SVSN Varma: పవన్ కల్యాణ్కు పిఠాపురం ఇచ్చిన వర్మ.. చంద్రబాబు కలిసి కనిపించారే!
2024 ఎన్నికల్లో పిఠాపురం టీడీపీ ఇంచార్జ్ ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మ పవన్ కళ్యాణ్ కోసం తన స్థానాన్ని వదులుకున్నారు. మొదట్లో ఆయన మద్దతుదారులు అసంతృప్తి చెందారు. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు వ్యక్తిగతంగా హామీ ఇచ్చిన తర్వాత, వర్మ అంగీకరించి పవన్ కళ్యాణ్ విజయం కోసం కృషి చేశారు.
ప్రచారం సమయంలో, పవన్ కళ్యాణ్, వర్మల స్నేహబంధం బలపడింది. పవన్ ఆయన మద్దతుకు ప్రశంసలు, కృతజ్ఞతలు తెలిపేవారు. అయితే, ఎన్నికల తర్వాత పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నుండి ప్రత్యర్థులు ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకోవడంతో వర్మ నియోజకవర్గంలో పక్కకు తప్పుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఎంపీ ఉదయ్, నాగబాబు వంటి నాయకులు ఆయనకు ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ఇబ్బందులు కలిగించారని ఆరోపించారు. వర్మకు ఎమ్మెల్సీ సీటు ఇస్తానని ఇచ్చిన హామీని చంద్రబాబు నాయుడు కూడా నెరవేర్చలేదు. వర్మ పదోన్నతి పిఠాపురంలో మరో అధికార కేంద్రాన్ని సృష్టిస్తుందని పవన్ కళ్యాణ్ భయపడుతున్నారని, చంద్రబాబు నాయుడు కూడా దానికి అంగీకరించారని పుకార్లు ఉన్నాయి.
వర్మ భవిష్యత్తులో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్లో చేరవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వర్మ ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడును కలవలేదు. చివరిసారిగా వారు కలిసి కనిపించినది విజయవాడలో జరిగిన ఓ వివాహ వేడుకలో. అయితే, ఇటీవల పెద్దాపురంలో జరిగిన స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి వర్మ కనిపించారు. ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు.
సీఎంతో కలిసి తన కాన్వాయ్లో ప్రయాణించారు. వర్మ రాజకీయ ప్రయాణం సానుకూల మలుపు తిరుగుతుందా అని టిడిపి కార్యకర్తలు ఊహిస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ పిఠాపురంను తన శాశ్వత నియోజకవర్గంగా చేసుకోవచ్చు. కానీ తన స్థావరాన్ని పటిష్టం చేసుకోవడానికి వర్మ వంటి బలమైన నాయకులను ఏకం చేయాలి.
వర్మ వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్లో చేరితే, పిఠాపురంలో ఆయన ఎప్పటికీ పూర్తిగా సుఖంగా ఉండకపోవచ్చు. గతంలో టిడిపి, వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను ఓడించి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా గెలిచిన అనుభవజ్ఞుడైన నాయకుడు వర్మ కావడం విశేషం.