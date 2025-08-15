Stree Shakti: మహిళలతో కలిసి బస్సులో ప్రయాణించిన సీఎం చంద్రబాబు, పవన్, నారా లోకేష్ (video)
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం ఎన్డీఏ నాయకుల సమక్షంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకం 'స్త్రీ శక్తి'ని ప్రారంభించారు. స్త్రీ శక్తిలో భాగంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ నివాస హోదా కలిగిన అన్ని బాలికలు, మహిళలు, ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తులు రాష్ట్రంలో ఎక్కడికైనా ప్రయాణించవచ్చు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ మహిళలతో కలిసి బస్సులో ప్రయాణించారు. ఈ బస్సు గుంటూరు జిల్లాలోని తాడేపల్లి గ్రామం గుండా వెళుతుండగా, పలువురు వారిని ఉత్సాహపరిచారు. లబ్ధిదారులు ఒకరినొకరు మార్చి మార్చి ముఖ్యమంత్రి, కళ్యాణ్, లోకేష్ పక్కన కూర్చుని వారితో మాట్లాడారు. స్త్రీ శక్తి పథకం ద్వారా లబ్ధిదారులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (APSRTC) బస్సు సర్వీసుల పల్లెవెలుగు, అల్ట్రా పల్లెవెలుగు, సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్, ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసుల యొక్క ఐదు విభాగాలలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రయాణించవచ్చు.
రాష్ట్రంలోని దాదాపు 2.62 కోట్ల మంది మహిళలు ఈ పథకం ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారని భావిస్తున్నారు. APSRTC ఆధ్వర్యంలోని మొత్తం 11,449 బస్సులలో 74 శాతం బస్సులు స్త్రీ శక్తి కింద బాలికలు, మహిళలు ట్రాన్స్జెండర్లకు ఉచిత ప్రయాణం కోసం అందుబాటులో ఉంటాయి.
మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకం అనేది 2024 ఎన్నికలకు ముందు నాయుడు ఇచ్చిన 'సూపర్ సిక్స్' వాగ్దానం. సూపర్ సిక్స్ వాగ్దానాలలో 19 నుండి 59 సంవత్సరాల వయస్సు గల ప్రతి మహిళకు నెలకు రూ.1,500 సహాయం, యువతకు 20 లక్షల ఉద్యోగాలు లేదా నెలకు రూ.3,000 నిరుద్యోగ భృతి, మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ఉన్నాయి.
ఇతర సూపర్ సిక్స్ వాగ్దానాలలో పాఠశాలకు వెళ్లే ప్రతి బిడ్డకు సంవత్సరానికి రూ.15,000 (తల్లికి వందనం), ప్రతి ఇంటికి మూడు ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు (దీపం - 2), ప్రతి రైతుకు రూ.20,000 వార్షిక ఆర్థిక సహాయం (అన్నదాత సుఖీభవ) ఉన్నాయి.