Amaravati: జగన్కు నిజంగా ధైర్యం ఉంటే, అమరావతి పురోగతిని చూడాలి.. దేవినేని
అమరావతిని సందర్శించి అభివృద్ధి పనులను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించాలని టీడీపీ నేత దేవినేని ఉమా వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ను కోరారు. జగన్కు నిజంగా ధైర్యం ఉంటే, ఆయన స్వయంగా వచ్చి తన కళ్లతో పురోగతిని చూడాలని ఆయన అన్నారు. ఇటీవలి రోజుల్లో, వైఎస్ఆర్సీపీ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ అమరావతిలో నీటితో నిండిన ప్రాంతాలను చూపించే స్టాక్ వీడియోలను వ్యాప్తి చేస్తున్నాయి.
అమరావతిలో వరదలు రాలేదని అధికార టీడీపీ దీనిని తప్పుడు ప్రచారంగా తోసిపుచ్చింది. స్త్రీ శక్తి విజయవంతంగా ప్రారంభించిన తర్వాత జగన్ నిరాశ చెందడం వల్లే ఈ ప్రయత్నం జరిగిందని దేవినేని పేర్కొన్నారు. జైలులో లేదా బయట నేరస్థులను కలవడానికి సమయం గడపడానికి బదులుగా, జగన్ అమరావతికి వెళ్లి సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్, సెక్రటేరియట్, వీఐటీ, ఎస్ఆర్ఎం, ఇతర కీలక భవనాలను చూడాలని దేవినేని ఉమా అన్నారు.
జగన్ ఎక్కడికి వచ్చినా అక్కడ చేరి రాజధాని ప్రాంతం వరదలు లేకుండా ఉందని నిరూపించడానికి టీడీపీ నాయకులు సిద్ధంగా ఉన్నారని దేవినేని తెలిపారు. ఉచిత బస్సు పథకం విజయానికి ప్రతిగా ఈ ప్రచారం ప్రారంభమైందని ఉమా ఎత్తి చూపారు. ఆయన ప్రకారం, జగన్ మానసిక స్థితి నేడు అందరికీ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
అమరావతి అభివృద్ధిని అంగీకరించలేకపోవడం వల్లే జగన్, అతని బృందం ఈ తప్పుడు కథనాన్ని సృష్టించారని ఆయన తీవ్రంగా విమర్శించారు.