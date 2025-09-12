SVSN Varma: వర్మను లాక్కెళ్లిన రాకాసి అలలు.. తృటిలో తప్పిన పెను ప్రమాదం (video)
పిఠాపురం నుంచి వచ్చిన టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మ ఉప్పాడ పర్యటన సందర్భంగా ఘోర ప్రమాదం నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్నారు. పిఠాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్ కోసం తన సీటును వదులుకున్న మాజీ శాసనసభ్యుడు, బీచ్ ప్రాంతంలో పర్యటిస్తున్నప్పుడు, దూకుడుగా వచ్చిన అలలు ఆయనను దాదాపుగా లాక్కెళ్లిపోయాయి.
ఈ సంఘటన ఉప్పాడ-కాకినాడ బీచ్ రోడ్డులో జరిగింది. ఈ ప్రాంతం బలమైన సముద్ర అలల కారణంగా పాక్షికంగా దెబ్బతింది. రోడ్డుపై ట్రాఫిక్ నిలిపివేయబడింది. సముద్రపు నీరు సమీపంలోని కొత్తపట్నం గ్రామంలోకి ప్రవేశించింది. స్థానికుల్లో ఆందోళన సృష్టించింది.
ఈ నేపథ్యంలో వర్మ తన పర్యటనను కొనసాగించి కొత్తపట్నంలోని స్థానిక మత్స్యకారులను కలిశారు. ఆయన వారి సమస్యలను చర్చించారు. ఏపీలోని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వారి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి చర్యలు తీసుకుంటుందని వారికి హామీ ఇచ్చారు. ఆపై సముద్రం వద్ద అలల వద్ద నిలబడ్డారు.
ఈ సమయంలోనే రాక్షస అలలు ఆయన లాక్కెళ్లేందుకు ప్రయత్నించాయి. వెంటనే ఆయన్ని అక్కడున్న వారు అలల తాకిడి నుంచి కాపాడారు. ఈ సంఘటన కెమెరాలో బంధించబడింది. ఇది వర్మ అనుచరులను భయపెట్టింది.