత రక్షణ ప్రాజెక్టు ప్రారంభమైంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ దృఢ సంకల్పంతో చేసిన కృషి వల్లే ఈ ప్రాజెక్టు ప్రారంభమైంది.
కొన్నేళ్ల పాటు సముద్రం ఉప్పాడ భూమిని మింగేస్తోంది. ఇళ్ళు, రోడ్లు, ప్రజల జీవనోపాధిని నాశనం చేస్తోంది. ఇంతకుముందు వాగ్దానాలు చేయబడ్డాయి. కానీ ఏదీ జరగలేదు. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని పదే పదే ఒత్తిడి చేసిన తర్వాతే ఇంత భారీ ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం లభించింది.
రెండు నెలల క్రితం ఈ ప్రతిపాదన అధికారికంగా ప్రకటించబడింది. కాకినాడ ఎంపీ ఉదయ్, పర్యాటక మంత్రి కందుల దుర్గేష్ మద్దతుతో జనసేనకు ఈ ప్రాంతంలో బలమైన శక్తి మద్దతు ఉండటంతో, ఉప్పాడ చేనేత పరిశ్రమ కూడా పునరుద్ధరించబడాలని, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు ప్రాప్యత కల్పించాలని ఆశిస్తోంది.